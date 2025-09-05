ETV Bharat / sports

ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ પહેલા ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 2:14 PM IST

નવી દિલ્હી How to Buy Match Tickets: ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 શરૂ થવામાં હવે વધુ સમય બાકી નથી. ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આગામી ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ 30 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. હવે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં, ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે એક સારા સમાચાર છે. ભારતમાં યોજાનારી બધી લીગ મેચોની ટિકિટની કિંમત 100 રૂપિયાથી શરૂ થશે. જે ભારતમાં એક લિટર પેટ્રોલ કરતાં પણ સસ્તી છે. આ સાથે, મધ્યમ વર્ગના પરિવારો પણ 2025 મહિલા વર્લ્ડ કપની મેચોનો આનંદ માણી શકશે.

શ્રેયા ઘોષાલ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં પરફોર્મ કરશે: ICC એ માહિતી આપી છે કે, 30 સપ્ટેમ્બરે ગુવાહાટીમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ઓપનિંગ મેચ પહેલા ભારતીય સંગીત દિગ્ગજ શ્રેયા ઘોષાલ મહિલા વર્લ્ડ કપના ઓપનિંગ સમારોહમાં પરફોર્મ કરશે. ICC એ એમ પણ કહ્યું છે કે આ વર્ષની ટુર્નામેન્ટ એક નવો ધોરણ સ્થાપિત કરશે કારણ કે ટિકિટના ભાવ ખૂબ ઓછા છે. ICC ઇચ્છે છે કે મેચ દરમિયાન સ્ટેડિયમ ભરેલા રહે. ભારતમાં બધી લીગ મેચોની ટિકિટ ફક્ત 100 રૂપિયા (લગભગ 1.14 યુએસ ડોલર) થી શરૂ થશે.

તમે ટિકિટ ક્યારે બુક કરાવી શકો છો: ચાહકો હવે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 મેચો જોવા માટે સસ્તા ભાવે ટિકિટ બુક કરાવી શકે છે. આગામી ટુર્નામેન્ટ માટે ખાસ ચાર દિવસની પ્રી-સેલ વિન્ડો ઉપલબ્ધ છે. બધી મેચો માટે એડવાન્સ ટિકિટ ICC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. ચાહકો 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ સાંજે 7 વાગ્યાથી ગુગલ પે દ્વારા અહીંથી ટિકિટ બુક કરાવી શકે છે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ ૨૦૨૫માં કુલ ૮ ટીમો ભાગ લઈ રહી છે: ભારતીય ટીમ સહિત કુલ 8 ટીમો મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં ભાગ લઈ રહી છે. તેમાં પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય મહિલા ટીમ 30 સપ્ટેમ્બરે શ્રીલંકાની ટીમ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે.

વિજેતાઓ પર પૈસાનો વરસાદ થશે: ઈનામની રકમ 2023ના પુરુષ વનડે વર્લ્ડ કપ કરતાં ઘણી વધારે છે. આ આઠ ટીમોની ટુર્નામેન્ટ માટે કુલ ઈનામી રકમ $13.88 મિલિયન છે, જે 2022 માં ન્યુઝીલેન્ડમાં યોજાયેલા અગાઉના મહિલા વર્લ્ડ કપમાં $3.5 મિલિયનની ઈનામી રકમ કરતા 297 ટકા વધુ છે. આ મહિલા વર્લ્ડ કપની કુલ ઈનામી રકમ 2023 ના ICC મેન્સ વર્લ્ડ કપની ઈનામી રકમ કરતા પણ વધુ છે. 2023 ODI વર્લ્ડ કપની કુલ ઈનામી રકમ $10 મિલિયન હતી.

