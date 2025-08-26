ETV Bharat / sports

હોકીના ચાહકો માટે સારા સમાચાર, એશિયા કપ 2025 ની બધી મેચોની ટિકિટ મફતમાં મળશે - FREE TICKETS OF HOCKEY ASIA CUP

ભારતીય ટીમને 2025 એશિયા કપમાં ગ્રુપ Aમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. હવે આ ટુર્નામેન્ટમાં ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે.

એશિયા કપ 2025 ની બધી મેચોની ટિકિટ મફતમાં ઉપલબ્ધ
એશિયા કપ 2025 ની બધી મેચોની ટિકિટ મફતમાં ઉપલબ્ધ (Screenshot From X)
Hockey Asia Cup 2025 : હોકી એશિયા કપ 2025 બિહારની ધરતી પર યોજાશે. આ ટુર્નામેન્ટ 29 ઓગસ્ટથી 7 સપ્ટેમ્બર સુધી રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટની બધી મેચ બિહારના રાજગીર હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. કુલ 8 ટીમો તેમાં ભાગ લેશે. બધી ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતને જાપાન, ચીન અને કઝાકિસ્તાન સાથે ગ્રુપ Aમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. હવે બધા ભારતીય ચાહકો આ ટુર્નામેન્ટ માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. હવે હોકી ઇન્ડિયાએ ભારતમાં યોજાનારી આ મોટી ટુર્નામેન્ટમાં ચાહકોને મફત એન્ટ્રી આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.

મફત પ્રવેશ: હોકી ઇન્ડિયાએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે, ચાહકો વેબસાઇટ દ્વારા મેચો માટે મફત ટિકિટ મેળવી શકે છે. આ સંદર્ભમાં પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી, ચાહકોને વર્ચ્યુઅલ ટિકિટ મળશે. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ પ્રક્રિયા એક સરળ અને મુશ્કેલીમુક્ત અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.

દિલીપ તુર્કીએ શું કહ્યું: હોકી ઇન્ડિયાના પ્રમુખ દિલીપ તુર્કીએ કહ્યું કે, રાજગીરમાં હીરો મેન્સ એશિયા કપનું આયોજન ભારતીય હોકી માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે અને અમે ઇચ્છીએ છીએ કે દરેક ચાહક આ યાત્રાનો ભાગ બને. પ્રવેશ મફત રાખીને, અમે રમતને વધુ સુલભ બનાવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ અને પરિવારો, વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા ખેલાડીઓને વિશ્વ કક્ષાની હોકી જોવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. આ માત્ર એક સ્પર્ધા નથી પરંતુ રમતનો ઉજવણી છે.

વિજેતા ટીમ 2026 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થશે: આગામી હોકી ટુર્નામેન્ટ 2026 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય પણ છે. આ ટુર્નામેન્ટનો વિજેતા 2026 વર્લ્ડ કપ માટે સીધો ક્વોલિફાય થશે. 2025 હોકી એશિયા કપમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લેશે - ભારત, જાપાન, ચીન, કઝાકિસ્તાન, મલેશિયા, કોરિયા, બાંગ્લાદેશ અને ચાઇનીઝ તાઈપેઈ. અગાઉ, પાકિસ્તાન અને ઓમાન ભાગ લેવાના હતા પરંતુ આ બંને ટીમોએ તેમના નામ પાછા ખેંચી લીધા હતા.

હોકી એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમ

ગોલકીપર્સ - ક્રિશન બી પાઠક, સૂરજ કરકેરા.

ડિફેન્ડર - સુમિત, જરમનપ્રીત સિંહ, સંજય, હરમનપ્રીત સિંહ, અમિત રોહિદાસ, જુગરાજ સિંહ

મિડફિલ્ડર - રાજિન્દર સિંહ, રાજ કુમાર પાલ, હાર્દિક સિંહ, મનપ્રીત સિંહ, વિવેક સાગર પ્રસાદ.

ફોરવર્ડ - મનદીપ સિંહ, શિલાનંદ લાકરા, અભિષેક, સુખજીત સિંહ, દિલપ્રીત સિંહ.

