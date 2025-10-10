હાર્દિક પંડ્યા રુમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્મા સાથે એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યો, વિડીયો થયો વાયરલ
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા વિરલ ભાયાણી દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, હાર્દિક અને માહિકા કારમાં એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા.
Published : October 10, 2025 at 4:04 PM IST
હૈદરાબાદ: 2024 માં નતાશા સ્ટેન્કોવિક સાથે છૂટાછેડા લીધા પછી, આ ક્રિકેટર તેના અંગત જીવનને લઈને હેડલાઇન્સમાં છે. સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યા તાજેતરમાં તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્મા માટે હેડલાઇન્સમાં છે, કારણ કે બંને મુંબઈ એરપોર્ટ પર સાથે જોવા મળ્યા હતા. જોકે બંનેમાંથી કોઈએ પણ પોસ્ટ કરી નથી કે સત્તાવાર રીતે કંઈ જાહેર કર્યું નથી, તેમના જાહેર દેખાવથી અટકળો શરૂ થઈ છે કે આ સંબંધ સત્તાવાર નહીં હોય. વધુમાં, ગયા વર્ષે છૂટાછેડા પછી આ ઓલરાઉન્ડરનો મહિલા પાર્ટનર સાથેનો આ પહેલો જાહેર દેખાવ હતો.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા વિરલ ભાયાણી દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, હાર્દિક અને માહિકા ક્રિકેટરની કારમાં એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા. બંનેએ કાળા સનગ્લાસ, કાળા ટ્રાઉઝર, કાળા ટી-શર્ટ અને કાળા હાફ જેકેટ સાથે સફેદ સ્નીકર્સ પહેરીને કપલે એરપોર્ટ પર દર્શકો અને મીડિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
હાર્દિક સાથેના અફેરની અફવાઓ કેવી રીતે શરૂ થઈ?
માહિકાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર 41.2 હજાર ફોલોઅર્સ છે, તેના અદભુત ફોટા તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ વોલ પર જોવા મળે છે. એક વીડિયોમાં, હાર્દિક તેની પાછળ જોવા મળ્યો હતો, અને આ વીડિયોમાં, માહિકાની આંગળી પર 23 નંબર હતો, જે હાર્દિકનો જર્સી નંબર છે. આનાથી તેમના કથિત અફેરની અફવાઓ ફેલાઈ હતી.
માહિકા કોણ છે?
24 વર્ષીય માહિકાએ દિલ્હી, ગુજરાત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અભ્યાસ કર્યો છે. તે લીન સિક્સ સિગ્મા બ્લેક બેલ્ટ અને યોગ પ્રશિક્ષક છે. તે એક મોડેલ છે અને ઘણી જાહેરાત ફિલ્મોમાં દેખાઈ છે. તેણીએ મનીષ મલ્હોત્રા જેવા ડિઝાઇનર્સ સાથે પણ કામ કર્યું છે. તેણીના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 41.2 હજાર ફોલોઅર્સ છે, જેમાં અર્જુન કપૂરનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેણીએ પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત ફ્રીલાન્સર તરીકે કરી હતી, રેપર રાગા માટે એક મ્યુઝિક વીડિયોમાં દેખાઈ હતી, અને બાદમાં તેણીએ ફિલ્મોમાં ઘણી નાની ભૂમિકાઓ ભજવી હતી, જેમાં ઓસ્કાર વિજેતા દિગ્દર્શક ઓર્લાન્ડો વોન આઈન્સીડેલની ફિલ્મ 'ઇનટુ ધ ડસ્ક' અને વિવેક ઓબેરોયની ફિલ્મ 'પીએમ નરેન્દ્ર મોદી' (2019)નો સમાવેશ થાય છે.
