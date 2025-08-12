ETV Bharat / sports

હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ચેમ્પિયનશીપ 2025 આજથી શરુ… આટલી ટીમો લેશે ભાગ, અહીં યોજાશે ફાઈનલ મેચ - NATIONAL JUNIOR MENS CHAMPIONSHIP

મહિલાઓ બાદ હવે મેન્સની પણ હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ 2025 આજથી શરુ થવા જઈ રહી છે. જેમાં ભાગ લેનારી ટીમોને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે.

હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ચેમ્પિયનશીપ 2025
હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ચેમ્પિયનશીપ 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read

India Junior National Hockey Championship : 12 ઓગસ્ટ, આજથી હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર મેન્સ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ 2025 શરૂ થઈ રહી છે અને કુલ 30 ટીમો તેમાં ભાગ લેશે. આ વખતે આ ટુર્નામેન્ટ જલંધરમાં નવા ડિવિઝન-આધારિત ફોર્મેટમાં રમાશે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં સિનિયર અને સબ જુનિયર મેન્સ, મહિલા અને જુનિયર મહિલા નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં નવું ફોર્મેટ પહેલાથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. 30 ભાગ લેતી ટીમોને ડિવિઝન 'A', ડિવિઝન 'B' અને ડિવિઝન 'C' માં વિભાજિત કરવામાં આવી છે.

હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ટીમ
હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ટીમ (IANS)

ડિવિઝન-A માં દેશની 12 શ્રેષ્ઠ જુનિયર ટીમો

હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર મેન્સ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં ટોચના ડિવિઝનમાં સ્થાન મેળવવા અને નીચલા ડિવિઝનમાં નીચે જવાની જોગવાઈ છે. ડિવિઝન 'A' માં દેશની 12 શ્રેષ્ઠ જુનિયર મેન્સ ટીમોનો સમાવેશ થાય છે. આમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન પંજાબ, રનર્સ-અપ ઉત્તર પ્રદેશ અને ત્રીજા ક્રમે રહેલી હરિયાણાનો સમાવેશ થાય છે. ડિવિઝન-A ની ટીમોને ચાર પુલમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે અને દરેક પુલમાં ચાર ટીમોનો સમાવેશ થાય છે.

આ વિભાગની પૂલ મેચો 16 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે, ત્યારબાદ 20 થી 23 ઓગસ્ટ દરમિયાન ક્વાર્ટર ફાઇનલ, સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચો રમાશે. 23 ઓગસ્ટના રોજ ફાઇનલ મેચ રમાશે.

ડિવિઝન-A ના પૂલ

  1. પુલ A: પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, તમિલનાડુ યુનિટ
  2. પુલ B: ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ, મહારાષ્ટ્ર
  3. પુલ C: હરિયાણા, મણિપુર, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  4. પુલ D: કર્ણાટક, હોકી એસોસિએશન ઓફ ઓડિશા, આંધ્ર પ્રદેશ

ડિવિઝન 'B' માં ફક્ત લીગ મેચો જ રમાશે, જેમાં ટોચની બે ટીમો ડિવિઝન 'A' માં રમશે જ્યારે છેલ્લા બે સ્થાન પર રહેલી બે ટીમો ડિવિઝન 'C' માં જશે. આ વિભાગની મેચો 12 થી 16 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. ડિવિઝન-B ની ટીમોને બે-બે પુલમાં વહેંચવામાં આવી છે.

હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ટીમ
હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ટીમ (IANS)

ડિવિઝન-B ના પૂલ

પૂલ A: મિઝોરમ, હિમાચલ, ચંદીગઢ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, અરુણાચલ

પૂલ B: હોકી એસોસિએશન ઓફ બિહાર, દિલ્હી, ઉત્તરાખંડ, બંગાળ, આસામ

ડિવિઝન 'સી' પણ લીગ ફોર્મેટમાં રમાશે, જેમાં ટીમોને ચાર ટીમોના બે પુલમાં વહેંચવામાં આવી છે અને ટોચની બે ક્રમાંકિત ટીમોને ડિવિઝન 'બી' માં મોકલવામાં આવશે. આ ડિવિઝનની મેચો 12 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન યોજાશે.

ડિવિઝન-C ના પૂલ

પૂલ A: કેરળ, પુડુચેરી હોકી, તેલંગાણા, ત્રિપુરા

પૂલ B: છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, ગોવા

હોકી ઇન્ડિયાના પ્રમુખે શું કહ્યું

ત્રણેય ડિવિઝનમાં, કોઈપણ ટીમને જીત માટે 3 પોઈન્ટ મળશે. ડ્રો માટે એક પોઈન્ટ અને હાર માટે શૂન્ય પોઈન્ટ. હોકી ઇન્ડિયાના પ્રમુખ દિલીપ તિર્કીએ કહ્યું કે, 'જુનિયર ટુર્નામેન્ટ ભારતીય હોકીના ભવિષ્ય માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. યુવા ખેલાડીઓ આ ફોર્મેટમાં રમીને ઘણું શીખશે કારણ કે આપણને બધા ડિવિઝનની ટીમો વચ્ચે એક અલગ સ્તરની સ્પર્ધા જોવા મળશે.'

આ પણ વાંચો:

  1. દિગ્ગજ ફુટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ કરી સગાઈ…! 26 કરોડના હીરાની રીંગ પહેરાવી ગર્લફ્રેન્ડને કર્યું પ્રપોઝ
  2. 'આ વખતે અમે વર્લ્ડ કપ જરુર જીતીશું'... ICC ના ચેરમેન જય શાહની હાજરીમાં વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીનું અનાવરણ
  3. ભારતીય મહિલા ફુટૂબોલ ટીમને મળશે 22 લાખ! 19 વર્ષ બાદ પ્રહેલીવાર એશિયન કપ માટે ક્વોલિફાય, જુઓ વિડીયો

India Junior National Hockey Championship : 12 ઓગસ્ટ, આજથી હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર મેન્સ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ 2025 શરૂ થઈ રહી છે અને કુલ 30 ટીમો તેમાં ભાગ લેશે. આ વખતે આ ટુર્નામેન્ટ જલંધરમાં નવા ડિવિઝન-આધારિત ફોર્મેટમાં રમાશે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં સિનિયર અને સબ જુનિયર મેન્સ, મહિલા અને જુનિયર મહિલા નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં નવું ફોર્મેટ પહેલાથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. 30 ભાગ લેતી ટીમોને ડિવિઝન 'A', ડિવિઝન 'B' અને ડિવિઝન 'C' માં વિભાજિત કરવામાં આવી છે.

હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ટીમ
હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ટીમ (IANS)

ડિવિઝન-A માં દેશની 12 શ્રેષ્ઠ જુનિયર ટીમો

હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર મેન્સ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં ટોચના ડિવિઝનમાં સ્થાન મેળવવા અને નીચલા ડિવિઝનમાં નીચે જવાની જોગવાઈ છે. ડિવિઝન 'A' માં દેશની 12 શ્રેષ્ઠ જુનિયર મેન્સ ટીમોનો સમાવેશ થાય છે. આમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન પંજાબ, રનર્સ-અપ ઉત્તર પ્રદેશ અને ત્રીજા ક્રમે રહેલી હરિયાણાનો સમાવેશ થાય છે. ડિવિઝન-A ની ટીમોને ચાર પુલમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે અને દરેક પુલમાં ચાર ટીમોનો સમાવેશ થાય છે.

આ વિભાગની પૂલ મેચો 16 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે, ત્યારબાદ 20 થી 23 ઓગસ્ટ દરમિયાન ક્વાર્ટર ફાઇનલ, સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચો રમાશે. 23 ઓગસ્ટના રોજ ફાઇનલ મેચ રમાશે.

ડિવિઝન-A ના પૂલ

  1. પુલ A: પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, તમિલનાડુ યુનિટ
  2. પુલ B: ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ, મહારાષ્ટ્ર
  3. પુલ C: હરિયાણા, મણિપુર, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  4. પુલ D: કર્ણાટક, હોકી એસોસિએશન ઓફ ઓડિશા, આંધ્ર પ્રદેશ

ડિવિઝન 'B' માં ફક્ત લીગ મેચો જ રમાશે, જેમાં ટોચની બે ટીમો ડિવિઝન 'A' માં રમશે જ્યારે છેલ્લા બે સ્થાન પર રહેલી બે ટીમો ડિવિઝન 'C' માં જશે. આ વિભાગની મેચો 12 થી 16 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. ડિવિઝન-B ની ટીમોને બે-બે પુલમાં વહેંચવામાં આવી છે.

હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ટીમ
હોકી ઈન્ડિયા જુનિયર મેન્સ ટીમ (IANS)

ડિવિઝન-B ના પૂલ

પૂલ A: મિઝોરમ, હિમાચલ, ચંદીગઢ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, અરુણાચલ

પૂલ B: હોકી એસોસિએશન ઓફ બિહાર, દિલ્હી, ઉત્તરાખંડ, બંગાળ, આસામ

ડિવિઝન 'સી' પણ લીગ ફોર્મેટમાં રમાશે, જેમાં ટીમોને ચાર ટીમોના બે પુલમાં વહેંચવામાં આવી છે અને ટોચની બે ક્રમાંકિત ટીમોને ડિવિઝન 'બી' માં મોકલવામાં આવશે. આ ડિવિઝનની મેચો 12 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન યોજાશે.

ડિવિઝન-C ના પૂલ

પૂલ A: કેરળ, પુડુચેરી હોકી, તેલંગાણા, ત્રિપુરા

પૂલ B: છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, ગોવા

હોકી ઇન્ડિયાના પ્રમુખે શું કહ્યું

ત્રણેય ડિવિઝનમાં, કોઈપણ ટીમને જીત માટે 3 પોઈન્ટ મળશે. ડ્રો માટે એક પોઈન્ટ અને હાર માટે શૂન્ય પોઈન્ટ. હોકી ઇન્ડિયાના પ્રમુખ દિલીપ તિર્કીએ કહ્યું કે, 'જુનિયર ટુર્નામેન્ટ ભારતીય હોકીના ભવિષ્ય માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. યુવા ખેલાડીઓ આ ફોર્મેટમાં રમીને ઘણું શીખશે કારણ કે આપણને બધા ડિવિઝનની ટીમો વચ્ચે એક અલગ સ્તરની સ્પર્ધા જોવા મળશે.'

આ પણ વાંચો:

  1. દિગ્ગજ ફુટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ કરી સગાઈ…! 26 કરોડના હીરાની રીંગ પહેરાવી ગર્લફ્રેન્ડને કર્યું પ્રપોઝ
  2. 'આ વખતે અમે વર્લ્ડ કપ જરુર જીતીશું'... ICC ના ચેરમેન જય શાહની હાજરીમાં વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીનું અનાવરણ
  3. ભારતીય મહિલા ફુટૂબોલ ટીમને મળશે 22 લાખ! 19 વર્ષ બાદ પ્રહેલીવાર એશિયન કપ માટે ક્વોલિફાય, જુઓ વિડીયો

For All Latest Updates

TAGGED:

HOCKEY INDIA JUNIOR CHAMPIONSHIPNATIONAL HOCKEY EVENTJUNIOR HOCKEY CHAMPIONSHIPHOCKEY INDIANATIONAL JUNIOR MENS CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.