હોંગકોંગ ઓપનમાં પીવી સિંધુ પહેલા રાઉન્ડમાં જ બહાર, પુરુષોનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું
બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા પીવી સિંધુનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન ચાલુ છે.
Published : September 10, 2025 at 8:01 PM IST
હૈદરાબાદ: બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા પીવી સિંધુ હોંગકોંગ ઓપન સુપર 500 ના પહેલા રાઉન્ડમાં હારીને બહાર થઈ ગઈ. તેણી ડેનમાર્કની લાઇન ક્રિસ્ટોફરસન સામે ત્રણ ગેમમાં 21-15, 16-21, 19-21 થી હારી ગઈ.
યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપ સિલ્વર મેડલ વિજેતા ક્રિસ્ટોફરસન સામે સિંધુનો છ મેચમાં આ પહેલો પરાજય હતો અને આ વર્ષે BWF વર્લ્ડ ટૂરમાં તેનો છઠ્ઠો પ્રથમ રાઉન્ડનો પરાજય હતો.
સિંધુએ મજબૂત શરૂઆત કરી અને પહેલી ગેમ 21-15 થી જીતી. પરંતુ ક્રિસ્ટોફરસન બીજી ગેમમાં વાપસી કરી અને બીજી ગેમ 16-21 થી જીતી. પરંતુ નિર્ણાયક અને ત્રીજી ગેમ રોમાંચક સ્પર્ધામાં ફેરવાઈ ગઈ અને સ્કોર 19-19 સુધી પહોંચી ગયો, પરંતુ ડેનિશ ખેલાડી સંયમ જાળવી રાખવામાં અને સિંધુ પર પોતાનો પહેલો વિજય નોંધાવવામાં સફળ રહી.
પીવી સિંધુ ઉપરાંત, અનુપમા ઉપાધ્યાય પણ મહિલા સિંગલ્સ કેટેગરીમાં ચોથા ક્રમાંકિત જાપાનની ટોમોકા મિયાઝાકી સામે 17-21, 22-20, 14-21થી હારી ગયા બાદ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા.
ભારતીય પુરુષોનું શાનદાર પ્રદર્શન
બીજી બાજુ, ભારતીય પુરુષોના સિંગલ્સ ખેલાડીઓએ હોંગકોંગમાં શરૂઆતના રાઉન્ડમાં સફળતા મેળવી. એચએસ પ્રણોય અને લક્ષ્ય સેન બીજા રાઉન્ડમાં પહોંચ્યા, જ્યાં પ્રણોયે ચીનના લુ ગુઆંગ ઝુને હરાવ્યા અને સેને તેના પ્રતિસ્પર્ધી સામે કઠિન મુકાબલો જીત્યો. કિરણ જ્યોર્જ અને આયુષ શેટ્ટીએ પણ આગળ વધીને છેલ્લા 16માં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું.
લક્ષ્ય સેને એક કલાક અને 13 મિનિટ ચાલેલા મુકાબલામાં ચાઇનીઝ તાઈપેઈના ઓલિમ્પિયન વાંગ ત્ઝુ-વેઈને 22-20, 16-21, 21-15થી હરાવ્યો. આગામી રાઉન્ડમાં, તેનો સામનો તેના દેશબંધુ એચએસ પ્રણોય સામે થશે. વિશ્વના 34મા ક્રમાંકિત પ્રણોયે ચીનના લુ ગુઆંગ ઝુને માત્ર 44 મિનિટમાં 21-17, 21-14થી હરાવીને અપસેટ સર્જ્યો.
કિરણ જ્યોર્જે સિંગાપોરના જેસન તેહને સીધી ગેમમાં 21-16, 21-11થી હરાવીને બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો. આયુષ શેટ્ટીએ એક ગેમ પાછળ રહીને વાપસી કરીને ચાઇનીઝ તાઇપેઈની સુ લી-યાંગને 15-21, 21-19, 21-13થી હરાવીને આગામી રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો.
મહિલા ડબલ્સમાં, પન્ના બહેનો - રૂતપર્ણા અને શ્વેતાપર્ણા - હોંગકોંગની ઓઈ કી વેનેસા પેંગ અને સુમ યાઉ વોંગ સામે 17-21, 9-21થી હારી ગઈ. જ્યારે ધ્રુવ કપિલ અને તનિષા ક્રાસ્ટોની મિક્સ ડબલ્સ જોડી પણ ચાઇનીઝ તાઇપેઈની ચેન ચેંગ કુઆન અને હસુ યિન-હુઈ સામે 16-21, 11-21થી હારી ગયા બાદ શરૂઆતમાં જ બહાર થઈ ગઈ.
