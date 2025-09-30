ETV Bharat / sports

રવિવારે ફરી એકવાર ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન, શું આ વખતે હાથ મિલાવશે?

ભારત અને પાકિસ્તાન સતત ચોથા રવિવારે ક્રિકેટના મેદાન પર એકબીજા સામે ટકરાશે.

રવિવારે ફરી એકવાર ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન
રવિવારે ફરી એકવાર ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન (IASN PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: એશિયા કપની 17મી આવૃત્તિ તાજેતરમાં સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ. ભારતે 28 સપ્ટેમ્બર, રવિવારના રોજ ફાઇનલ મેચમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને નવમી વખત એશિયા કપ જીત્યો. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો એક વાર નહીં, પરંતુ ત્રણ વાર એકબીજા સામે ટકરાઈ હતી.

ભારત અને પાકિસ્તાન રવિવારે ફરી ટકરાશે

ભારતે ત્રણેય મેચ જીતી. ભારત અને પાકિસ્તાન છેલ્લા ત્રણ રવિવારે એકબીજા સામે ટકરાયા છે, અને હવે તેઓ ચોથા રવિવારે એકબીજા સામે ટકરાશે, પરંતુ આ વખતે તે મહિલા મેચ હશે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 આજે, 30 સપ્ટેમ્બર, ભારતમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે. પ્રથમ મેચ યજમાન ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે. ત્યારબાદ ભારત કોલંબોમાં પાકિસ્તાન સામે તેની બીજી મેચ રમશે. પાકિસ્તાની ટીમ ભારત ગઈ ન હોવાથી, તેમની બધી મેચ શ્રીલંકાના કોલંબોમાં રમાશે.

શું તેઓ આ વખતે હાથ મિલાવે છે?

બંને ટીમો વચ્ચે આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ 5 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 3:00 વાગ્યે IST પર રમાશે. ઓપરેશન સિંદૂર પછીની ઘટનાઓ અને એશિયા કપમાં તાજેતરમાં હાથ ન મિલાવવાના વિવાદને કારણે પણ આ મેચ દરેકનું ધ્યાન આકર્ષિત કરશે. લોકો પહેલાથી જ વિચારી રહ્યા છે કે શું ભારતીય મહિલા ટીમ આ ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાની મહિલા ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે.

એ નોંધવું જોઈએ કે એશિયા કપ 2025 માં, પુરુષ ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા વિના પોતાનું અંતર જાળવી રાખ્યું હતું. તેઓએ રમાયેલી ત્રણેય મેચમાં હાથ મિલાવ્યો ન હતો. એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે મહિલા ટીમ પુરુષોના માર્ગને અનુસરે છે કે નહીં.

મહિલા વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાનો કાર્યક્રમ

  • ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા - 30 સપ્ટેમ્બર
  • ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન - 5 ઓક્ટોબર
  • ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા - 9 ઓક્ટોબર
  • ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા - 12 ઓક્ટોબર
  • ભારત વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ - 19 ઓક્ટોબર
  • ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ - 23 ઓક્ટોબર
  • ભારત વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ - 26 ઓક્ટોબર

વનડે વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય મહિલા ટીમ

હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), પ્રતીક રાવલ, સ્મૃતિ મંધાના, હરલીન દેઓલ, જેમીમા રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, સ્નેહા રાણા, રાધા યાદવ, ક્રાંતિ ગૌડ, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, અરુંધતી રેડ્ડી, અમનજોત કૌર, ઉમા છેત્રી, શ્રી ચારણી.

આ પણ વાંચો:

  1. મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025: આજથી ક્રિકેટનો મહાકુંભ શરૂ, ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પ્રથમ મુકાબલો
  2. ટીમ ઈન્ડિયાનું મનોબળ વધારવા માટે શ્રેયા ઘોષાલ ડ્રેસિંગ રૂમમાં પહોંચી, જાણો તે કઈ મહિલા ક્રિકેટરની મોટી ચાહક છે?

For All Latest Updates

TAGGED:

ICC WOMEN WORLD CUP 2025INDIA VS PAKISTANICC WOMEN WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.