ફ્રી ફ્રી ફ્રી.....! એક પણ રુપિયો ખર્ચા વગર જુઓ ભારત અને ઓમાન મેચ, કરો બસ આટલું કામ

એશિયા કપ 2025 ના 12મા લીગ તબક્કાની અંતિમ મેચ આજે, 19 સપ્ટેમ્બર (શુક્રવાર) ના રોજ ભારત અને ઓમાન વચ્ચે રમાશે.

આજે ભારત અને ઓમાન વચ્ચે મુકાબલો (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
અબુ ધાબી: એશિયા કપ 2025 ના 12મા લીગ તબક્કાની અંતિમ મેચ આજે, 19 સપ્ટેમ્બર (શુક્રવાર) રમાશે. આ મેચ અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચ ભારતીય ટીમ માટે સુપર ફોરની મહત્વપૂર્ણ મેચો પહેલા તૈયારીની તક તરીકે કામ કરશે, કારણ કે ભારત પાકિસ્તાન સામે તેની પહેલી સુપર ફોર મેચ રમશે. ઓમાનના કેપ્ટન જતિન્દર સિંહ ભારત સામે યાદગાર પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ એવા ખેલાડીઓને તક આપવાનો પ્રયાસ કરશે જેમને હજુ સુધી ટુર્નામેન્ટમાં તક મળી નથી.

એશિયા કપ 2025માં ભારતનું પ્રદર્શન: ભારતે અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં UAE અને પાકિસ્તાનને સરળતાથી હરાવ્યું છે. બંને મેચમાં, ટીમે ત્રણ સ્પિનર ​​અને એક નિષ્ણાત ફાસ્ટ બોલરને મેદાનમાં ઉતાર્યો. હાર્દિક પંડ્યા અને શિવમ દુબેએ સહાયક ભૂમિકા ભજવી અને સારું પ્રદર્શન કર્યું. કુલદીપ યાદવ બંને મેચમાં મેન ઓફ ધ મેચ રહ્યા અને સુપર ફોરમાં ભારતના મુખ્ય બોલર રહેશે. જોકે, ભારત આ મેચ માટે કુલદીપ યાદવ અને જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપી શકે છે, જેમાં હર્ષિત રાણા અને અર્શદીપ સિંહ તેમના સ્થાને આવે તેવી શક્યતા છે. ટીમના બેટિંગ ક્રમમાં પણ ફેરફાર થવાની શક્યતા ઓછી છે. ઓમાનની ટીમમાં પણ કોઈ ફેરફાર થવાની શક્યતા ઓછી છે.

પિચ કેવી હશે: અબુ ધાબીની પિચ હંમેશા બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી માનવામાં આવે છે. મેચ આગળ વધતાં તે ધીમી પડી જાય છે, જેનાથી સ્પિનરો પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવી શકે છે. સ્પિન કોઈપણ ટીમ માટે અસરકારક હથિયાર સાબિત થઈ શકે છે. અબુ ધાબીની પિચ પર અત્યાર સુધીમાં કુલ 95 મેચ રમાઈ છે, જેમાં પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે 44 મેચ જીતી છે અને જે ટીમે પીછો કર્યો છે તે 51 મેચ જીતી છે. તેથી, આ મેચમાં ટોસ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. જે પણ ટીમ ટોસ જીતે છે તે પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.

મેચ ક્યાં જોવી: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની એશિયા કપની 12મી મેચ ભારતમાં સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ જોઈ શકાય છે. તે સોની લિવ એપ અને ફેનકોડ દ્વારા મોબાઇલ ફોન પર પણ જોઈ શકાય છે. મેચ ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર ટીવી પર મફતમાં જોઈ શકાય છે.

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ- 11

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી/અર્શદીપ સિંહ.

ઓમાન: આમિર કલીમ, જતિન્દર સિંહ (કેપ્ટન), હમ્માદ મિર્ઝા, વિનાયક શુક્લા (વિકેટકીપર), વસીમ અલી, હસનૈન શાહ, શાહ ફૈઝલ, આર્યન બિષ્ટ, શકીલ અહેમદ, સમય શ્રીવાસ્તવ, જીતેન રામાનંદી.

