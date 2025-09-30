ટીમ ઈન્ડિયાનું મનોબળ વધારવા માટે શ્રેયા ઘોષાલ ડ્રેસિંગ રૂમમાં પહોંચી, જાણો તે કઈ મહિલા ક્રિકેટરની મોટી ચાહક છે?
ગુવાહાટીમાં આજે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ના પ્રથમ મેચમાં ભારત અને શ્રીલંકાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો ટકરાશે.
હૈદરાબાદ: ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમમાં થોડા કલાકોમાં ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, જ્યાં ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે. આ પહેલા, પ્રખ્યાત ભારતીય ગાયિકા શ્રેયા ઘોષાલે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ડ્રેસિંગ રૂમની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમણે ભારતીય ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા અને તેમની સાથે વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન, તેમણે જાહેર કર્યું કે તેઓ કઈ મહિલા ક્રિકેટરની સૌથી મોટી ચાહક છે.
ખરેખર, આજે શ્રેયા ઘોષાલ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં પોતાના મધુર અવાજનો જાદુ ફેલાવતી જોવા મળશે. શ્રેયાએ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ માટે થીમ ગીત ગાયું હતું. હવે, તેમણે ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમની મુલાકાત લીધી છે અને ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરી છે.
શ્રેયા ઘોષાલ કઈ મહિલા ક્રિકેટરની ચાહક છે?
ભારતીય ખેલાડીઓ સાથેની તેમની વાતચીતનો વીડિયો BCCI મહિલા X એકાઉન્ટ દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યો હતો. વીડિયોમાં, શ્રેયાએ ભારતની ડાબોડી ઓપનિંગ બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાને કહ્યું કે તે તેની ખૂબ મોટી ચાહક છે. આ દરમિયાન, જેમીમા રોડ્રિગ્સે શ્રેયાને કહ્યું કે ટીમ ઈન્ડિયાની ખેલાડી રાધા યાદવ તેની ખૂબ મોટી ચાહક છે. આ પછી, શ્રેયાએ તેના માટે એક ગીત પણ ગાયું.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચ અમોલ મઝુમદારે ડ્રેસિંગ રૂમમાં શ્રેયાને ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. શ્રેયાએ બધા ખેલાડીઓને મળ્યા અને સ્મૃતિ મંધાના સાથે હાથ મિલાવ્યા. આ દરમિયાન, શ્રેયાએ "પિયુ બોલે" ગીત ખૂબ જ માંગ પર ગાયું. તેના અવાજે બધા ખેલાડીઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા, અને ડ્રેસિંગ રૂમનું વાતાવરણ એકદમ શાંત લાગતું હતું. આ પછી, બધા ખેલાડીઓએ શ્રેયાની સાથે "જિયા બોલે" ગાયું.
ટુર્નામેન્ટમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લઈ રહી છે: ભારત, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને દક્ષિણ આફ્રિકા.
મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માટે ભારતની ટીમ
ભારત: હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), પ્રતિક રાવલ, હરલીન દેઓલ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, રિચા ઘોષ, ઉમા છેત્રી, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, દીપ્તિ શર્મા, સ્નેહ રાણા, શ્રી ચરાણી, રાધા યાદવ, અમનજોત કૌર, અરુન્તિ કૌર, કૃષ્ણા કુમાર.
