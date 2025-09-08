એશિયા કપ હોકી ફાઇનલમાં ભારતનો દક્ષિણ કોરિયા પર શાનદાર વિજય, મેચ 4-1થી જીતી
ભારતે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કોરિયાને હરાવ્યું છે. આ જીત સાથે, ભારતે વર્લ્ડ કપ હોકી માટે સીધું ક્વોલિફાય કર્યું છે-
Published : September 8, 2025 at 12:41 PM IST
નાલંદા: બિહારના રાજગીરમાં રમાયેલ હીરો એશિયા કપ હોકી 2025 ની ફાઇનલ મેચ આજે ઐતિહાસિક બની ગઈ. યજમાન ભારતે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કોરિયાને 4-1 થી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. ભારતે ચોથી વખત આ ટાઇટલ જીત્યું. મેચ શરૂ થતાં જ ભારતે જબરદસ્ત હુમલો કર્યો. પ્રથમ 30 સેકન્ડમાં જ સુખજીત સિંહે રિવર્સ સ્વીપ સાથે શાનદાર ગોલ કરીને ટીમને 1-0 ની લીડ અપાવી.
દિલપ્રીત સિંહનું જોરદાર પ્રદર્શન: બીજા ક્વાર્ટરમાં, દિલપ્રીત સિંહે 28મી મિનિટે ગોલ કરીને ભારતને 2-0 થી આગળ કરી દીધું. ત્રીજા ક્વાર્ટરની 44મી મિનિટે, તેણે બીજો ગોલ કરીને ટીમનો સ્કોર 3-0 પર લઈ ગયો. દિલપ્રીત સિંહને મેન ઓફ ધ મેચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો.
અભિષેક મેચ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ: ફાઇનલ પછી ઇનામ વિતરણ સમારોહમાં, ભારતીય ખેલાડી અભિષેકને સમગ્ર ટુર્નામેન્ટનો શ્રેષ્ઠ ખેલાડી એટલે કે મેચ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો. આ માટે તેને 2000 યુએસ ડોલરની ઇનામ રકમ આપવામાં આવી.
🔥 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 & 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐛𝐨𝐮𝐧𝐝! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025
India’s stellar show at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 earns them the continental crown and a ticket to the World Cup.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/HQ3nt3Lgh1
ચોથો ગોલ અને કોરિયાનું પુનરાગમન: 48મી મિનિટે, અમિત રોહિદાસે પેનલ્ટી કોર્નર પર ગોલ કરીને ભારતને ૪-૦ની મજબૂત લીડ અપાવી. જોકે, ૫૧મી મિનિટે, કોરિયા માટે ડેન સને પેનલ્ટી કોર્નર પર ગોલ કરીને સ્કોર ૪-૧ કર્યો.
કોરિયા તરફથી એકમાત્ર ગોલ: 44મી મિનિટે, દિલપ્રીત સિંહે બીજો ગોલ કરીને સ્કોર 3-0 કર્યો. 48મી મિનિટે, અમિત રોહિદાસે પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરીને ભારતને 4-0 ની મજબૂત લીડ અપાવી. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કોરિયા માટે, ડેન સને 51મી મિનિટે પેનલ્ટી કોર્નર પર ટીમનો પહેલો અને એકમાત્ર ગોલ કર્યો. પરંતુ ભારતની લીડ અકબંધ રહી.
સ્ટેડિયમમાં ઉત્સાહનો માહોલ: રાજગીરનું ઇન્ટરનેશનલ હોકી સ્ટેડિયમ દર્શકોથી ભરેલું હતું. ભીડ એટલી મોટી હતી કે બેસવાની જગ્યા નહોતી. સમગ્ર વાતાવરણ 'વંદે માતરમ', 'ભારત માતા કી જય' અને 'ભારત જીતશે' ના નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યું. ફાઇનલને યાદગાર બનાવવા માટે બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી, રમતગમત મંત્રી સુરેન્દ્ર મહેતા અને ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી શ્રવણ કુમાર હાજર રહ્યા હતા.
अद्भुत प्रदर्शन!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 7, 2025
राजगीर, बिहार में आयोजित एशिया कप हॉकी के फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर चैंपियन का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को बहुत-बहुत बधाई।
आप सभी ने पूरे एशिया कप में उत्कृष्ट खेल का उदाहरण पेश किया, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। pic.twitter.com/DCZQfuNpjs
વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય: આ જીત સાથે ભારતે માત્ર એશિયા કપનો ખિતાબ જ નહીં પરંતુ 2026 માં બેલ્જિયમમાં યોજાનારા હોકી વર્લ્ડ કપ માટે પણ સીધો ક્વોલિફાય કર્યો. આ જીત ભારતીય હોકી માટે એક નવા ઇતિહાસ તરીકે નોંધાઈ છે.
સ્થાનિક દર્શકોનો ઉત્સાહ: ફાઇનલમાં પહોંચેલા અને રાજગીરના રહેવાસી દર્શક કમલેશ કુમારે કહ્યું કે "આપણા શહેરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી મેચ જોવી ગર્વની વાત છે. પહેલા લોકો મેચ જોવા માટે બહાર જતા હતા, હવે મને અહીં આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જોવાની તક મળી છે. હું ત્રિરંગા ગેટઅપમાં મારી ટીમને ટેકો આપવા આવ્યો છું."
નેતાઓની હાજરીએ રંગ ઉમેર્યો: આ ફાઇનલ મેચને યાદગાર બનાવવા માટે બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી, રમતગમત મંત્રી સુરેન્દ્ર મહેતા અને ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી શ્રવણ કુમાર પણ સ્ટેડિયમમાં હાજર છે. ગેલેરીમાં બેઠેલા રમતપ્રેમીઓ 'વંદે માતરમ', 'ભારત માતા કી જય' અને 'ભારત જીતેગા' ના નારાઓ સાથે વાતાવરણને સતત રોમાંચક બનાવી રહ્યા છે.
કોરિયા તરફથી જોરદાર ટક્કર: કોરિયા છેલ્લી વખત ચેમ્પિયન છે અને આ વખતે પણ તે તેના મજબૂત ડિફેન્સ અને સચોટ વળતા હુમલાના આધારે ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. બીજી તરફ, ભારતીય ટીમ ચીન સામે સેમિફાઇનલમાં 7-0થી ઐતિહાસિક જીત બાદ આત્મવિશ્વાસ સાથે મેદાનમાં ઉતરી હતી પરંતુ મુશ્કેલ મેચમાં ભારત તરફથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ફાઇનલ પહેલા રોમાંચક જંગ: આજે ફાઇનલ પહેલા દિવસભર ટુર્નામેન્ટનો ઉત્સાહ ચાલુ રહ્યો. સવારે રમાયેલી મેચમાં જાપાને બાંગ્લાદેશને 6-1થી હરાવ્યું. જાપાનના ર્યોસુકે શિનોહારાએ શાનદાર હેટ્રિક ફટકારી. મલેશિયાએ ચીનને 4-1થી હરાવીને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું.
વર્લ્ડ કપ માટે સીધી ટિકિટ: આ ફાઇનલનું મહત્વ વધી જાય છે કારણ કે વિજેતા ટીમ ભારત 2026 માં બેલ્જિયમમાં યોજાનાર હોકી વર્લ્ડ કપ માટે સીધી ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે.
આ પણ વાંચો: