શું રવિન્દ્ર જાડેજા ટીમ ઈન્ડિયા માટે બોઝ બની ગયા છે? ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે પસંદગીકારો પર આકરા પ્રહારો કર્યા

ઓસ્ટ્રેલિયા વનડે શ્રેણીમાંથી રવિન્દ્ર જાડેજાને બાકાત રાખવા બદલ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે અજિત અગરકરની ટીકા કરી છે.

રવિન્દ્ર જાડેજા
રવિન્દ્ર જાડેજા (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2025 at 7:46 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 19 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જવાની છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ત્રણ વનડે અને પાંચ ટી૨૦ મેચ રમશે. ભારતીય ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાને વનડે શ્રેણીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સદાગોપન રમેશે અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિની જાડેજાને શ્રેણીમાંથી બાકાત રાખવા બદલ ટીકા કરી છે.

સદાગોપન રમેશે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર જણાવ્યું હતું કે, જાડેજાને ટીમમાં એટલા માટે સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તેમણે છેલ્લી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે એક વધારાનો સ્પિનર ​​પસંદ કર્યો હતો. તો શું જાડેજાને ટીમ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે કે બોજ તરીકે? "તમે ધ્રુવ જુરેલને પસંદ કર્યો કારણ કે તેણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી હતી. જાડેજાએ તે મેચમાં સદી જ નહીં, પણ તેની બોલિંગથી ચાર વિકેટ પણ લીધી હતી."

રવિન્દ્ર જાડેજા
રવિન્દ્ર જાડેજા (ANI)

અજિત અગરકરે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે રવિન્દ્ર જાડેજાને પસંદ ન કરવાનું કારણ સમજાવ્યું. ટીમની જાહેરાત પછી પૂછવામાં આવતા, અગરકરે કહ્યું, "તમે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે બે ડાબા હાથના સ્પિનરો પસંદ કરી શકતા નથી." જાડેજા એક સારો બેટ્સમેન છે અને બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગ પણ સારી રીતે કરે છે. તે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ટીમમાં હતો. અમે ત્યાંની પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને એક વધારાનો સ્પિનરનો સમાવેશ કર્યો છે.

રવિન્દ્ર જાડેજા
રવિન્દ્ર જાડેજા (ANI)

અગરકરે વધુમાં કહ્યું, "હવે અમે ફક્ત એક જ તક આપી શકીએ છીએ. અમે વોશિંગ્ટન સુંદર અથવા કુલદીપ યાદવ સાથે ટીમને સંતુલિત કરી શકીએ છીએ. મને નથી લાગતું કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં અમને વધારાના સ્પિનરોની જરૂર છે. આ ત્રણ મેચની ટૂંકી શ્રેણી છે. અમે દરેકને તક આપી શકીએ નહીં. તેથી જ જાડેજાને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો છે."

ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતીય વનડે ટીમ

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (ઉપ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, ધ્રુવ જુરેલ, યશસ્વી જયસ્વાલ.

ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા વનડે શ્રેણીનો કાર્યક્રમ

19 ઓક્ટોબર - પહેલી મેચ, પર્થ

23 ઓક્ટોબર - બીજી મેચ, એડિલેડ

25 ઓક્ટોબર - ત્રીજી મેચ, સિડની

