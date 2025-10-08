ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં સિરાજ અને જાડેજા ચમક્યા, બંને ખેલાડીઓ કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ સ્થાન પર પહોંચ્યા
ICC ટેસ્ટ બોલિંગ રેન્કિંગમાં જસપ્રીત બુમરાહ નંબર વન બોલર યથાવત છે, જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજા ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગમાં ટોચના સ્થાને યથાવત છે.
હૈદરાબાદ: ICC એ નવી ટેસ્ટ ક્રિકેટ ખેલાડીઓની રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનારા મોહમ્મદ સિરાજ અને રવિન્દ્ર જાડેજાને નોંધપાત્ર પુરસ્કારો મળ્યા છે. બંને ખેલાડીઓ તેમના ટેસ્ટ કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ સ્થાનો પર પહોંચી ગયા છે.
સિરાજ અને જાડેજાનો ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ઉછાળો
મોહમ્મદ સિરાજે ICC ટેસ્ટ બોલિંગ રેન્કિંગમાં કારકિર્દીનો શ્રેષ્ઠ 12મો ક્રમ મેળવ્યો છે. જાડેજા ICC ટેસ્ટ બેટિંગ રેન્કિંગમાં કારકિર્દીનો શ્રેષ્ઠ 25મો ક્રમ મેળવ્યો છે. જાડેજાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં 104 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. તેનું અગાઉનું શ્રેષ્ઠ રેન્કિંગ 29મું હતું. જાડેજાએ બીજી ઇનિંગમાં પણ ચાર વિકેટ લીધી હતી, જેનાથી ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગમાં તેનું ટોચનું સ્થાન વધુ મજબૂત બન્યું હતું. તે હવે બાંગ્લાદેશના મેહદી હસનથી 125 પોઈન્ટ આગળ છે.
સિરાજનું મજબૂત પ્રદર્શન ચાલુ છે
ઝડપી બોલર મોહમ્મદ સિરાજે ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસથી પોતાનું મજબૂત પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું, અમદાવાદ ટેસ્ટમાં કુલ 7 વિકેટ લીધી. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 40 રન આપીને ચાર વિકેટ અને બીજી ઇનિંગમાં 31 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી, જેના કારણે ભારતને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ પર એક ઇનિંગ અને 140 રનથી શાનદાર વિજય મેળવવામાં મદદ મળી, અને ટેસ્ટ મેચ ત્રણ દિવસથી ઓછા સમયમાં પૂરી થઈ હતી.
રાહુલ અને જુરેલને પણ ફાયદો થયો
અન્ય નોંધપાત્ર ભારતીય ખેલાડીઓમાં કેએલ રાહુલ અને ધ્રુવ જુરેલનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે સદી ફટકાર્યા પછી બેટિંગ રેન્કિંગમાં પ્રગતિ કરી છે. રાહુલ ચાર સ્થાન ઉપર આવીને 35મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે જુરેલ તેની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી ફટકાર્યા પછી 20 સ્થાન ઉપર આવીને 65મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
ટેસ્ટ નંબર 1 ખેલાડીઓ
જસપ્રીત બુમરાહ આઈસીસી ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં નંબર વન બોલર, ઇંગ્લેન્ડનો જો રૂટ નંબર વન બેટ્સમેન અને રવિન્દ્ર જાડેજા નંબર વન ઓલરાઉન્ડર રહ્યા છે.
