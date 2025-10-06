ETV Bharat / sports

વિનુ માંકડ ટ્રોફી અંડર-19 વનડે માટે ગુજરાત ટીમની જાહેરાત, જાણો કોને મળ્યું ટીમમાં સ્થાન

વિનુ માંકડ ટ્રોફી U-19 વન ડે 2025-26 ની નોક-આઉટ ટુર્નામેન્ટ 25-10-2025 થી 01 -11 -2025 દરમિયાન રાજકોટ ખાતે રમાશે.

વિનુ માંકડ ટ્રોફી અંડર-19 વનડે માટે ગુજરાત ટીમની જાહેરાત
વિનુ માંકડ ટ્રોફી અંડર-19 વનડે માટે ગુજરાત ટીમની જાહેરાત
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 8:05 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 8:13 PM IST

અમદાવાદ: બીસીસીઆઇ દ્વારા આયોજિત વિનુ માંકડ ટ્રોફી U-19 વન ડે 2025-26 માટે નીચે મુજબ ગુજરાત U-19 ટીમ જાહેર થયેલ છે , જે તા. 09-10-2025 થી પોતાની પ્રથમ મેચ ઓરિસ્સા U -19 સામે લાહિલી (હરિયાણા) ખાતે રમશે. વિનુ માંકડ ટ્રોફી U-૧૯ વન ડે 2025-26 ની નોક-આઉટ ટુર્નામેન્ટ 25-10-2025 થી 01 -11 -2025 દરમિયાન રાજકોટ ખાતે રમાશે.

ગુજરાત U-19 ટીમ નીચે મુજબ છે:

1. મલય શાહ 2. વિરાજ ઠાકોર 3. મૌલ્યરાજ ચાવડા 4. માનસ દવે 5. રૂન્દ્ર એન પટેલ (કેપ્ટન) 6. જયવર્ધન ચાવડા 7. કાવ્યાન પટેલ 8. કાવ્યા પટેલ 9. લવ પઢિયાર 10. મીટ પટેલ 11. પુરવ પૂજારા (વિકેટકીપર) 12. વાસુ દેવાણી 13. તુષાર મકવાણા 14. વિશ્વા પટેલ 15. કેવલ પટેલ

હેનીલ પટેલ, ખીલન પટેલ અને વેદાંત ત્રિવેદી ઈન્ડિયા U -19 ટીમ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયા હોવાથી પરત આવે ત્યારે ટીમ સાથે જોડાશે.

નીચે મુજબ ટીમ સાથે જોડાશે

  • શ્રી હેમ જોશીપુરા (કોચ)
  • શ્રી કલ્પેશ પટેલ (કોચ)
  • શ્રી અનુજ પંવાર (ટ્રેનર)
  • ડો. જીમી પટેલ (ફિઝિયો)
  • શ્રી સંજય લિમ્બાચીયા (મેનેજર)

ગુજરાત U-19 ની ટીમ નીચે મુજબ તમામ મેચ હરિયાણા ખાતે રમશે

09-10-2025- ગુજરાત vs ઓરિસ્સા

11-10-2025 - ગુજરાત vs વિદર્ભ

13-10-2025- ગુજરાત vs બરોડા

15-10-2025- ગુજરાત vs આંધ્ર પ્રદેશ

17-10-2025- ગુજરાત vs ગોવા

