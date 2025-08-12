India Junior National Hockey Championship : 12 ઓગસ્ટ, આજથી હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર મેન્સ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ 2025 શરૂ થઈ રહી છે અને કુલ 30 ટીમો તેમાં ભાગ લેશે. આ વખતે આ ટુર્નામેન્ટ જલંધરમાં નવા ડિવિઝન-આધારિત ફોર્મેટમાં રમાશે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં સિનિયર અને સબ જુનિયર મેન્સ, મહિલા અને જુનિયર મહિલા નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં નવું ફોર્મેટ પહેલાથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. 30 ભાગ લેતી ટીમોને ડિવિઝન 'A', ડિવિઝન 'B' અને ડિવિઝન 'C' માં વિભાજિત કરવામાં આવી છે.
ડિવિઝન-A માં દેશની 12 શ્રેષ્ઠ જુનિયર ટીમો
હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર મેન્સ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં ટોચના ડિવિઝનમાં સ્થાન મેળવવા અને નીચલા ડિવિઝનમાં નીચે જવાની જોગવાઈ છે. ડિવિઝન 'A' માં દેશની 12 શ્રેષ્ઠ જુનિયર મેન્સ ટીમોનો સમાવેશ થાય છે. આમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન પંજાબ, રનર્સ-અપ ઉત્તર પ્રદેશ અને ત્રીજા ક્રમે રહેલી હરિયાણાનો સમાવેશ થાય છે. ડિવિઝન-A ની ટીમોને ચાર પુલમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે અને દરેક પુલમાં ચાર ટીમોનો સમાવેશ થાય છે.
આ વિભાગની પૂલ મેચો 16 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે, ત્યારબાદ 20 થી 23 ઓગસ્ટ દરમિયાન ક્વાર્ટર ફાઇનલ, સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચો રમાશે. 23 ઓગસ્ટના રોજ ફાઇનલ મેચ રમાશે.
After the successful 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025, it’s time for the men’s teams to shine! 🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 11, 2025
The 15th Hockey India Junior Men National Championship 2025 kicks off tomorrow in Jalandhar, Punjab.
Witness the nation’s finest young talent battle it out… pic.twitter.com/nVzRwgQ0p9
ડિવિઝન-A ના પૂલ
- પુલ A: પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, તમિલનાડુ યુનિટ
- પુલ B: ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ, મહારાષ્ટ્ર
- પુલ C: હરિયાણા, મણિપુર, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
- પુલ D: કર્ણાટક, હોકી એસોસિએશન ઓફ ઓડિશા, આંધ્ર પ્રદેશ
ડિવિઝન 'B' માં ફક્ત લીગ મેચો જ રમાશે, જેમાં ટોચની બે ટીમો ડિવિઝન 'A' માં રમશે જ્યારે છેલ્લા બે સ્થાન પર રહેલી બે ટીમો ડિવિઝન 'C' માં જશે. આ વિભાગની મેચો 12 થી 16 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. ડિવિઝન-B ની ટીમોને બે-બે પુલમાં વહેંચવામાં આવી છે.
ડિવિઝન-B ના પૂલ
પૂલ A: મિઝોરમ, હિમાચલ, ચંદીગઢ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, અરુણાચલ
પૂલ B: હોકી એસોસિએશન ઓફ બિહાર, દિલ્હી, ઉત્તરાખંડ, બંગાળ, આસામ
ડિવિઝન 'સી' પણ લીગ ફોર્મેટમાં રમાશે, જેમાં ટીમોને ચાર ટીમોના બે પુલમાં વહેંચવામાં આવી છે અને ટોચની બે ક્રમાંકિત ટીમોને ડિવિઝન 'બી' માં મોકલવામાં આવશે. આ ડિવિઝનની મેચો 12 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન યોજાશે.
ડિવિઝન-C ના પૂલ
પૂલ A: કેરળ, પુડુચેરી હોકી, તેલંગાણા, ત્રિપુરા
પૂલ B: છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, ગોવા
હોકી ઇન્ડિયાના પ્રમુખે શું કહ્યું
ત્રણેય ડિવિઝનમાં, કોઈપણ ટીમને જીત માટે 3 પોઈન્ટ મળશે. ડ્રો માટે એક પોઈન્ટ અને હાર માટે શૂન્ય પોઈન્ટ. હોકી ઇન્ડિયાના પ્રમુખ દિલીપ તિર્કીએ કહ્યું કે, 'જુનિયર ટુર્નામેન્ટ ભારતીય હોકીના ભવિષ્ય માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. યુવા ખેલાડીઓ આ ફોર્મેટમાં રમીને ઘણું શીખશે કારણ કે આપણને બધા ડિવિઝનની ટીમો વચ્ચે એક અલગ સ્તરની સ્પર્ધા જોવા મળશે.'
