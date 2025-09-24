ETV Bharat / sports

IND vs BAN: ભારતની પ્લેઇંગ 11 માં ફેરફાર! શું બાંગ્લાદેશ સામે આ બે ખેલાડીઓ બહાર થશે?

IND vs BAN: બાંગ્લાદેશ સામેની મેચ માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં મોટા ફેરફારો થવાની શક્યતા છે. ચાલો જાણીએ...

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને બાંગ્લાદેશ થોડા કલાકોમાં એશિયા કપ સુપર 4 ના ચોથા મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં આ મેચ માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન કેવી દેખાશે? શું સૂર્યકુમાર યાદવ પાછલી મેચમાંથી વિજેતા ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરશે? ચાલો આજે આ વિશે જાણીએ.

શું કોઈ અનુભવી ખેલાડીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવશે?

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ બાંગ્લાદેશ સામે રમવાની છે. બાંગ્લાદેશને ભારત સામે નબળી ટીમ માનવામાં આવે છે. આનાથી ભારતને ફાઇનલ મેચ પહેલા તેના સિનિયર અને સૌથી વિશ્વસનીય ખેલાડીને આરામ આપવાની તક મળે છે. ભારતે ઓમાન સામે પણ આવું જ કંઈક કર્યું, તેના સૌથી અનુભવી ખેલાડી જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપ્યો.

શું બુમરાહને બાંગ્લાદેશ સામે આરામ આપવામાં આવશે? આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતા, ભારતના સહાયક કોચ, રાયન ટેન ડોઇશેટે કહ્યું કે બુમરાહને બહાર રાખવામાં આવે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે. તે સ્પષ્ટ છે કે બુમરાહને આરામ આપવામાં આવશે નહીં, પરંતુ જો તેને ફાઇનલ પહેલા ફ્રેશ થવાની જરૂર હોય, તો અર્શદીપ સિંહને તેના સ્થાને તક આપી શકાય છે.

અક્ષર પટેલ અંગે પ્રશ્ન રહે છે?

ભારતીય ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલ બાંગ્લાદેશ સામેની પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ બનશે કે નહીં તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. ઓમાન સામેની અંતિમ લીગ મેચ દરમિયાન ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે અક્ષરને ઇજા થઈ હતી, જ્યાં તેનો કેચ માથામાં વાગ્યો હતો. ત્યારબાદ તે મેદાન છોડીને ચાલ્યો ગયો.

જોકે અક્ષર પટેલને પાકિસ્તાન સામેની મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેણે ફક્ત એક ઓવર ફેંકી હતી અને મેચમાં બેટિંગ કરી ન હતી. ઘણા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે અક્ષર તેની ઇજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી.

બાંગ્લાદેશ સામે ભારતના સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, સંજુ સેમસન, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ/રિંકુ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ/અર્શદીપ સિંહ અને વરુણ ચક્રવર્તી.

આ પણ વાંચો:

  1. એશિયા કપ 2025: આજે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મુકાબલો, જાણો પિચ રિપોર્ટ અને સંભવિત પ્લેઇંગ 11 વિશે
  2. ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપમાં કોની સામે ક્યારે અને ક્યાં રમશે? સંપૂર્ણ માહિતી જાણો
  3. એશિયા કપ 2025 સુપર 4: શ્રીલંકાને હરાવીને પાકિસ્તાન પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચ્યું

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS BANASIA CUP 2025TEAM INDIA PLAYING 1એશિયા કપ 2025IND VS BAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.