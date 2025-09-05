નાલંદા: મલેશિયાના રાજગીરમાં રમાયેલી હીરો એશિયા કપ હોકી 2025 ની સુપર 4 મેચમાં મેચની શરૂઆતમાં જ ભારત સામે લીડ મેળવી હતી. પહેલા ક્વાર્ટરમાં જ શફીક હસને માત્ર 1 મિનિટ 1 સેકન્ડમાં ગોલ કરીને ભારત પર દબાણ બનાવ્યું હતું.
ભારતીય ખેલાડીઓએ રમતનું પાસું ફેરવી દીધું: ગોલ ગુમાવ્યા બાદ, ભારતીય ખેલાડીઓએ આક્રમક વલણ બતાવ્યું. 15 મિનિટ 53 સેકન્ડમાં, મનપ્રીત સિંહે પેનલ્ટી કોર્નરથી ગોલ કરીને બરાબરી કરી. આ પછી, 17 મિનિટ 53 સેકન્ડમાં, સુખજીત સિંહે ફિલ્ડ ગોલ કરીને ભારતને લીડ અપાવી.
લાકડા અને વિવેકે લીડ કન્ફર્મ કરી: 23મી મિનિટમાં, શિલાનંદ લાકરાએ પેનલ્ટીથી ત્રીજો ગોલ કર્યો. ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં, 37 મિનિટ 14 સેકન્ડમાં, વિવેક સાગર પ્રસાદે ચોથો ગોલ કરીને ભારતને 4-1થી જીત અપાવી.
કેપ્ટન હરમનપ્રીતનો 250મો મેચ: આ ઐતિહાસિક જીત સાથે, ભારતીય ટીમના કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે પોતાની કારકિર્દીની 250મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી. મેચ પછી, તેમણે કહ્યું કે ટીમ સતત સુધારો કરી રહી છે અને ચીન સામેની આગામી મેચ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
ખેલાડી સુમિતે ખુશી વ્યક્ત કરી: ટીમના ખેલાડી સુમિતે કહ્યું કે કોરિયા મેચમાં જે બાકી હતું તે આજે ભરાઈ ગયું છે. તેમણે કહ્યું કે આ જીત ટીમના આત્મવિશ્વાસને વધુ મજબૂત બનાવશે.
કેપ્ટન હરમનપ્રીત ભાવુક થઈ ગઈ: હરમનપ્રીતે કહ્યું, "આ ક્ષણ મારા માટે ખૂબ જ ખાસ અને ભાવનાત્મક છે. ઓલિમ્પિક મેડલ જીતવાનો અને મારી પુત્રી સામે રમવાનો અનુભવ મારી કારકિર્દીનો યાદગાર ભાગ રહ્યો છે."
હોકી ઈન્ડિયાના અધ્યક્ષે આપ્યા અભિનંદન: હોકી ઈન્ડિયાના પ્રમુખ દિલીપ તિર્કીએ હરમનપ્રીતને તેની 250મી મેચ રમવા બદલ અભિનંદન આપ્યા. તેમણે કહ્યું કે "આ સિદ્ધિ દેશ માટે ગર્વની વાત છે અને તે યુવા ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણા બની રહેશે."
ધારાસભ્ય શ્રેયસી સિંહ મુખ્ય મહેમાન બન્યા: જમુઈના જેડીયુ ધારાસભ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર શ્રેયસી સિંહ મેચમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજર રહ્યા હતા. તેણીએ ભારતીય ટીમની જીત પર ખુશી પણ વ્યક્ત કરી.
હવે આગામી મેચ ચીન સામે છે: ભારતનો આગામી સુપર 4 મુકાબલો 6 સપ્ટેમ્બરે ચીન સામે થશે. કેપ્ટન હરમનપ્રીતે કહ્યું કે ટીમ સંપૂર્ણ મહેનત સાથે મેદાનમાં ઉતરશે અને જીતનો સિલસિલો ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.
આ પણ વાંચો: