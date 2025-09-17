ETV Bharat / sports

ભારતીય ખેલાડીઓએ T20 રેન્કિંગમાં મચાવી ધમાલ, વરુણ ચક્રવર્તી વિશ્વનો નંબર 1 બોલર બન્યો

ભારતીય સ્પિનર ​​વરુણ ચક્રવર્તી એશિયા કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ પહેલીવાર નંબર 1 T20 બોલર બન્યો છે.

​​વરુણ ચક્રવર્તી
​​વરુણ ચક્રવર્તી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 5:35 PM IST

હૈદરાબાદ: ટીમ ઈન્ડિયા T20 એશિયા કપ 2025 માં ભાગ લઈ રહી છે. ભારતીય ટીમે આ ટુર્નામેન્ટમાં ફક્ત બે મેચ રમી છે. આ દરમિયાન, ભારતીય સ્પિનર ​​વરુણ ચક્રવર્તીએ ધમાલ મચાવી છે. તે રાતોરાત T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં નંબર વન બોલર બની ગયો છે, જેણે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. 2025 માં વરુણને તેના સતત પ્રદર્શન માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે તેને નવીનતમ ICC પુરુષોની T20I ખેલાડી રેન્કિંગમાં નંબર વન રેન્કિંગ મળ્યું છે.

વરુણ ચક્રવર્તીએ ICC T20 રેન્કિંગમાં બ્રેક માર્યો

આ સાથે, ચક્રવર્તી જસપ્રીત બુમરાહ અને રવિ બિશ્નોઈ પછી ICC T20I બોલિંગ રેન્કિંગમાં ટોચ પર પહોંચનાર ફક્ત ત્રીજો ભારતીય બોલર છે. ચક્રવર્તી છેલ્લા 12 મહિનામાં ભારતની T20I ટીમમાં ફક્ત એક મુખ્ય ખેલાડી બન્યો છે, પરંતુ 34 વર્ષીય બોલરે સતત પ્રદર્શન સાથે પોતાની પ્રભાવશાળી બોલિંગ કુશળતા દર્શાવી છે, ન્યુઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જેકબ ડફીને પાછળ છોડીને T20I બોલિંગ રેન્કિંગમાં ટોચ પર પહોંચ્યો છે.

એશિયા કપમાં પણ વરુણ ચક્રવર્તી ચમક્યો

આ વર્ષની શરૂઆતમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે પોતાની કારકિર્દીની બીજી પાંચ વિકેટ લીધા બાદ, ચક્રવર્તી ચાલુ એશિયા કપમાં સારા ફોર્મમાં છે, તેણે યુએઈ અને પાકિસ્તાન સામે બે મેચમાં બે વિકેટ લીધી છે. ચક્રવર્તીએ યજમાન ટીમ સામે ભારતની પ્રથમ મેચમાં સરેરાશ 1/4 ની કમાણી કરી હતી અને ચાર દિવસ પછી પાકિસ્તાન સામેની શાનદાર જીતમાં ચાર ઓવરમાં પ્રભાવશાળી 1/24 પણ લીધી હતી.

આ ચક્રવર્તીને ત્રણ સ્થાન ઉપર ચઢીને પ્રથમ વખત ટોચનું સ્થાન મેળવવા માટે પૂરતું સાબિત થયું. ડફી બીજા સ્થાને સરકી ગયો, વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સ્પિનર ​​અકીલ હુસૈન ત્રીજા સ્થાને રહ્યો, અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો એડમ ઝમ્પા ચોથા સ્થાને રહ્યો.

શ્રીલંકાના નુવાન તુશારા (છ સ્થાન ઉપર છઠ્ઠા સ્થાને), પાકિસ્તાનના સુફયાન મુકીમ (ચાર સ્થાન ઉપર ૧૧મા સ્થાને) અને અબરાર અહેમદ (૧૧ સ્થાન ઉપર ૧૬મા સ્થાને) બધાએ લાભ મેળવ્યો, જ્યારે ભારતીય સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવ ૧૬ સ્થાન ઉપર ૨૩મા સ્થાને પહોંચી ગયા.

T20 બેટિંગ રેન્કિંગમાં અભિષેક શર્મા ટોપ પર

પાકિસ્તાન સામેની 31 રનની ઇનિંગ બાદ, નંબર 1 ક્રમાંકિત T20I બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા કારકિર્દીની નવી ઉચ્ચ રેન્કિંગ પર પહોંચી ગયો છે, જોકે આ અઠવાડિયે કેટલાક મજબૂત પ્રદર્શન બાદ ઘણા મોટા નામો ટોચ પર તેના સ્થાન પર નજર રાખી રહ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડના ઓપનર ફિલ સોલ્ટ (બીજા) અને જોસ બટલર (ત્રીજા) બંનેએ અભિષેકની બરાબરી કરવા માટે એક સ્થાનનો ઉછાળો મેળવ્યો છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાના જોડી ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ (બે સ્થાન ઉપર 11મા સ્થાને) અને એડન માર્કરામ (10 સ્થાન ઉપર 30મા સ્થાને) એ પણ થોડી પ્રગતિ કરી છે.

પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી પથુમ નિસન્કાને પણ ફાયદો

શ્રીલંકાના જમણા હાથના બેટ્સમેન પથુમ નિસન્કા (એક સ્થાન ઉપર છઠ્ઠા સ્થાને) અને અફઘાનિસ્તાનના ઓપનર રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ (બે સ્થાન ઉપર 19મા સ્થાને) બંનેએ એશિયા કપમાં પ્રભાવશાળી ઇનિંગ બાદ રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે. બાંગ્લાદેશના તન્ઝીદ હસન (ચાર સ્થાન ઉપર 35મા સ્થાને) અને ભારતીય ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલ (ચાર સ્થાન ઉપર 39મા સ્થાને) પણ રેન્કિંગમાં ઉપર આવ્યા છે.

ભારતીય સ્ટાર હાર્દિક પંડ્યા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલરાઉન્ડરોના રેન્કિંગમાં ટોચ પર યથાવત છે, જ્યારે પાકિસ્તાનના સૈમ અયુબ (ચાર સ્થાન ઉપર પાંચમા સ્થાને) અને અભિષેક શર્મા (ચાર સ્થાન ઉપર 14મા સ્થાને) આ અઠવાડિયે આ શ્રેણીમાં મોટા કૂદકા મારનારાઓમાં સામેલ હતા.

ETV Bharat Logo

