મુંબઈ ICC Women's World Cup: ભારતમાં ક્રિકેટને ધર્મ માનવામાં આવે છે. શેરીઓમાં જ્યાં પણ જગ્યા હોય ત્યાં બાળકો ક્રિકેટ રમવા લાગે છે. તાજેતરમાં, ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસે ટેસ્ટમાં જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. આ સાથે મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પણ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ટી20 અને વનડે બંને ફોર્મેટમાં ઈંગ્લેન્ડને પોતાના જ ઘરઆંગણે હરાવી સિરીઝ પોતાને નામ કરી.
પુરુષોની ટીમની જેમ, મહિલા ટીમ પણ પાછળ નથી. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ પણ જોરદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. દરમિયાન, ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 બે દેશોમાં, ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાશે. જેની માટે મુંબઈમાં ટ્રોફીનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું.
દિગ્ગજોની હાજરીમાં ટ્રોફીનું અનાવરણ:
દરમિયાન, ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું કાઉન્ટડાઉન આજથી શરૂ થઈ ગયું છે અને આ ટુર્નામેન્ટ 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. આજથી આ ટુર્નામેન્ટ માટે માત્ર 50 દિવસ બાકી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં, ભારતના કુલ પાંચ શહેરોમાં ક્રિકેટ મેચ રમાશે. ઉપરાંત, આ મેચો શ્રીલંકાના કોલંબોમાં પણ યોજાશે.
આ મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની ટ્રોફીનું મુંબઈમાં દિગ્ગજોની હાજરીમાં અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ભારતીય મહિલા ટીમની ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મિતાલી રાજ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહ, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર, સ્ટાર ઓપનર સ્મૃતિ મંધાના, પ્રખ્યાત ખેલાડી જેમિમા રોડ્રિગ્સ અને ICC પ્રમુખ જય શાહ પણ હાજર રહ્યા હતા.
ભારત પાસેથી મોટી અપેક્ષાઓ:
આ દરમિયાન મુંબઈમાં ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ટુર્નામેન્ટ વિશે માહિતી આપવા માટે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે બોલતા, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહે કહ્યું, "ઘણા વર્ષો પછી, ભારતમાં ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. તેથી હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. ભારતમાં ક્રિકેટને એક ધર્મ માનવામાં આવે છે. તેથી આપણે બધાને ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ પાસેથી ઘણી આશાઓ છે કારણ કે આ વર્લ્ડ કપ આપણા દેશમાં યોજાઈ રહ્યો છે અને ભારતીય ટીમ ચોક્કસપણે સારું પ્રદર્શન કરશે."
ઉપરાંત, જ્યારે ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ હોય છે, ત્યારે ટીવી ચેનલો અને અખબારો પણ ક્રિકેટને કારણે વધુ વાંચવામાં આવે છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ ક્રિકેટની ચર્ચા થાય છે, એમ યુવરાજ સિંહે પણ કહ્યું. આ ઉપરાંત, હું ખૂબ જ ખુશ અને ઉત્સાહિત છું કે ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ભારતમાં યોજાઈ રહ્યો છે. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મિતાલી રાજે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે તેમની ટીમ ચોક્કસપણે સારું પ્રદર્શન કરશે.
ભારતીય ટીમ સારું પ્રદર્શન કરશે:
દરમિયાન, ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું, "આજે ICC વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે હજુ સુધી કોઈ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ જીત્યો નથી. પરંતુ આ વખતે અમે ચોક્કસપણે સારું પ્રદર્શન કરીશું અને ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ જીતવાનો પ્રયાસ કરીશું." આ ઉપરાંત, ભારતે ઇંગ્લેન્ડમાં યોજાયેલા 2017 ODI વર્લ્ડ કપમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેઓ ફાઇનલમાં પહોંચ્યા, પરંતુ વિશ્વ ચેમ્પિયન બની શક્યા નહીં. ભારતને રનર-અપ સ્થાનથી સંતોષ માનવો પડ્યો. તેથી જ અમે આ વર્ષનો વર્લ્ડ કપ જીતવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. વર્લ્ડ કપ હંમેશા અમારા માટે ખાસ રહ્યો છે. હું હંમેશા મારા દેશ માટે કંઈક ખાસ કરવા માંગુ છું. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું, "જ્યારે પણ હું યુવરાજ સિંહને જોઉં છું, ત્યારે મને ઘણી પ્રેરણા મળે છે."
