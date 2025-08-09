હૈદરાબાદ : પાકિસ્તાન અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી ODI 8 ઓગસ્ટના રોજ બ્રાયન લારા સ્ટેડિયમ તારોબા ખાતે રમાઈ હતી. પાકિસ્તાને આ મેચ 5 વિકેટથી જીતી હતી. અને તેના ખરો હીરો હસન નવાઝ હતા, તેણે પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં જ 64 રનની શાનદાર અણનમ ઇનિંગ રમીને ટીમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. અને પાકિસ્તાને આ મેચ 5 વિકેટે જીતી લીધી.
તમને જણાવી દઈએ કે પાકિસ્તાનના વનડે ક્રિકેટમાં 6 વર્ષ પછી આવું બન્યું છે, જ્યાં કોઈ ખેલાડીએ ODI ડેબ્યૂમાં પચાસથી વધુ રનની ઇનિંગ રમી હોય. તેમના પહેલા, આબિદ અલીએ 2019 માં પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સદી ફટકારી હતી.
શાઈ હોપની કેપ્ટનશીપની ઇનિંગ નિરર્થક ગઈ
પાકિસ્તાને આ મેચમાં ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પહેલા બેટિંગ કરવા આવેલા વેસ્ટ ઈન્ડિઝની શરૂઆત સારી નહોતી. ઓપનર બ્રેન્ડન કિંગ 4 રન બનાવ્યા પછી પહેલી ઓવરમાં જ આઉટ થઈ ગયા. આ પછી, કેસી કાર્ટી અને એવિન લુઈસ વચ્ચે બીજી વિકેટ માટે 77 રનની ભાગીદારી થઈ. વિન્ડીઝના કેપ્ટન શાઈ હોપે આ મેચમાં 55 રન બનાવ્યા હતા. તેમના સિવાય રોસ્ટન ચેઝે પણ 54 બોલમાં 53 રનની ઇનિંગ રમી.
અંતે, ગુડાકેશ મોતીએ 18 બોલમાં 31 રન બનાવીને ટીમને 280 રનના સ્કોર સુધી પહોંચાડી દીધી. વિન્ડીઝ ટીમ 49 ઓવરમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ટીમ માટે એવિન લુઈસે 62 બોલમાં સૌથી વધુ 60 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન માટે શાહીન આફ્રિદીએ સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી. નસીમ શાહને ત્રણ સફળતા મળી.
હસન નવાઝ અને મોહમ્મદ રિઝવાને પાકિસ્તાનને વિજય અપાવ્યો
281 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા પાકિસ્તાનની શરૂઆત પણ ખાસ નહોતી. સેમ અયુબ 12 બોલમાં 5 રન બનાવીને આઉટ થયો. અબ્દુલ્લા શફીકે આ મેચમાં સારી શરૂઆત કરી હતી પરંતુ તે તેને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરી શક્યો ન હતો. તેણે 33 બોલમાં 29 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાનના કેપ્ટન મોહમ્મદ રિઝવાને 69 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા.
તે જ સમયે, બાબર આઝમ અડધી સદી ચૂકી ગયો અને 47 રન બનાવીને આઉટ થયો. પાકિસ્તાનની જીતનો હીરો હસન નવાઝ હતો, તેણે પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં જ અડધી સદી ફટકારી અને ટીમને શાનદાર જીત અપાવી. તે જ સમયે, હુસૈન તલતે પણ 37 બોલમાં 41 રન બનાવીને તેને સારો સાથ આપ્યો. નવાઝ 63 રન બનાવીને અણનમ પાછો ફર્યો. પાકિસ્તાને આ લક્ષ્ય માત્ર 48.4 ઓવરમાં જ હાંસલ કરી લીધું.
કોણ છે હસન નવાઝ
હસન નવાઝનો જન્મ 21 ઓગસ્ટ 2002ના રોજ પાકિસ્તાનના દક્ષિણ પંજાબના શહેર લૈયામાં થયો હતો. હસન જમણા હાથનો વિકેટકીપર બેટ્સમેન છે. તેણે 2022માં નેશનલ T20 કપમાં પાકિસ્તાન માટે ડોમેસ્ટિક ડેબ્યૂ કર્યું હતું. હસન પાકિસ્તાનના ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં નોર્ધન ટીમ તરફથી રમે છે. હસન તેની ઝડપી બેટિંગ માટે જાણીતો છે. આ જ કારણ છે કે તેને પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં ક્વેટા ગ્લેડીયેટર્સ તરફથી પણ તક મળી.
હસને પાકિસ્તાન માટે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં 11 ફર્સ્ટ ક્લાસ, 5 લિસ્ટ અને 23 T20 મેચ રમી છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં, હસને 1 સદી અને 4 અડધી સદીની મદદથી કુલ 587 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે તેણે લિસ્ટ A માં 120 અને T20 ફોર્મેટમાં 492 રન બનાવ્યા છે.
