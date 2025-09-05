નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 શરૂ થવામાં હવે ફક્ત 4 દિવસ બાકી છે. આ ટુર્નામેન્ટ 9 સપ્ટેમ્બરથી UAE માં શરૂ થવા જઈ રહી છે. જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 10 ડિસેમ્બરે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે, જ્યાં તે UAE ક્રિકેટ ટીમ સાથે સ્પર્ધા કરશે. આ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાઇલિશ ક્રિકેટર તરીકે જાણીતા હાર્દિક પંડ્યાનો નવો લુક વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેણે સોશિયલ મીડિયા પર તેના ચાહકોને દિવાના બનાવી દીધા છે.
હાર્દિક પંડ્યા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાઇલિશ ક્રિકેટરોમાંનો એક છે. તે ઘણીવાર મેદાનની બહાર તેના અનોખા અને અલગ હેરસ્ટાઇલ માટે જાણીતો છે. આ સાથે, મેદાનની બહાર તેના કપડાં પણ અલગ અને અલગ છે. તેથી તે સૌથી સ્ટાઇલિશ ક્રિકેટરોની યાદીમાં સામેલ છે. હવે ફરી એકવાર હાર્દિકે તેના નવા લુકથી હલચલ મચાવી દીધી છે.
હાર્દિક પંડ્યાએ તેના નવા લુકથી આગ લગાવી દીધી
વાસ્તવમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ અલગ અલગ જગ્યાએથી દુબઈ પહોંચવાના છે. જ્યાં તે એશિયા કપ 2025 માં ભાગ લેવા જઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, હાર્દિક પંડ્યાએ તેના સોશિયલ મીડિયા પર તેની કેટલીક તસવીરો પોસ્ટ કરી છે. જેમાં તે રોક સ્ટાર જેવો દેખાઈ રહ્યો છે. હાર્દિક પંડ્યાનો નવો લુક કોઈ પોપ સિંગરથી ઓછો નથી લાગતો.
હાર્દિકે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે અને પોતાના નવા લુકની તસવીરો શેર કરી છે. હાર્દિકે લખ્યું છે, 'ન્યૂ મી'. લોકો તેની આ પોસ્ટ પર વિવિધ પ્રકારની ટિપ્પણીઓ કરી રહ્યા છે. આ તસવીરોમાં હાર્દિકના વાળ સોનેરી રંગમાં જોવા મળી રહ્યા છે અને તેનો હેરકટ ખૂબ જ સુંદર લાગે છે, જે ચાહકોને ખૂબ જ પસંદ આવી રહ્યો છે.
હાર્દિક પંડ્યા ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ છે
હાર્દિક પંડ્યા ટીમ ઇન્ડિયાના મહત્વપૂર્ણ ખેલાડીઓમાંનો એક છે. તે બેટ અને બોલ બંનેથી ટીમમાં યોગદાન આપે છે. તેણે T20 વર્લ્ડ કપ 2024 માં ભારતની જીતની વાર્તા લખી. હવે ફરી એકવાર હાર્દિક પંડ્યા એશિયા કપમાં બોલ અને બેટથી ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરવાની જવાબદારી સંભાળશે.
હાર્દિક પંડ્યાની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી
હાર્દિક પંડ્યાએ ભારત માટે 114 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની 90 ઇનિંગ્સમાં 5 અડધી સદીની મદદથી 1812 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન, તેણે 135 ચોગ્ગા અને 95 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા છે. તેણે 102 ઇનિંગ્સમાં બોલ સાથે 94 વિકેટ લીધી છે.
