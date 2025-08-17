હૈદરાબાદ: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના રાજકીય તણાવને કારણે, બંને દેશો એકબીજા સાથે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમતા નથી. પરંતુ જ્યારે આ ખેલાડીઓ કોઈપણ ICC ટુર્નામેન્ટમાં ટકરાય છે, ત્યારે આ તણાવની અસર મેદાન પર પણ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. ક્રિકેટ પ્રેમીઓને 2007 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં શાહિદ આફ્રિદી અને ગૌતમ ગંભીર વચ્ચેની ગરમાગરમ ચર્ચા અને તે પહેલાં 2003 ના ODI વર્લ્ડ કપમાં શોએબ અખ્તર અને સચિન તેંડુલકર વચ્ચેની ગરમાગરમ ચર્ચા યાદ હશે.
મેદાનની બહાર પણ ખેલાડીઓ વચ્ચે દિલથી ચર્ચા થતી હતી પરંતુ તે કેમેરામાં કેદ ન થતી હોવાથી, ક્રિકેટ ચાહકો તે ચર્ચાઓથી અજાણ રહ્યા. તાજેતરમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર ઇરફાન પઠાણે ફ્લાઇટમાં પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન શાહિદ આફ્રિદી સાથે થયેલી ગરમાગરમ ચર્ચાનો ખુલાસો કર્યો છે. ઇરફાને લલલાન્ટોપને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં આ ગરમાગરમ ચર્ચાનો ઉલ્લેખ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.
ફ્લાઇટમાં ઇરફાન અને આફ્રિદી વચ્ચે બોલાચાલી
ઇરફાને જણાવ્યું કે આ ઘટના 2006 ની છે, જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનના પ્રવાસ પર હતી. તે દરમિયાન અમે બધા કરાચીથી લાહોર જતી ફ્લાઇટમાં હતા, જ્યારે હું મારી સીટ પર બેઠો હતો, ત્યારે શાહિદ આફ્રિદી અચાનક મારી પાસે આવ્યો અને મારા માથા પર હાથ મૂકીને કહ્યું, 'બાળક કેવું છે?' મેં તરત જ પૂછ્યું, 'ભાઈ, તું ક્યારથી પિતા બન્યો?'.
પઠાણે આગળ કહ્યું કે આફ્રિદી ખૂબ જ બાલિશ વર્તન કરી રહ્યો હતો, જ્યારે તે ન તો મારો મિત્ર હતો કે ન તો બીજું કંઈ, પછી તેણે અશ્લીલ શબ્દો પણ બોલ્યા. પઠાણે કહ્યું કે અબ્દુલ રઝાક મારી બાજુની સીટ પર બેઠો હતો, તેથી મેં રઝાકને પૂછ્યું, 'અહીં કેવા પ્રકારનું માંસ મળે છે?' રઝાકે મને ત્યાં ઉપલબ્ધ કેટલાક પ્રકારના માંસ વિશે કહ્યું, તેથી મેં તરત જ પૂછ્યું, 'શું અહીં કૂતરાનું માંસ મળે છે?' રઝાક અને આફ્રિદી બંને ચોંકી ગયા. રઝાકે પૂછ્યું, 'અરે ઇરફાન, તમે આ કેમ પૂછ્યું?' તો ઇરફાને કહ્યું, 'કંઈ નહીં, તે (આફ્રિદી) ઘણા સમયથી ભસતો હતો, મને લાગે છે કે તેણે કૂતરાનું માંસ ખાધું છે.'
ઇરફાન પઠાણ અને શાહિદ આફ્રિદીની ક્રિકેટ કારકિર્દી
ઈરફાન પઠાણે ભારત માટે 29 ટેસ્ટ, 124 વનડે અને 24 ટી20 મેચ રમી છે, જેમાં તેણે અનુક્રમે 1105, 1544 અને 172 રન બનાવ્યા છે. ઓલરાઉન્ડર હોવાને કારણે તેણે બોલિંગમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. જેના કારણે પઠાણે ટેસ્ટમાં 100, વનડેમાં 173 અને ટી20માં 28 વિકેટ લીધી છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાનના શાહિદ આફ્રિદીએ 27 ટેસ્ટ, 398 વનડે અને 99 ટી20 મેચ રમી છે. જેમાં તેણે 1716 ટેસ્ટ રન, 8064 વનડે રન અને 1419 ટી20 રન બનાવ્યા છે. બોલિંગમાં તેણે ટેસ્ટમાં 48, વનડેમાં 395 અને ટૂંકા ફોર્મેટમાં 98 વિકેટ લીધી છે.
