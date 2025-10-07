કોચ ગૌતમ ગંભીર ટીમ ઈન્ડિયાને ભવ્ય મિજબાની કરાવશે, ઘરે ડિનર પાર્ટીનું આયોજન કરાયું
ટીમ ઈન્ડિયા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બીજી ટેસ્ટ મેચ રમશે તે પહેલાં, ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ ગૌતમ ગંભીરે ખેલાડીઓ માટે ડિનર નું આયોજન કર્યું છે.
Published : October 7, 2025 at 5:34 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી ચાલી રહી છે. આ શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી, ભારતીય ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ઇનિંગ અને 140 રનથી હરાવ્યું હતું. ભારતે મેચ જીતીને શ્રેણીમાં 1-0 થી આગળ છે. ટીમ ઈન્ડિયા હવે 10-14 ઓક્ટોબર દરમિયાન દિલ્હીના અરુણ જેટલી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં બીજી ટેસ્ટ મેચ રમશે.
અગાઉ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક ખાસ યોજના બનાવી છે. આ યોજનામાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલ સહિત તમામ ખેલાડીઓ અને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્પોર્ટિંગ સ્ટાફનો સમાવેશ થશે. હકીકતમાં, ગૌતમ ગંભીર ભારતીય ટીમના ખેલાડીઓ માટે ડિનરનું આયોજન કરી રહ્યા છે.
ગૌતમ ગંભીર ટીમ માટે ડિનર પાર્ટીનું આયોજન કરશે
ગંભીરે ટીમ ઈન્ડિયાને ડિનર પાર્ટી માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, ગંભીર 8 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ આ પાર્ટીનું આયોજન કરશે. ગંભીરે તેના દિલ્હીના ઘરે ડિનરનું આયોજન કર્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયા 10 ઓક્ટોબરના રોજ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બીજી ટેસ્ટ રમશે. ANIના અહેવાલ મુજબ, ગંભીર આ ડિનર તેના ઘરના બગીચા વિસ્તારમાં બહાર યોજવા માંગે છે. જો દિલ્હીમાં વરસાદ પડશે તો તે રદ કરવામાં આવશે, આવી સ્થિતિમાં ડિનર ઘરની અંદર રાખવામાં આવશે.
કોચ ગૌતમ ગંભીરનું ક્રિકેટ કેરિયર
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચ ગૌતમ ગંભીર દિલ્હીના રહેવાસી છે. ગંભીર ભાજપ માટે સંસદ સભ્ય તરીકે પણ સેવા આપી ચૂક્યા છે. તેમને જુલાઈ 2024 માં ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે ભારત માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે: ટેસ્ટ, ODI અને T20. તેમણે 58 ટેસ્ટમાં 4154 રન, 147 ODIમાં 5238 રન અને 37 T20માં 932 રન બનાવ્યા છે. તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 63 અડધી સદી અને 19 સદી ફટકારી છે.
આ પણ વાંચો: