શું કેપ્ટનશીપ ગુમાવ્યા પછી BCCI રોહિત શર્માનો પગાર કાપશે? જાણો નિયમ શું છે
ચાહકોમાં ચર્ચા છે કે શું કેપ્ટનશીપ ગુમાવવાથી રોહિત શર્માનો BCCI તરફથી પગાર ઘટાડવામાં આવશે.
Published : October 8, 2025 at 7:10 PM IST
Rohit Sharma Salary : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થયા છે. ટી20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેનારા રોહિત શર્માએ પણ વનડે કેપ્ટનશીપ ગુમાવી દીધી છે. શુભમન ગિલને ભારતીય વનડે ટીમના નવા કેપ્ટન તરીકે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે અને તે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વનડે શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. શું કેપ્ટનશીપ ગુમાવવાથી બીસીસીઆઈ તરફથી રોહિત શર્માનો પગાર ઘટશે? ચાહકોમાં આ ચર્ચાનો વિષય છે.
નિયમો શું છે?: બીસીસીઆઈની સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ યાદીમાં સમાવિષ્ટ ખેલાડીઓને ગ્રેડ સિસ્ટમ અનુસાર ચૂકવણી કરવામાં આવે છે. ખેલાડીઓને ગ્રેડ A+, ગ્રેડ A, ગ્રેડ B અને ગ્રેડ C માં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. ખેલાડી કેપ્ટન હોય કે ઉપ-કેપ્ટન, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. રોહિત શર્મા ગ્રેડ A+ શ્રેણીમાં આવે છે, અને BCCI આ શ્રેણીના ખેલાડીઓને વાર્ષિક ₹7 કરોડનો પગાર આપે છે. કેપ્ટનશીપ ગુમાવ્યા પછી પણ, રોહિત ગ્રેડ A+ શ્રેણીમાં રહેશે, તેથી તેમના પગાર પર કોઈ અસર થશે નહીં. રોહિત શર્મા ઉપરાંત, વિરાટ કોહલી, જસપ્રીત બુમરાહ અને રવિન્દ્ર જાડેજા એ ત્રણ ક્રિકેટરો છે જેમને દર વર્ષે ₹7 કરોડનો પગાર મળે છે.
શુભમન ગિલ કેટલી કમાણી કરે છે: શુભમન ગિલને BCCI ની 2024-25 સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ યાદીમાં ગ્રેડ A માં મૂકવામાં આવ્યો હતો. BCCI ભારતીય ODI ટીમના નવા કેપ્ટન શુભમન ગિલને વાર્ષિક ₹5 કરોડનો પગાર આપે છે. બધી શ્રેણીઓ પર નજર કરીએ તો, ગ્રેડ A+ ખેલાડીઓને દર વર્ષે ₹7 કરોડ, ગ્રેડ A ખેલાડીઓને દર વર્ષે ₹5 કરોડ અને ગ્રેડ B ક્રિકેટરોને દર વર્ષે ₹3 કરોડ મળે છે. ગ્રેડ C ખેલાડીઓને દર વર્ષે ₹1 કરોડ મળે છે.
ભારતની 15 સભ્યોની ODI ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), શ્રેયસ ઐયર (ઉપ-કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, ધ્રુવ જુરેલ, યશસ્વી જયસ્વાલ.
