આર. અશ્વિનને મોટો ઝટકો, યુએઈ લીગમાં ખરીદદાર ન મળ્યો
રવિચંદ્રન અશ્વિન ILT20 હરાજીમાં US$120,000 ની બેઝ પ્રાઈસ સાથે પ્રવેશ કર્યો હતો.
Published : October 2, 2025 at 2:32 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ સ્પિનર રવિચંદ્રન અશ્વિનને મોટો ઝટકો લાગ્યો જ્યારે તે UAE સ્થિત લીગ ILT20 ની ચોથી સીઝન માટે હરાજીમાં વેચાયા વિના રહ્યા. અશ્વિનની બેઝ પ્રાઈસ US$120,000 હતી, જે લીગમાં સૌથી વધુ હતી, પરંતુ કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેમનામાં રોકાણ કર્યું ન હતું.
હરાજીના પહેલા રાઉન્ડમાં વેચાયા વિના રહ્યા પછી, અશ્વિને પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું. આના કારણે એવી અટકળો શરૂ થઈ હતી કે તેમને આગામી સીઝનમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ તરીકે સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. જોકે, એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમના પાછા ખેંચવાનું બીજું કારણ ILT20 અને ઓસ્ટ્રેલિયાની બિગ બેશ લીગ વચ્ચેનો મુકાબલો હોઈ શકે છે.
અશ્વિનને આગામી બિગ બેશ લીગ સીઝન માટે સિડની થંડર દ્વારા સાઇન કરવામાં આવ્યો છે. આ ઓસ્ટ્રેલિયન લીગ 14 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 25 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે, જ્યારે ILT20 ની ચોથી સીઝન 2 ડિસેમ્બરથી 4 જાન્યુઆરી સુધી ચાલવાની છે.
લીગમાં ત્રણ ભારતીયો જોડાયા
બીજી તરફ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય રણજી ટ્રોફી વિજેતા અક્ષય વખારેને દુબઈ કેપિટલ્સે US$10,000માં ખરીદ્યો હતો, જ્યારે ભૂતપૂર્વ ભારતીય અંડર-19 કેપ્ટન ઉન્મુક્ત ચંદ, જે હવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ગયા છે, તેમને અબુ ધાબી નાઈટ રાઇડર્સે US$40,000માં ખરીદ્યા હતા. વધુમાં, હરાજીના એક દિવસ પહેલા, શારજાહ વોરિયર્સે શ્રીલંકાના વિકેટકીપર કુસલ મેન્ડિસના સ્થાને ભૂતપૂર્વ ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન દિનેશ કાર્તિકને તેમની ટીમમાં ઉમેર્યો હતો.
ILT20 ની ચોથી સીઝન, જે અબુ ધાબી, દુબઈ અને શારજાહમાં યોજાશે, તે આ વર્ષે 2 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 4 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ચાલશે, જેમાં છ ટીમો 34 મેચ રમશે.
IL T20 ટીમો
આ UAE લીગમાં કુલ છ ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેમાં અબુ ધાબી નાઈટ રાઈડર્સ, ડેઝર્ટ વાઈપર્સ, દુબઈ કેપિટલ્સ, ગલ્ફ જાયન્ટ્સ, MI અમીરાત અને શારજાહ વોરિયર્સનો સમાવેશ થાય છે.
દરેક ટીમમાં કેટલા ખેલાડીઓ હોવા જોઈએ?
હરાજી પછી, દરેક ટીમમાં 19 થી 21 ખેલાડીઓ હશે, જેમાં પૂર્ણ સભ્ય દેશોના ઓછામાં ઓછા 11, UAEના ચાર (એક અંડર-23 ફરજિયાત છે), કુવૈતનો એક અને સાઉદી અરેબિયાનો એક અને અન્ય સહયોગી દેશોના બે ખેલાડીઓનો સમાવેશ થશે.
