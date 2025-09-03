ETV Bharat / sports

હોકી એશિયા કપ 2025: સુપર-4 આજથી શરૂ, ભારત કોરિયા સામે ટકરાશે

રાજગીરમાં હીરો એશિયા કપ હોકી 2025 ચાલી રહ્યો છે. આજે ભારત અને કોરિયા વચ્ચે મેચ રમાશે. વાંચો..

ભારત કોરિયા સામે ટકરાશે
ભારત કોરિયા સામે ટકરાશે (Etv Bharat)
September 3, 2025

રાજગીર: હીરો એશિયા કપ હોકી 2025 એટલે કે સુપર-4નો રોમાંચક તબક્કો આજથી (બુધવાર) શરૂ થઈ રહ્યો છે. ટુર્નામેન્ટના છઠ્ઠા દિવસે દર્શકોને ત્રણ વિસ્ફોટક મેચ જોવા મળશે. પહેલી મેચ જાપાન અને ચાઈનીઝ તાઈપેઈ વચ્ચે બપોરે 2:30 વાગ્યે રમાશે. આ પછી ચીન અને મલેશિયા સાંજે 5:00 વાગ્યે એકબીજા સામે ટકરાશે.

ભારત અને કોરિયા વચ્ચે મેચ: દિવસનો સૌથી મોટો મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે રમાશે, જેમાં ભારત અને કોરિયાની ટીમો ટકરાશે. આ મેચને ફાઇનલથી ઓછી માનવામાં આવી રહી નથી, કારણ કે બંને ટીમોની રમવાની શૈલી સંપૂર્ણપણે અલગ અને આક્રમક છે.

હોકી એશિયા કપ 2025
હોકી એશિયા કપ 2025 (BSSA)

અત્યાર સુધી 101 ગોલ, મલેશિયા આગળ: ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી કુલ 101 ગોલ થયા છે. પહેલા દિવસે 26, બીજા દિવસે 16, ત્રીજા દિવસે 19 અને ચોથા દિવસે 40 ગોલ થયા. ટીમોની વાત કરીએ તો, મલેશિયા 23 ગોલ સાથે ટોચ પર છે, જ્યારે ભારત 22 ગોલ સાથે બીજા સ્થાને છે. ચીન 18, કોરિયા 13, જાપાન 11, બાંગ્લાદેશ 10, ચાઇનીઝ તાઇપેઈ 3 અને કઝાકિસ્તાને ફક્ત 1 ગોલ કર્યો છે.

ભારતીય ચાહકોને હરમનપ્રીત પાસેથી અપેક્ષાઓ છે: ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે તેના સચોટ પેનલ્ટી કોર્નર સ્ટ્રોકથી અત્યાર સુધીમાં 7 ગોલ કર્યા છે. જેના કારણે તે ટોચના સ્કોર યાદીમાં બીજા સ્થાને છે. તે જ સમયે, યુવા ખેલાડી અભિષેકે 4 ગોલ કર્યા છે અને પાંચમું સ્થાન મેળવ્યું છે. તેની તીક્ષ્ણ હાજરી ભારતીય ટીમના આક્રમણને વધુ મજબૂત બનાવે છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારતીય ચાહકોને તેમના યુવા ખેલાડીઓ પાસેથી અપેક્ષાઓ છે, પરંતુ કેપ્ટન હરમનપ્રીત પાસેથી ઘણી વધુ અપેક્ષાઓ છે.

ભારત કોરિયા સામે ટકરાશે
ભારત કોરિયા સામે ટકરાશે (Etv Bharat)

ટોચના 5 ગોલ સ્કોરર્સમાં બે ભારતીય: ટુર્નામેન્ટમાં ગોલ કરવાના સંદર્ભમાં, મલેશિયાના હકીમુલ્લાહ અનવર હાલમાં 9 ગોલ સાથે આગળ છે. તેનો સાથી અસરાન હમસાની 6 ગોલ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે કોરિયાનો ડેન સન 5 ગોલ સાથે ચોથા સ્થાને છે. પરંતુ હરમનપ્રીત અને અભિષેકની હાજરીથી ભારતીય ચાહકોમાં આશા જાગી છે કે સુપર-4માં પણ ગોલનો વરસાદ ચાલુ રહેશે.

ભારત વિરુદ્ધ કોરિયા, જોરદાર ટક્કર: રાજગીર મેદાનમાં દર્શકો સતત ભારતીય ટીમનો ઉત્સાહ વધારી રહ્યા છે. સ્ટેડિયમમાં ગુંજતા 'ભારત-ભારત'ના નારા ખેલાડીઓને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. સુપર-4માં ભારતનો પહેલો મુકાબલો કોરિયા સામે છે, જે તેની ઝડપી હોકી માટે જાણીતો છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારતીય ડિફેન્સ અને મિડફિલ્ડની કસોટી થશે. જો ભારત આ મેચ જીતી જાય છે, તો ફાઇનલમાં પહોંચવાનો રસ્તો સરળ બનશે.

વર્લ્ડ કપ ટિકિટ દાવ પર: આ ટુર્નામેન્ટ ફક્ત ટાઇટલ માટે જ નહીં પરંતુ હોકી વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફિકેશન માટે પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. વિજેતા ટીમ સીધી વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થશે. કેપ્ટન હરમનપ્રીતના નેતૃત્વ, અભિષેક અને જુગરાજ જેવા યુવા ખેલાડીઓની આક્રમકતા અને સંતુલિત રમતના આધારે ભારતીય ટીમને ટાઇટલ માટે સૌથી મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે.

