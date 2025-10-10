ETV Bharat / sports

રણજી ટ્રોફી 2025-26 મેચ માટે ગુજરાત ટીમની ઘોષણા, જાણો કોને મળી તક

મોટેરાના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી સિનિયર મેન્સ ટીમ - રણજી ટ્રોફી 2025-26 મેચ માટે ગુજરાત ટીમની વિગતો નીચે મુજબ છે.

મનન હિંગરાજીયા
મનન હિંગરાજીયા (WhatsApp Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 7:52 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 7:57 PM IST

અમદાવાદ: મોટેરાના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આસામ સામે રમાનારી રણજી ટ્રોફી 2025-26 મેચ માટે ગુજરાતની ટીમની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. ટીમમાં 15 સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મનન હિંગરાજીયાની આગેવાનીમાં ટીમ રમશે. મુખ્ય કોચ તરીકે ભારતીય ટીમના ભુતપૂર્વ ક્રિકેટર રમેશ પવારની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જ્યારે એસ એન્ડ સી કોચ તરીકે રાજદીપ બ્રારની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત 15 ઓક્ટોબરથી 18 ઓક્ટોબર, 2025 દરમિયાન મોટેરાના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમના ગ્રાઉન્ડ A ખાતે આસામ સામે રમશે. મેચ ભારતીય સમય અનુંસાર સવારે 9:30 કલાકે શરુ થશે. મોટેરાના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી સિનિયર મેન્સ ટીમ - રણજી ટ્રોફી 2025-26 મેચ માટે ગુજરાત ટીમની વિગતો નીચે મુજબ છે.

1. આર્ય દેસાઈ 2. અભિષેક દેસાઈ 3. મનન હિંગરાજીયા (કેપ્ટન) 4. ઉર્વીલ પટેલ 5. જયમીત પટેલ 6. હેમાંગ પટેલ 7. ઉમંગ કુમાર 8. પ્રિયેશ પટેલ 9. રવિ બિશ્નોઈ 10. સિદ્ધાર્થ દેસાઈ 11. અર્જન નાગસવાલા 12. ચિંતન ગજ્જા 13. વિશાલ જયસ્વાલ 14. ક્ષિતિજ પટેલ 15. રિંકેશ વાઘેલા

ટીમ સાથે અન્ય સપોર્ટ સ્ટાફ

  • રમેશ પવાર - મુખ્ય કોચ
  • રાજદીપ બ્રાર - એસ એન્ડ સી કોચ
  • પિંકેશ બારોટ - ફિઝિયો
  • પ્રદીપ ચંપાવત - વિડીયો એનાલિસ્

આસામની 15 સભ્યોની ટીમ નીચે મુજબ છે

1. દાનિશ દાસ (કેપ્ટન) 2. સુમિત ઘડીગાંવકર 3. અવિનવ ચૌધરી 4. ભાર્ગબ લહેકર 5. આયુષ્માન માલાકર 6. મુખ્તાર હુસૈન 7. રિયાન પરાગ 8. પરવેઝ મુશર્રફ 9. સ્વરૂપ પુરકાયસ્થ 10. રાહુલ સિંહ દર્શન 11. રાજબોંગશી 12. સિબશંકર રોય 13. પ્રદ્યુન સાયકિયા 14. આકાશ સેનગુપ્તા 15. અભિષેક ઠાકુર

