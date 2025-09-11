નારી શક્તિ અમર રહે...! 148 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આવું દૃશ્ય જોવા મળશે; ICCનો ઐતિહાસિક નિર્ણય
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ ગુરુવારે ભારત અને શ્રીલંકામાં આ મહિનાના અંતમાં શરૂ થનારા ODI વર્લ્ડ કપ માટે મહિલા અમ્પાયરોની પ્રથમ પેનલની જાહેરાત કરી.
Published : September 11, 2025 at 7:08 PM IST
ICC Women World Cup:આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ ગુરુવારે ભારત અને શ્રીલંકામાં આ મહિનાના અંતમાં શરૂ થનારા ODI વર્લ્ડ કપ માટે મહિલા અમ્પાયરોની પ્રથમ પેનલની જાહેરાત કરી. આ ટુર્નામેન્ટ 30 સપ્ટેમ્બરે ગુવાહાટીમાં સહ-યજમાન ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની મેચથી શરૂ થશે. ભારતની ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ વૃંદા રાઠી, એન જનાની અને ગાયત્રી વેણુગોપાલનને પણ અમ્પાયરોની પેનલમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ભારતની ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને પ્રથમ મહિલા મેચ રેફરી જીએસ લક્ષ્મી ચાર સભ્યોની મેચ રેફરી પેનલનો ભાગ હશે.
ICC એ શું કહ્યું: ICC એ કહ્યું કે ક્લેર પોલોસાક, જેક્લીન વિલિયમ્સ અને સુ રેડફર્નની ત્રિપુટી તેમના ત્રીજા મહિલા વર્લ્ડ કપમાં અમ્પાયરિંગ કરશે. લોરેન એજેનબો અને કિમ કોટન બીજી વખત વર્લ્ડ કપનો ભાગ બનશે. ICCના ચેરમેન જય શાહે જણાવ્યું હતું કે, "મેચ અધિકારીઓની પેનલમાં ફક્ત મહિલા અધિકારીઓ હોવા એ એક મોટી સિદ્ધિ જ નથી, પરંતુ ક્રિકેટમાં લિંગ સમાનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ICCની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાનું શક્તિશાળી પ્રતિબિંબ પણ છે. આ એક પ્રતીકાત્મક પગલું કરતાં ઘણું વધારે છે. તે દૃશ્યતા, તક અને ભવિષ્યની પેઢીઓને પ્રેરણા આપી શકે તેવા અર્થપૂર્ણ રોલ મોડેલ બનાવવા વિશે છે."
A world-class panel of 14 umpires and four match referees to officiate at #CWC25 starting September 30.— ICC (@ICC) September 11, 2025
Details 👇https://t.co/hEsnDSc4I8
ODI વર્લ્ડ કપ માટે અધિકારીઓની યાદી -
ODI વર્લ્ડ કપ માટે મેચ રેફરી:
ટ્રુડી એન્ડરસન, શાન્ડ્રે ફ્રિટ્ઝ, જીએસ લક્ષ્મી, મિશેલ પરેરા
ODI વર્લ્ડ કપ માટે અમ્પાયરો:
લોરેન એજેનબાઉ, કેન્ડેસ લા બોર્ડે, કિમ કોટન, સારાહ ડુમ્બાનેવાના, શાથિરા ઝાકિર જેસી, કરીન ક્લાસ્ટે, જનાની એન, નિમાલી પરેરા, ક્લેર પોલોસેક, વૃંદા રાઠી, સુ રેડફર્ન, એલોઇસ શેરિડન, ગાયત્રી વેણુગોપાલન, જેકલીન વિલિયમ્સ
હોમ મેચથી ટુર્નામેન્ટ શરૂ થશે: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપની શરૂઆત હોમ મેચથી થશે. ભારત અને શ્રીલંકા પ્રથમ મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપમાં પ્રવેશતા પહેલા, ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હોમ ગ્રાઉન્ડ પર વનડે શ્રેણી રમશે. આ 3 મેચની શ્રેણી 14 સપ્ટેમ્બરથી ચંદીગઢમાં શરૂ થઈ રહી છે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમો વચ્ચે 3 મેચ રમાશે. 14, 17 અને 20.
આ પણ વાંચો: