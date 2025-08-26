Hockey Asia Cup 2025 : હોકી એશિયા કપ 2025 બિહારની ધરતી પર યોજાશે. આ ટુર્નામેન્ટ 29 ઓગસ્ટથી 7 સપ્ટેમ્બર સુધી રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટની બધી મેચ બિહારના રાજગીર હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. કુલ 8 ટીમો તેમાં ભાગ લેશે. બધી ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતને જાપાન, ચીન અને કઝાકિસ્તાન સાથે ગ્રુપ Aમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. હવે બધા ભારતીય ચાહકો આ ટુર્નામેન્ટ માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. હવે હોકી ઇન્ડિયાએ ભારતમાં યોજાનારી આ મોટી ટુર્નામેન્ટમાં ચાહકોને મફત એન્ટ્રી આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.
મફત પ્રવેશ: હોકી ઇન્ડિયાએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે, ચાહકો વેબસાઇટ દ્વારા મેચો માટે મફત ટિકિટ મેળવી શકે છે. આ સંદર્ભમાં પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી, ચાહકોને વર્ચ્યુઅલ ટિકિટ મળશે. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ પ્રક્રિયા એક સરળ અને મુશ્કેલીમુક્ત અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
𝙄𝙉𝘿𝙄𝘼, 𝘼𝙍𝙀 𝙔𝙊𝙐 𝙍𝙀𝘼𝘿𝙔!!! 🤩— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 26, 2025
The Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar 2025 is almost here — and your seat is waiting! 🙌
RSVP now and secure your complimentary entry to witness the best in Asia in action. 🏑✨
📲 Download the Hockey India App & book your tickets… pic.twitter.com/Ydnoi8zjQj
દિલીપ તુર્કીએ શું કહ્યું: હોકી ઇન્ડિયાના પ્રમુખ દિલીપ તુર્કીએ કહ્યું કે, રાજગીરમાં હીરો મેન્સ એશિયા કપનું આયોજન ભારતીય હોકી માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે અને અમે ઇચ્છીએ છીએ કે દરેક ચાહક આ યાત્રાનો ભાગ બને. પ્રવેશ મફત રાખીને, અમે રમતને વધુ સુલભ બનાવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ અને પરિવારો, વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા ખેલાડીઓને વિશ્વ કક્ષાની હોકી જોવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. આ માત્ર એક સ્પર્ધા નથી પરંતુ રમતનો ઉજવણી છે.
વિજેતા ટીમ 2026 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થશે: આગામી હોકી ટુર્નામેન્ટ 2026 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય પણ છે. આ ટુર્નામેન્ટનો વિજેતા 2026 વર્લ્ડ કપ માટે સીધો ક્વોલિફાય થશે. 2025 હોકી એશિયા કપમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લેશે - ભારત, જાપાન, ચીન, કઝાકિસ્તાન, મલેશિયા, કોરિયા, બાંગ્લાદેશ અને ચાઇનીઝ તાઈપેઈ. અગાઉ, પાકિસ્તાન અને ઓમાન ભાગ લેવાના હતા પરંતુ આ બંને ટીમોએ તેમના નામ પાછા ખેંચી લીધા હતા.
હોકી એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમ
ગોલકીપર્સ - ક્રિશન બી પાઠક, સૂરજ કરકેરા.
ડિફેન્ડર - સુમિત, જરમનપ્રીત સિંહ, સંજય, હરમનપ્રીત સિંહ, અમિત રોહિદાસ, જુગરાજ સિંહ
મિડફિલ્ડર - રાજિન્દર સિંહ, રાજ કુમાર પાલ, હાર્દિક સિંહ, મનપ્રીત સિંહ, વિવેક સાગર પ્રસાદ.
ફોરવર્ડ - મનદીપ સિંહ, શિલાનંદ લાકરા, અભિષેક, સુખજીત સિંહ, દિલપ્રીત સિંહ.
