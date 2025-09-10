હોંગકોંગના બેટ્સમેને રોહિત શર્માને પાછળ છોડીને ઇતિહાસ રચ્યો, હવે રિઝવાન-કોહલીને પાછળ છોડી દેવાની તક
હોંગકોંગના બેટ્સમેન બાબર હયાતે રોહિત શર્માને પાછળ છોડીને પુરુષોના T20 એશિયા કપમાં ત્રીજા સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યા.
Published : September 10, 2025 at 4:03 PM IST
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 ની પહેલી મેચ 9 સપ્ટેમ્બર (મંગળવાર) ના રોજ અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં અફઘાનિસ્તાને પહેલા બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 188 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, હોંગકોંગ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ માત્ર 94 રન બનાવી શક્યું હતું અને 94 રનથી મેચ હારી ગયું હતું.
આ હાર છતાં, હોંગકોંગના એક બેટ્સમેને ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માને પાછળ છોડીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ બેટ્સમેન બીજું કોઈ નહીં પણ હોંગકોંગનો જમણો હાથનો બેટ્સમેન બાબર હયાત છે. તે હોંગકોંગ ટીમનો ઉપ-કપ્તાન પણ છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચમાં તેણે બેટથી 43 બોલમાં 3 છગ્ગાની મદદથી 39 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
બાબર હયાતે રોહિત શર્માને પાછળ છોડ્યો
બાબર હયાતે 39 રનની ઇનિંગ સાથે એક ખાસ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. બાબર હવે રોહિત શર્માને પાછળ છોડીને એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં ત્રીજા ક્રમનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો છે. અગાઉ આ સિદ્ધિ રોહિત શર્માના નામે નોંધાયેલી હતી. તે હવે એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં એક સ્થાન નીચે સરકીને ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐰𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞 ☺️#AFGvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/zlPQMQh9rM— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
બાબર હયાતે એશિયા કપ T20 માં 6 મેચમાં 1 સદી અને 1 અડધી સદીની મદદથી 274 રન બનાવ્યા છે. આ સાથે તે રોહિત શર્માથી આગળ નીકળી ગયો છે. રોહિત શર્માએ એશિયા કપ T20 માં 9 મેચમાં 2 અડધી સદીની મદદથી 271 રન બનાવ્યા છે. આ મેચ પહેલા બાબર પાસે 235 રન હતા અને તેને રોહિતને પાછળ છોડવા માટે 36 રનની જરૂર હતી.
બાબર પાસે રિઝવાન-કોહલીને પાછળ છોડી દેવાની તક
હવે હોંગકોંગના આ બેટ્સમેન પાસે ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને પાકિસ્તાનના વિકેટકીપર બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાનને પાછળ છોડી દેવાની તક હશે. જેઓ એશિયા કપ T20 માં સૌથી વધુ રન બનાવનારા અનુક્રમે પ્રથમ અને બીજા બેટ્સમેન બન્યા છે.
વિરાટ કોહલીએ એશિયા કપ T20 માં 429 રન બનાવ્યા છે. તે યાદીમાં પ્રથમ ક્રમે છે. તેમના પછી, પાકિસ્તાનનો વિકેટકીપર બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાન આ યાદીમાં બીજા સ્થાને છે, જેણે 281 રન બનાવ્યા છે. હવે બાબર હયાતને વિરાટ કોહલીને પાછળ રાખવા માટે 155 રન બનાવવા પડશે. જ્યારે રિઝવાનને પાછળ રાખવા માટે તેને 7 રન બનાવવા પડશે.
