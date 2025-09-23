પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર હનીફ મહંમદની જુનાગઢ સાથે જોડાયેલી યાદો, આજે પણ ક્રિકેટ રસિકો મહંમદ પરિવારને કરે છે યાદ
આઝાદી બાદ સ્વતંત્ર પાકિસ્તાનની રચના થયા પછી પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમમાં ટેસ્ટ ખેલાડી તરીકે સામેલ થવાનું સદભાગ્ય મેળવ્યું આ ત્રણેય ભાઈઓ જન્મથી ભારતીય અને જુનાગઢના હતા.
Published : September 23, 2025 at 1:09 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 1:54 PM IST
જુનાગઢ: હનીફ મહંમદ પાકિસ્તાનના આ ધુરંધર બેસ્ટમેન કે જેને આઉટ કરવો દુનિયાના કોઈપણ બોલર માટે મુશ્કેલ હતો, ક્રિકેટ વિશ્વના લોકો ડોન બ્રેડમેન થી ખૂબ જ પરિચિત છે. ડોન બ્રેડમેન હનીફ મહંમદની બેટિંગ થી પ્રભાવિત હતા આવા હનીફ મોહમ્મદનું જોડાણ જુનાગઢ સાથે પણ છે. શાળા કક્ષાએ જુનાગઢમાં ક્રિકેટ રમેલા મહંમદ બંધુઓ ભારત અને પાકિસ્તાનના વિભાજન બાદ સમગ્ર પરિવાર પાકિસ્તાન ચાલ્યો ગયો અને સ્વતંત્ર પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમ માંથી હનીફ મુસ્તાક અને સાદીક મહંમદ ટેસ્ટ ટીમમાં સામેલ થયા હતા. જુનાગઢ સાથે જોડાયેલા હનીફ મહંમદના સ્મરણોને આજે પણ જુનાગઢના ક્રિકેટ પ્રેમીઓ વાગોળી રહ્યા છે.
પાકિસ્તાનના ધુરંધર બેટ્સમેનનું જુનાગઢ જોડાણ
હાલ એશિયા કપ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ચાલી રહી છે ત્યારે ક્રિકેટની વાત ચારે તરફ ચર્ચા રહે છે કેટલાક સારા અને નરસા પ્રસંગો પણ હાલ માધ્યમમાં હેડલાઈન બની રહ્યા છે તેની વચ્ચે એક સમયના પાકિસ્તાનના ધુરંદર બેસ્ટમેન અને જેને જે તે સમયના દુનિયાના શ્રેષ્ઠતમ બેસ્ટમેન તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. દુનિયાનો કોઈપણ બોલર તેને આઉટ કરવાનું શ્રેય લેવા માટે મેદાન પર ખૂબ જ મહેનત કરતા હતા તેવા ટેસ્ટ પ્લેયર હનીફ મોહમ્મદ પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમના સદસ્ય હતા. આજે હનીફ મોહમ્મદનું જોડાણ આઝાદી પૂર્વે ભારત અને જુનાગઢ સાથે જોડાયેલું હતું.
સંયુક્ત ભારતના સમયે મહમદ પરિવારમાં શાદીક, મુસ્તાક અને હનીફ મહંમદ જૂનાગઢની નરસિંહ વિદ્યામંદિર જે આઝાદી પૂર્વે મહમદ વિદ્યામંદિર તરીકે ઓળખાતી હતી તે શાળામાં શિક્ષણ લેવાની સાથે આજ મેદાનમાં ક્રિકેટનો કક્કો શીખવાની શરૂઆત કરી. મહમદ પરિવારના હનીફ મુસ્તાક અને શાદીક મહંમદ ક્રિકેટના એવા તો મહાન ખેલાડી બન્યા કે, એક સાથે આ ત્રણેય ભાઈઓએ આઝાદી બાદ અને સ્વતંત્ર પાકિસ્તાનની રચના થયા પછી પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમમાં ટેસ્ટ ખેલાડી તરીકે સામેલ થવાનું સદભાગ્ય મેળવ્યું આ ત્રણેય ભાઈઓ જન્મથી ભારતીય અને જુનાગઢના હતા.
હનીફ મહંમદ સાથે જૂનાગઢનું ક્રિકેટ જોડાણ
હનીફ મહંમદ જ્યારે શાળામાં અભ્યાસ કરતા હતા તે સમયે હાલના ક્રિકેટ કોચ હનીફ કુરેશીના પિતા પણ ક્રિકેટ રમતા હતા. આજે હનીફ ભાઈ જુનાગઢમાં યુવાન ક્રિકેટરોને તાલીમ આપી રહ્યા છે તેઓ સ્વયંમ પણ ક્રિકેટના એક સારા પ્લેયર હતા. રેલવેમાંથી તેઓ પણ ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે તેમના પિતા પાસેથી હનીફ મહંમદના ક્રિકેટ અને એક પ્લેયર તરીકેની જે વિગતો મેળવી હતી તે આજે તેમણે Etv Bharat સાથે શેર કરી છે, જે તે સમયે હનીફ મહંમદ શાળામાં ક્રિકેટ રમતા હતા. આ સમય દરમિયાન તેઓ ક્યારેય પણ ક્લીન બોલ્ડ આઉટ થયા નથી અથવા તો જૂનાગઢની ટીમમાંથી રમતો એવો એક પણ બોલર જોવા ન મળ્યો કે જેણે હનીફ મહંમદની ડંડી ગૂલ કરી હોય.
હનીફ મોહમ્મદ શાળા કક્ષાએ થી જ ટાઈમિંગ ફૂટવેર અને પરફેક્ટ શોટ્સ સિલેક્શન માટે ખૂબ જાણીતા હતા, જેથી તેઓ જ્યાં સુધી જુનાગઢમાં ક્રિકેટ રમ્યા ત્યાં સુધી એક પણ બોલર તેને ક્લીન બોલ્ડ આઉટ કરવામાં સફળતા ના મેળવી એવી જ રીતે જ્યારે હનીફ મોહમ્મદ પાકિસ્તાનની ટીમ માંથી આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેયર તરીકે ક્રિકેટના મેદાનમાં ઉતરતા ત્યારે પણ કોઈ પણ ટીમના બોલરની એક જ ઈચ્છા હોય કે હનીફ મહંમદની ડંડી ગૂલ કરવામા સફળ રહે પરંતુ ક્રિકેટની ટેકનીક અને શોટ્સ પસંદ કરવાની હનીફ મહંમદની કલાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય મેદાનમાં પણ હનીફ મોહમ્મદ એકલ દોકલ કિસ્સામાં ક્લીન બોલ્ડ આઉટ થયા હોય તેવા સ્મરણો જોવા મળે છે.
1942 માં જૂનાગઢમાં રમાતી હતી રણજી ટ્રોફી જેવી મેચો
ભારત અને પાકિસ્તાન સંયુક્ત દેશ હતા ત્યારે 1942માં જુનાગઢના ઝફર મેદાનમાં પણ રણજીત ટ્રોફી જેવી મેચો રમાતી હતી. 28, 29 અને 30 નવેમ્બર 1942 ના દિવસે જફર મેદાનમાં વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા અને નવા નગરની બે ટીમ વચ્ચે પ્રથમ વખત મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં સૈયદ અહેમદે 61 રન આપીને 06 વિકેટો પ્રાપ્ત કરી હતી, તો વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયાના ખેલાડી પૃથ્વીરાજે 109 રન ફટકાર્યા હતા જેમાં 16 ચોક્કા નો પણ સમાવેશ થાય છે. આ જ વેસ્ટન ઈન્ડિયાની ટીમ 1943/44 માં રણજીત ટ્રોફી ચેમ્પિયન પણ બની હતી જેની શરૂઆત જૂનાગઢના ઝફર મેદાન થી થઈ હતી આ સમયના અરસામાં જૂનાગઢના ઝફર મેદાનમાં બી.જે શેખ અને ગિરનાર ટ્રોફીની મેચો રમાઈ હતી. આ ટ્રોફીને રણજીત ટ્રોફીની સમક્ષ ટુર્નામેન્ટ માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ કાળક્રમે બી.જે.શેખ અને ગિરનાર ટ્રોફી બંધ કરી દેવામાં આવી હતી.
