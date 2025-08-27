નવી દિલ્હી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે આજથી એટલે કે 27 ઓગસ્ટથી ભારતીય વસ્તુઓ પર 50 ટકા ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી છે. આ સમગ્ર મામલે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી દ્વારા સત્તાવાર સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. આ પછી, ટેરિફ અમલમાં આવી ગયો છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આ નિર્ણયને એક સરમુખત્યારશાહી આદેશ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. તેઓ ઇચ્છે છે કે ભારત રશિયા પાસેથી નહીં પણ તેમની પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદે. કારણ કે ભારત સતત રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદી રહ્યું છે. જે ટ્રમ્પને પસંદ નથી અને હવે તેમણે ભારત પર કુલ 50 ટકા ડ્યુટી લાદી છે, જે આજે રાત્રે 12:01 વાગ્યાથી ભારતીય વસ્તુઓ પર લાગુ થશે.
I don't understand economics and political manoeuvring too well but what I do know very well is that good teams emerge stronger in the face of adversity because players rise to the occasion. I am bullish about Indian industry and its capability and I would like to believe our…— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 26, 2025
હર્ષા ભોગલેએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ પર કટાક્ષ કર્યો
ભારતીય ક્રિકેટ કોમેન્ટેટર હર્ષા ભોગલેએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આ વલણ પર કટાક્ષ કર્યો છે. તેમણે ટ્રમ્પ પર કટાક્ષ કરીને મોટું નિવેદન આપ્યું છે. હર્ષા ભોગલેએ તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી પોસ્ટ કરીને ટ્રમ્પના આ નિર્ણય પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે X પર પોસ્ટ કરીને પોતાની મન કી બાત વ્યક્ત કરી છે.
હર્ષા ભોગલેએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, 'મને અર્થશાસ્ત્ર અને રાજકીય રણનીતિ બહુ સારી રીતે સમજાતી નથી, પરંતુ મને ખબર છે કે સારી ટીમો પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં પણ મજબૂત રીતે ઉભરી આવે છે. કારણ કે ખેલાડીઓ તકનો લાભ લે છે, હું ભારતીય ઉદ્યોગ અને તેની ક્ષમતા વિશે આશાવાદી છું અને મારું માનવું છે કે આ ટેરિફથી આપણી અર્થવ્યવસ્થા વધુ મજબૂત રીતે ઉભરી આવશે.'
આ પોસ્ટ દ્વારા, હર્ષા ભોગલેએ ભારત અને ભારતીય લોકોને ટ્રમ્પના નિર્ણયથી વધુ મજબૂત બનવાની સલાહ આપી છે, જ્યારે તે જ સમયે તેમણે આડકતરી રીતે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ પર નિશાન સાધ્યું છે. હર્ષા ભોગલેએ આ નિર્ણય સારા સ્વભાવમાં લીધો નથી.
હવે અમેરિકાએ ભારતીય કપડાં પર 59 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે. આ ઉપરાંત, સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને તાંબા પર પણ ડ્યુટી વધારવામાં આવી છે. ફર્નિચર અને ગાદલા પર 52.3 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવશે. જોકે, સ્માર્ટફોન અને દવાઓ પર કોઈપણ પ્રકારનો ટેરિફ લાદવામાં આવશે નહીં. વાસ્તવમાં, અમેરિકાએ 7 ઓગસ્ટે ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. હવે 27 ઓગસ્ટથી 25 ટકા વધારાની ડ્યુટી લાદવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં, કુલ ટેરિફ ચાર્જ વધીને 50% થઈ ગયો છે.
