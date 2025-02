ETV Bharat / sports

IND VS ENG બીજી વનડે: ઈંગ્લેન્ડ 305 રનમાં ઓલઆઉટ, બાપુએ સૌથી વધુ વિકેટ લીધી, જાણો સંપૂર્ણ વિગતો - ND VS ENG 2ND ODI HIGHLIGHTS

ભારતીય ટીમ ( BCCI X Handle )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 9, 2025, 6:20 PM IST

કટક (ઓડિશા): આજે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે બીજી વનડે મેચ કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. 3 મેચની સિરીઝની આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં, ભારતે ઈંગ્લેન્ડને 49.5 ઓવરમાં 304 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું છે. 3 મેચની વનડે શ્રેણી જીતવા માટે ભારતને હવે 305નો લક્ષ્ય હાંસલ કરવાનો છે. ઇંગ્લેન્ડે 305 રનનો લક્ષ્ય આપ્યો: આ સિરીઝમાં બીજી વખત ટોસ ઇંગ્લેન્ડના પક્ષમાં પડ્યો અને તેમના કેપ્ટન જોસ બટલરે પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઓપનર બેન ડકેટ (65) અને અનુભવી બેટ્સમેન જો રૂટ (69) ની અડધી સદીની મદદથી ઇંગ્લેન્ડે 49.5 ઓવરમાં 304 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી સર રવિન્દ્ર જાડેજાએ સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી. ઓપનર ફિલિપ સોલ્ટ અને બેન ડકેટે પ્રથમ વિકેટ માટે 66 બોલમાં 81 રનની ભાગીદારી કરીને ઈંગ્લેન્ડને શાનદાર શરૂઆત અપાવી. પોતાની પહેલી ODI મેચ રમી રહેલા મિસ્ટ્રી સ્પિનર ​​વરુણ ચક્રવર્તીએ 26 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર સોલ્ટને જાડેજાના હાથે કેચ કરાવીને ભારતને પહેલી સફળતા અપાવી.