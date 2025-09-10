ફેમસ ક્રિકેટર અને સાંસદ યુસુફ પઠાણને ઝટકો, જમીન વિવાદ અંગે કરેલી પિટિશન હાઇકોર્ટે ફગાવી દીધી
આ મામલે પાલિકા દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરે તે પહેલા યુસુફ પઠાણે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પીટીશન દાખલ કરી હતી.
Published : September 10, 2025 at 8:44 PM IST
અમદાવાદ: ફેમસ ક્રિકેટર અને સાંસદ યુસુફ પઠાણની જમીન વિવાદ મામલે એક મોટો સમાચાર સામે આવ્યા છે. સાંસદ યુસુફ પઠાની જમીન વિવાદ અંગે કરેલી પિટિશન ગુજરાત હાઇકોર્ટે ફગાવી દીધી છે. વડોદરાના તાંદળજા વિસ્તારમાં મોટા આલીશાન બંગલો ધરાવતા પૂર્વ ક્રિકેટર અને હાલના સાંસદ યુસુફ પઠાણની જમીન મામલે હાઇકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે નગરપાલિકાની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે.
યુસુફે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પીટીશન દાખલ કરી હતી
આપને જણાવી દઈએ કે, યુસુફ પઠાણ અને પરિવારે તેમના ઘર નજીક આવેલી સરકારી જગ્યામાં બાંધકામ કરી દીધું હોવાનું સામે આવ્યા હતું. જેનો વિરોધ થયો હતો. આ મામલે પાલિકા દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરે તે પહેલા યુસુફ પઠાણે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પીટીશન દાખલ કરી હતી. આ કેસની સુનાવણી ન્યાયમૂર્તિ મોનાબેન ભટ્ટની કોર્ટમાં ચાલી હતી, ત્યારે કોર્ટે યુસુફ પઠાણની અરજીને ફગાવી દીધી હતી અને કોર્ટે ટકોર કરી હતી કે, રાજ્ય સરકારે ક્રિકેટરની જમીનની માંગણી નામંજૂર કરી છે. તેમ છતાં કોર્પોરેશન દ્વારા તે જમીનનો કબજો લેવાની કાર્યવાહી કેમ કરવામાં આવી નથી?
2014માં રાજ્ય સરકારે આ ઠરાવો ના મંજૂર કર્યો હતો
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ મુદ્દે ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર વિજય પવારે માંગ કરી હતી કે યુસુફ પઠાણે તેમના ઘરની પાસ આવેલો સરકારી પ્લોટ ખરીદવા માટે મહાનગરપાલિકા સમક્ષ માંગ કરી હતી. વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ 2012 માં ઠરાવ કરી રાજ્ય સરકારને મોકલ્યો હતો. જોકે વર્ષ 2014માં રાજ્ય સરકારે આ ઠરાવો ના મંજૂર કર્યો હતો તેમ છતાં યુસુફે દિવાલ બનાવીને તબેલો બાંધી દીધો હતો.
હાઇકોર્ટે પાલિકાની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે
આ મામલે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર સુરેશ તુવેર એ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, વડોદરાના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલો ટીપીનું પ્લોટ પૂર્વ ક્રિકેટર અને સાંસદ યુસુફ પઠાણના ઘરની નજીક આવેલો છે તે જગ્યા પાલિકાની છે. અગાઉ આ પ્લોટ અંગે માંગણી કરવામાં આવી હતી. તે સમયે પાલિકા દ્વારા પ્લોટ ફાળવણીની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ આ પ્લોટ અંગે સરકારમાંથી મંજૂરી મળી શકી ન હતી અને આ મુદ્દે તેમણે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરી હતી જેના અનુસંધાને નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. હાઇકોર્ટે પાલિકાની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યા છે તેથી સદર પ્લોટ તેમને ફાળવવાનું રહેતું નથી આ પ્લોટ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની માલિકનો હતો અને રહેશે.
આ પણ વાંચો:
TAGGED:YUSUF PATHAN