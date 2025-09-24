IND vs BAN: ભારતની પ્લેઇંગ 11 માં ફેરફાર! શું બાંગ્લાદેશ સામે આ બે ખેલાડીઓ બહાર થશે?
IND vs BAN: બાંગ્લાદેશ સામેની મેચ માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં મોટા ફેરફારો થવાની શક્યતા છે. ચાલો જાણીએ...
Published : September 24, 2025 at 6:09 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને બાંગ્લાદેશ થોડા કલાકોમાં એશિયા કપ સુપર 4 ના ચોથા મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં આ મેચ માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન કેવી દેખાશે? શું સૂર્યકુમાર યાદવ પાછલી મેચમાંથી વિજેતા ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરશે? ચાલો આજે આ વિશે જાણીએ.
શું કોઈ અનુભવી ખેલાડીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવશે?
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ બાંગ્લાદેશ સામે રમવાની છે. બાંગ્લાદેશને ભારત સામે નબળી ટીમ માનવામાં આવે છે. આનાથી ભારતને ફાઇનલ મેચ પહેલા તેના સિનિયર અને સૌથી વિશ્વસનીય ખેલાડીને આરામ આપવાની તક મળે છે. ભારતે ઓમાન સામે પણ આવું જ કંઈક કર્યું, તેના સૌથી અનુભવી ખેલાડી જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપ્યો.
શું બુમરાહને બાંગ્લાદેશ સામે આરામ આપવામાં આવશે? આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતા, ભારતના સહાયક કોચ, રાયન ટેન ડોઇશેટે કહ્યું કે બુમરાહને બહાર રાખવામાં આવે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે. તે સ્પષ્ટ છે કે બુમરાહને આરામ આપવામાં આવશે નહીં, પરંતુ જો તેને ફાઇનલ પહેલા ફ્રેશ થવાની જરૂર હોય, તો અર્શદીપ સિંહને તેના સ્થાને તક આપી શકાય છે.
Aaj Bhaarat ke Sher saamna karenge Bangla Tigers se 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2025
Watch #INDvBAN TONIGHT, 7 PM onwards LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/oAXq5JKPx8
અક્ષર પટેલ અંગે પ્રશ્ન રહે છે?
ભારતીય ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલ બાંગ્લાદેશ સામેની પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ બનશે કે નહીં તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. ઓમાન સામેની અંતિમ લીગ મેચ દરમિયાન ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે અક્ષરને ઇજા થઈ હતી, જ્યાં તેનો કેચ માથામાં વાગ્યો હતો. ત્યારબાદ તે મેદાન છોડીને ચાલ્યો ગયો.
જોકે અક્ષર પટેલને પાકિસ્તાન સામેની મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેણે ફક્ત એક ઓવર ફેંકી હતી અને મેચમાં બેટિંગ કરી ન હતી. ઘણા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે અક્ષર તેની ઇજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી.
Points Table Update 📊— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025
🇵🇰 shoot up to #2 on the table with a win, while 🇱🇰 find themselves in murky waters having lost their first two Super Fours encounters, now depending on other results going their way.#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/7XbTgmwBPj
બાંગ્લાદેશ સામે ભારતના સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, સંજુ સેમસન, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ/રિંકુ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ/અર્શદીપ સિંહ અને વરુણ ચક્રવર્તી.
