ગાંધીનગર: ભારતીય હોકીના દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદ અને ભારતીય રમતગમતમાં તેમના નોંધપાત્ર યોગદાનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે દર વર્ષે 29 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની કેન્દ્ર સરકારે 29 થી 31 ઓગસ્ટ, 2025 સુધી ત્રણ દિવસીય રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉજવણીની જાહેરાત કરી છે. 'એક ઘંટા ખેલ કે મેદાન મેં' અને 'હર ગલી, હર મેદાન, ખેલ સારા હિન્દુસ્તાન' જેવા નારા સાથે, સમગ્ર દેશ મેજર ધ્યાનચંદની સ્મૃતિને માન આપીને રમતગમત, ભાવના અને એકતાની ઉજવણી કરવા માટે એક થશે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત પણ 29 થી 31 ઓગસ્ટ, 2025 સુધી આ ઉજવણીમાં જોડાશે. દર વર્ષે, આ પ્રસંગે, ભારતીય રમતગમતમાં તેમની શ્રેષ્ઠતા અને યોગદાનને માન્યતા આપતા ઉત્કૃષ્ટ ખેલાડીઓને રાષ્ટ્રીય રમતગમત પુરસ્કારો એનાયત કરવામાં આવે છે. એ પણ નોંધનીય છે કે 2019 માં, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશભરમાં ફિટનેસ અને રમતગમતની સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા, રમતગમત દ્વારા એકતાને મજબૂત કરવા અને બધા માટે ફિટનેસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ફિટ ઇન્ડિયા ચળવળ શરૂ કરી હતી.
Teamwork, inclusiveness, fitness & fair play that is the true spirit of National Sports Day.— Agriculture INDIA (@AgriGoI) August 28, 2025
Join the 3- day mega celebration from August 29–31 and pledge ‘Ek Ghanta, Khel Ke Maidan Mein’#NationalSportsDay #NSD2025 #AgriGoI #KhelegaDeshKhilegaDesh pic.twitter.com/hcq7EYP8K9
ગુજરાત રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ 2025 ની જિલ્લાવ્યાપી ઉજવણી માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે
ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ 2025 ની ત્રણ દિવસીય ઉજવણી યોજાશે. કલેક્ટર કચેરી, કમિશનર કચેરી અને પોલીસ મહાનિર્દેશક કચેરી તૈયારીઓનું સંકલન કરશે. દરેક જિલ્લામાં ઓછામાં ઓછી એક મોટી રમતગમત ઇવેન્ટ તેમજ તાલુકા સ્તરે વધારાના કાર્યક્રમો યોજાશે. વ્યવસ્થાઓનું નિરીક્ષણ કરવા માટે જિલ્લાવાર નોડલ અધિકારીઓ (DSDO અને DSO) ની નિમણૂક કરવામાં આવશે. રાજ્યભરમાં VIP અને રમતગમતના હસ્તીઓ સહિત ખાસ મહેમાનોને આમંત્રિત કરવામાં આવશે.
ગુજરાત ત્રણ દિવસીય રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે
29 થી 31 ઓગસ્ટ, 2025 સુધી, ગુજરાત રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ નિમિત્તે શ્રેણીબદ્ધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે. પ્રથમ દિવસે, 29 ઓગસ્ટ, બધા જિલ્લાઓમાં જિલ્લા સ્તરના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે જ્યાં સહભાગીઓ 'ફિટ ઇન્ડિયા પ્રતિજ્ઞા' લેશે. શપથમાં લખ્યું છે:
"હું શારીરિક રીતે સ્વસ્થ, માનસિક રીતે મજબૂત અને ભાવનાત્મક રીતે સંતુલિત રહેવાની પ્રતિજ્ઞા લઉં છું. હું મારા પરિવાર અને મિત્રોને દરરોજ રમતગમત અને ફિટનેસ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા માટે પ્રેરણા આપીશ. હું જે પણ રમત રમું છું તેમાં શ્રેષ્ઠતા, આદર અને મિત્રતાના ઓલિમ્પિક મૂલ્યોને જાળવી રાખીશ."
પહેલા દિવસે, ગુજરાતભરની યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજો અને શાળાઓ મેજર ધ્યાનચંદને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે. તેઓ રમતગમત સ્પર્ધાઓ, વક્તૃત્વ સ્પર્ધાઓ, સેમિનાર, શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તી પર ચર્ચાઓ અને પોસ્ટર-મેકિંગ ઇવેન્ટ્સનું પણ આયોજન કરશે. ખેલ મહાકુંભ ૨૦૨૫ માટે નોંધણી પણ તે જ દિવસે દરેક જિલ્લામાં શરૂ થશે. બીજા દિવસે, 30 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ, રાજ્ય પોલીસ વિભાગ તમામ પોલીસ મુખ્યાલયોમાં રમતગમત સ્પર્ધાઓ અને ફિટનેસ પ્રવૃત્તિઓનું નેતૃત્વ કરશે. અન્ય વિભાગો પણ ઉજવણીમાં ભાગ લેશે, જ્યારે પોલીસ વિભાગ દરેક જિલ્લામાં એક અથવા વધુ લોકપ્રિય રમતોનું આયોજન કરશે. ત્રીજા દિવસે, 31 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ, રાજ્યભરના તમામ જિલ્લા મુખ્યાલયો, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો અને નગરપાલિકાઓમાં "સન્ડે ઓન સાયકલ" કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ પહેલ "સ્વસ્થ ગુજરાત, સ્થૂળતા મુક્ત ગુજરાત" ના સંદેશને પ્રોત્સાહન આપશે. NCC, NSS, સામાજિક અને રાજકીય નેતાઓ, ધાર્મિક નેતાઓ, NGO અને અન્ય લોકોને આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.
ગુજરાત સરકારના વિવિધ વિભાગો, જેમાં રમતગમત, શિક્ષણ, પોલીસ, શહેરી વિકાસ અને ગૃહનિર્માણ વિભાગો, તાલુકા અને ગ્રામ પંચાયતો શામેલ છે, આ ત્રણ દિવસીય ઉજવણીમાં ભાગ લેશે. આ વિભાગો નાગરિકોમાં જાગૃતિ લાવશે અને કાર્યક્રમમાં વ્યાપક ભાગીદારીને પ્રોત્સાહિત કરશે.
આ પણ વાંચો: