ETV Bharat / sports

મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ભારતની સતત બીજી હાર, ઓસ્ટ્રેલિયાની 3 વિકેટથી જીત

વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાયેલી વર્લ્ડ કપ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને હરાવ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન એલિસા હીલીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બની. ALYSSA HEALY

વર્લ્ડ કપમાં ભારતની સતત બીજી હાર
વર્લ્ડ કપમાં ભારતની સતત બીજી હાર (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 8:06 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 8:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025ની 13મી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 3 વિકેટથી હરાવ્યું અને 331 રનનો રેકોર્ડ રન ચેઝ હાંસલ કર્યો. આનાથી ભારતનો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ થોડો મુશ્કેલ બન્યો છે. વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને ભારતને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતુ.

પ્રથમ બેટિંગ કરતી ભારતીય ટીમ 48.5 ઓવરમાં 330 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ લક્ષ્યનો પીછો 49 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને કર્યો અને 3 વિકેટથી જીત મેળવી. આ ટૂર્નામેન્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ત્રીજી જીત છે, જેના કારણે તે પોઈન્ટ ટેબલમાં ઈંગ્લેન્ડને પાછળ છોડીને સાત પોઈન્ટ સાથે ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટનની સદી

ઓસ્ટ્રેલિયાએ કેપ્ટન એલિસા હીલીની શાનદાર સદીના કારણે ભારતનો 331 રનનો લક્ષ્યાંક સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો. હીલીએ 107 બોલમાં 21 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા સાથે 142 રન બનાવ્યા. પીબી લિચફિલ્ડે 40, એશ્લે ગાર્ડને 45 અને એલિસ પેરીએ 47 રન બનાવીને ટીમને આસાન વિજય અપાવ્યો. ભારત તરફથી શ્રી ચારાનીએ ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે અમનજોત કૌર અને દીપ્તિ શર્માએ બે-બે વિકેટ લીધી.

મંધાના અને પ્રતિકાની શાનદાર ઇનિંગ્સ નિરર્થક ગઈ

મેચની શરૂઆતમાં, ભારત માટે સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિકા રાવલે શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેઓએ પ્રથમ વિકેટ માટે 155 રન ઉમેર્યા હતા. મંધાનાએ 66 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સાથે 80 રન બનાવ્યા હતા, અને પ્રતિકાએ 96 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 75 રન બનાવ્યા હતા. ભારત માટે, જેમીમા રોડ્રિગ્સે 33 રન અને રિચા ઘોષે 32 રન બનાવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાની એનાબેલ સધરલેન્ડે 5 વિકેટ લીધી હતી. આ મેચમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન બદલ એલિસા હીલીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.

સ્મૃતિ મંધાનાએ ઇતિહાસ રચ્યો

આ ઇનિંગ સાથે, સ્મૃતિ મંધાના હવે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં ODI (મહિલા ક્રિકેટ) માં 1,000 રનનો આંકડો પાર કરનારી પ્રથમ બેટ્સમેન બની ગઈ છે. મંધાના મહિલા ODI માં 5,000 રન બનાવનારી સૌથી નાની અને ઝડપી ખેલાડી પણ બની. તેણીએ ઇનિંગ્સ (112) અને બોલ (5568) માં આ સિદ્ધિ મેળવી.

  1. ટીમ ઈન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને આપ્યો વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો રનચેઝ, મંધાના અને પ્રતીકાની શાનદાર બેટિંગ
  2. સ્મૃતિ મંધાના એ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચમાં 80 રન બનાવી, ડબલ સિદ્ધિ નોંધાવી
Last Updated : October 13, 2025 at 8:51 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WORLD CUP 2025AUSTRALIA BEAT INDIAICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025IND W VS AUS WINDIA VS AUSTRALIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.