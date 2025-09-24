IND vs BAN: હાર્દિક પંડ્યા ઇતિહાસ રચશે, બાંગ્લાદેશ સામે ભારત માટે આ રેકોર્ડ બનાવશે
આજની બાંગ્લાદેશ સામેની મેચમાં હાર્દિક પંડ્યા પાસે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવવાની તક રહેશે.
Published : September 24, 2025 at 5:10 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજે એશિયા કપ 2025 ના સુપર ફોર મેચમાં બાંગ્લાદેશનો સામનો કરશે. આ મેચમાં, ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક હશે. જ્યારે હાર્દિક આજે રાત્રે દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં મેદાનમાં ઉતરશે, ત્યારે તેની પાસે બોલ સાથે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારત માટે ઇતિહાસ રચવાની તક હશે.
હાર્દિક પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક હશે
ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની મેચમાં, હાર્દિક પંડ્યા પાસે આંતરરાષ્ટ્રીય T20 ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરવાની તક હશે. આમ કરીને, તે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ હાંસલ કરનાર બીજો ભારતીય બોલર બનશે. હાર્દિક પહેલા, અર્શદીપ સિંહે ભારત માટે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. ઓમાન સામે એશિયા કપ 2025 ની અંતિમ લીગ મેચમાં એક વિકેટ લઈને તે ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ મેળવનાર નંબર વન બોલર બન્યો, કારણ કે તે પહેલા તેની પાસે 99 વિકેટ હતી.
પંડ્યા 3 વિકેટ સાથે ઇતિહાસ રચશે
હાર્દિક પંડ્યાએ અત્યાર સુધીમાં ભારત માટે કુલ 188 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તેણે 106 ઇનિંગ્સમાં 97 વિકેટ લીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની ઇકોનોમી 8.23 રહી છે અને તેની સરેરાશ 26.6 રહી છે. હાર્દિકને તેની 100 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ સુધી પહોંચવા માટે ફક્ત 3 વિકેટની જરૂર છે. જો તે બાંગ્લાદેશ સામે ત્રણ વિકેટ લેશે, તો તે ઇતિહાસ રચશે.
Super Fours | Match 4 ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025
A berth in the Final is in sight, as India take on Bangladesh in their second respective Super Fours clash.
Will 🇮🇳 continue their winning streak or will 🇧🇩 spring a surprise?#INDvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/ZftmAiHCuX
હાર્દિક આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બનશે
હાર્દિકે ભારત માટે 118 મેચોની 92 ઇનિંગ્સમાં 5 અડધી સદીની મદદથી 1820 રન બનાવ્યા છે. તેના નામે 136 ચોગ્ગા અને 95 છગ્ગા પણ છે. ટી20માં તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 141.4 છે અને તેની સરેરાશ 27.6 છે. હવે, હાર્દિક તેની આંતરરાષ્ટ્રીય ટી20 કારકિર્દીમાં ભારત માટે 1000 રન અને 100 વિકેટ મેળવનાર એકમાત્ર ક્રિકેટર બનશે. તેણે 2016 માં ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
