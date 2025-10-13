ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારવા છતાં, આ બે ખેલાડીઓએ મેડલ જીત્યા
વિશાખાપટ્ટનમમાં, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે બે મેચ રમી અને બંનેમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે 2025 ODI વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધીમાં ચાર મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતે બે મેચ હારી છે અને બે જીતી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ગુવાહાટીમાં શ્રીલંકા સામેની પહેલી મેચ જીતી હતી. ત્યારબાદ કોલંબોમાં બીજી મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું.
આ પછી, ટીમ ઈન્ડિયાએ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની છેલ્લી બે મેચ વિશાખાપટ્ટનમમાં રમી હતી, જ્યાં તે પહેલા તેની ત્રીજી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારી ગઈ હતી અને પછી ચોથી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હારી ગઈ હતી. વિશાખાપટ્ટનમમાં બે મેચમાં બે હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયા સંપૂર્ણપણે નિરાશ છે.
આ બે હાર છતાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની ખેલાડીઓ ક્રાંતિ ગૌર અને જેમીમાહ રોડ્રિગ્ઝે મેડલ મેળવ્યા હતા. તેમને વિશાખાપટ્ટનમમાં તેમના ઉત્તમ ફિલ્ડિંગ માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય ટીમના ડ્રેસિંગ રૂમમાં, ક્રાંતિ ગૌરને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેના તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે શ્રેષ્ઠ ફિલ્ડર અને જેમીમાહ રોડ્રિગ્ઝે સમગ્ર મેચ દરમિયાન તેમના ઉત્તમ ફિલ્ડિંગ માટે શ્રેષ્ઠ ફિલ્ડર એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
ક્રાંતિ ગૌરે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાની જ બોલિંગમાં ઓપનર તાજમિન બ્રિટ્સનો શાનદાર કેચ પકડ્યો અને સમગ્ર મેચ દરમિયાન તેની ઉત્તમ ફિલ્ડિંગ માટે શ્રેષ્ઠ ફિલ્ડરનો એવોર્ડ મેળવ્યો. જેમીમા રોડ્રિગ્ઝને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બેથ મૂનીના શાનદાર કેચ અને મેદાન પર તેની ઉત્તમ ફિલ્ડિંગ માટે શ્રેષ્ઠ ફિલ્ડરનો મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યો.
ભારતની આગામી મેચ 19 ઓક્ટોબરે ઇંગ્લેન્ડ સામે રમશે
જ્યારે ભારતીય ટીમના ડ્રેસિંગ રૂમમાં આ મેડલ રજૂ કરવામાં આવ્યા, ત્યારે બંને ભારતીય ખેલાડીઓ તેમજ સમગ્ર ભારતીય ટીમ નિરાશ થઈ ગઈ. તેઓ જાણતા હતા કે બે મેચમાં સતત બે હાર બાદ, ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ના સેમિફાઇનલમાં તેમનો માર્ગ મુશ્કેલ બની ગયો છે. હવે તેઓએ કોઈપણ કિંમતે ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ જેવી મોટી ટીમો સામે મેચ જીતવી પડશે. ભારતની આગામી મેચ 19 ઓક્ટોબરે ઇન્દોરમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે છે.
