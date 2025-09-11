ETV Bharat / sports

નારી શક્તિ અમર રહે...! 148 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આવું દૃશ્ય જોવા મળશે; ICCનો ઐતિહાસિક નિર્ણય

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ ગુરુવારે ભારત અને શ્રીલંકામાં આ મહિનાના અંતમાં શરૂ થનારા ODI વર્લ્ડ કપ માટે મહિલા અમ્પાયરોની પ્રથમ પેનલની જાહેરાત કરી.

148 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આવું દૃશ્ય જોવા મળશે
148 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આવું દૃશ્ય જોવા મળશે (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC Women World Cup:આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ ગુરુવારે ભારત અને શ્રીલંકામાં આ મહિનાના અંતમાં શરૂ થનારા ODI વર્લ્ડ કપ માટે મહિલા અમ્પાયરોની પ્રથમ પેનલની જાહેરાત કરી. આ ટુર્નામેન્ટ 30 સપ્ટેમ્બરે ગુવાહાટીમાં સહ-યજમાન ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની મેચથી શરૂ થશે. ભારતની ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ વૃંદા રાઠી, એન જનાની અને ગાયત્રી વેણુગોપાલનને પણ અમ્પાયરોની પેનલમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ભારતની ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને પ્રથમ મહિલા મેચ રેફરી જીએસ લક્ષ્મી ચાર સભ્યોની મેચ રેફરી પેનલનો ભાગ હશે.

ICC એ શું કહ્યું: ICC એ કહ્યું કે ક્લેર પોલોસાક, જેક્લીન વિલિયમ્સ અને સુ રેડફર્નની ત્રિપુટી તેમના ત્રીજા મહિલા વર્લ્ડ કપમાં અમ્પાયરિંગ કરશે. લોરેન એજેનબો અને કિમ કોટન બીજી વખત વર્લ્ડ કપનો ભાગ બનશે. ICCના ચેરમેન જય શાહે જણાવ્યું હતું કે, "મેચ અધિકારીઓની પેનલમાં ફક્ત મહિલા અધિકારીઓ હોવા એ એક મોટી સિદ્ધિ જ નથી, પરંતુ ક્રિકેટમાં લિંગ સમાનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ICCની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાનું શક્તિશાળી પ્રતિબિંબ પણ છે. આ એક પ્રતીકાત્મક પગલું કરતાં ઘણું વધારે છે. તે દૃશ્યતા, તક અને ભવિષ્યની પેઢીઓને પ્રેરણા આપી શકે તેવા અર્થપૂર્ણ રોલ મોડેલ બનાવવા વિશે છે."

ODI વર્લ્ડ કપ માટે અધિકારીઓની યાદી -

ODI વર્લ્ડ કપ માટે મેચ રેફરી:

ટ્રુડી એન્ડરસન, શાન્ડ્રે ફ્રિટ્ઝ, જીએસ લક્ષ્મી, મિશેલ પરેરા

ODI વર્લ્ડ કપ માટે અમ્પાયરો:

લોરેન એજેનબાઉ, કેન્ડેસ લા બોર્ડે, કિમ કોટન, સારાહ ડુમ્બાનેવાના, શાથિરા ઝાકિર જેસી, કરીન ક્લાસ્ટે, જનાની એન, નિમાલી પરેરા, ક્લેર પોલોસેક, વૃંદા રાઠી, સુ રેડફર્ન, એલોઇસ શેરિડન, ગાયત્રી વેણુગોપાલન, જેકલીન વિલિયમ્સ

હોમ મેચથી ટુર્નામેન્ટ શરૂ થશે: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપની શરૂઆત હોમ મેચથી થશે. ભારત અને શ્રીલંકા પ્રથમ મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપમાં પ્રવેશતા પહેલા, ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હોમ ગ્રાઉન્ડ પર વનડે શ્રેણી રમશે. આ 3 મેચની શ્રેણી 14 સપ્ટેમ્બરથી ચંદીગઢમાં શરૂ થઈ રહી છે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમો વચ્ચે 3 મેચ રમાશે. 14, 17 અને 20.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ? મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો, એશિયા કપ મેચને લઈને આવ્યું મોટું અપડેટ
  2. UAE સામે બોલથી શિવમ દુબેએ તબાહી મચાવી, હાર્દિક પંડ્યા સાથે સરખામણી પર આપ્યું મોટું નિવેદન

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMENS CRICKET WORLD CUPICCICC WOMEN WORLD CUP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.