ETV Bharat / sports

એશિયા કપમાં નિયમોના ભંગ બદલ પાકિસ્તાન પર ICC કડક કાર્યવાહી કરશે, ભારે દંડ ફટકારવાની તૈયારી

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) મુશ્કેલીમાં મુકાયું છે કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) પાકિસ્તાન સામે કાર્યવાહી કરવાનું વિચારી રહી છે.

યુએઈના ખેલાડીઓ અને અમ્પાયરો સાથે હાથ મિલાવતી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ
યુએઈના ખેલાડીઓ અને અમ્પાયરો સાથે હાથ મિલાવતી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં એશિયા કપ 2025 માં ભાગ લઈ રહી છે. આ સમય દરમિયાન, પાકિસ્તાન ટીમ વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ છે. પહેલા, ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કરવા બદલ અને પછી મેચ રેફરીને હટાવવાની માંગ કરવા બદલ ટીમ વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ હતી. હવે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ તેની સામે મોટી કાર્યવાહી કરવાની યોજના બનાવી છે.

ICC "મલ્ટીપલ ટુર્નામેન્ટ પ્રોટોકોલ ઉલ્લંઘન" માટે PCB સામે કાર્યવાહી કરવાનું વિચારી રહી છે. UAE સામેની મેચ પહેલા પાકિસ્તાને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. ICC દ્વારા મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને હટાવવાની પાકિસ્તાનની માંગને નકારી કાઢ્યા બાદ PCBએ વિરોધમાં મેચ મુલતવી રાખી હતી.

સમાચાર એજન્સી PTI ના અહેવાલ મુજબ, ICC એ UAE સામેની મેચ પહેલા બોર્ડને એક ઇમેઇલ મોકલ્યો હતો, જેમાં ખેલાડીઓ અને મેચ અધિકારીઓ ઓન ધ એરિયા (PMOA) પ્રોટોકોલના અનેક ઉલ્લંઘનો અને અનેક ગેરવર્તણૂકોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. ટુર્નામેન્ટના એક સૂત્રએ PTI ને જણાવ્યું હતું કે, "ICC ના CEO સંજોગ ગુપ્તાએ PCB ને પત્ર લખીને જણાવ્યું છે કે બોર્ડ મેચના દિવસે PMOAનું વારંવાર ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષિત છે. PCB ને ઇમેઇલ મળ્યો છે."

PCB એ મીડિયા મેનેજરને મીટિંગ માટે બોલાવ્યા

રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે વારંવાર ચેતવણી આપવા છતાં, પાકિસ્તાને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું. ICC એ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે મીડિયા મેનેજરોને આવી મીટિંગમાં હાજરી આપવાની પરવાનગી નથી, કારણ કે ટોસ પહેલાં મીડિયા મેનેજર નઈમ ગિલાનીને પાયક્રોફ્ટ, મુખ્ય કોચ માઈક હેસન અને કેપ્ટન સલમાન અલી આગા વચ્ચેની મીટિંગનું ફિલ્માંકન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ટોસ દરમિયાન ઊભી થતી કોઈપણ કમનસીબ ગેરસમજ અથવા વાતચીતમાં અંતર ટાળવા માટે આનો હેતુ હતો. PCB એ તેના મીડિયા મેનેજરને મીટિંગમાં લાવ્યા અને વાતચીત દરમિયાન તેમની હાજરીનો આગ્રહ રાખ્યો.

ICC એ વાંધો ઉઠાવ્યો

ICC ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી મેનેજરે મીડિયા મેનેજરને પ્રવેશવાની મંજૂરી આપી ન હતી કારણ કે તે પોતાનો મોબાઇલ ફોન PMOA માં લઈ જવા માંગતો હતો, જેના પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવે છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે PCB એ મીટિંગ દરમિયાન મીડિયા મેનેજરને હાજર રહેવાની મંજૂરી ન આપવા પર મેચમાંથી ખસી જવાની ધમકી આપી હતી અને પછી વાતચીતનું (ઓડિયો વિના) ફિલ્માંકન કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો, જે PMOA નિયમોનું બીજું ઉલ્લંઘન છે. ICC ને એ પણ જાણ કરવામાં આવી ન હતી કે PCB ફિલ્માવેલા ફૂટેજનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશે. ICC એ PCB ની પ્રેસ રિલીઝનો પણ વિરોધ કર્યો હતો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે પાયક્રોફ્ટે માફી માંગી હતી, પરંતુ વાસ્તવમાં, તેણે ફક્ત ગેરસમજ માટે દિલગીરી વ્યક્ત કરી હતી.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં હાથ મિલાવવાનો મુદ્દો

સમગ્ર વિવાદ ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પછી શરૂ થયો હતો જ્યારે ભારતીય ટીમે ટોસ દરમિયાન અને મેચ પછી પરંપરાગત હાથ મિલાવવાનું છોડી દીધું હતું. પાકિસ્તાને દાવો કર્યો હતો કે મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટે ટીમના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાને ટોસ દરમિયાન ભારતીય કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવવા નહીં કહ્યું હતું. વધુમાં, જો પાયક્રોફ્ટને મેચ અધિકારીઓની પેનલમાંથી દૂર કરવામાં નહીં આવે તો તેઓએ UAE સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી હતી. આ સમગ્ર ઘટનાને કારણે, મેચ એક કલાક મોડી શરૂ થઈ કારણ કે ICC એ ઝિમ્બાબ્વેના મેચ રેફરીને દૂર કરવાની PCB ની માંગણીને નકારી કાઢી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. એશિયા કપ 2025: સુપર-4 મેચોમાં ટીમ ઈન્ડિયા ક્યારે કોની સામે રમશે, જાણો પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશનું શેડ્યૂલ
  2. એશિયા કપ 2025: આજે ભારત અને ઓમાન વચ્ચે મુકાબલો, મેચ રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025ICCICC ACTION AGAINST PAKISTANASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.