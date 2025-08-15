ETV Bharat / sports

મહારાષ્ટ્રના અનુભવી ક્રિકેટરનું નિધન, 6 વાર 5 વિકેટ લીધી - NICHOLAS SALDANHA PASSES AWAY

નિકોલસ સલદાન્હા પોતાની ફર્સ્ટ ક્લાસ કારકિર્દીમાં કુલ 2066 રન અને 138 વિકેટ ઝડપી છે.

ક્રિકેટરનું નિધન
ક્રિકેટરનું નિધન (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 1:18 PM IST

1 Min Read

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર નિકોલસ સલદાન્હાનું ગુરુવાર, 14 ઓગસ્ટના રોજ 83 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનથી રમતગમત જગતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. સલદાન્હાને ભારતીય ટીમ માટે એક પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની તક મળી ન હતી, પરંતુ તેમણે મહારાષ્ટ્ર માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું.

ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 2066 રન: નિકોલસ સલદાન્હા તેમની આક્રમક બેટિંગ અને ઉત્તમ બોલિંગ માટે જાણીતા હતા. તેમણે મહારાષ્ટ્ર માટે 57 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં એક સદી સહિત કુલ 2066 રન બનાવ્યા. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 142 રન હતો. તેમણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 30.83 ની સરેરાશથી સ્કોર કર્યો અને 9 વખત અણનમ રહ્યા. આ ઉપરાંત, તેમણે શાનદાર ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે 42 કેચ પણ લીધા.

બોલિંગમાં પણ 138 વિકેટ: બેટિંગ ઉપરાંત, નિકોલસ સલદાન્હાએ 57 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં કુલ 138 વિકેટ લીધી. એક ઇનિંગમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 41 રનમાં 6 વિકેટ હતું. તેણે 6 વખત 5 વિકેટ પણ લીધી.

નાસિકમાં જન્મ: નિકોલસ સલદાન્હાનો જન્મ 23 જૂન 1942 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં થયો હતો. તેમણે પોતાની સમગ્ર કારકિર્દીમાં મહારાષ્ટ્ર સિવાય અન્ય કોઈ રાજ્ય માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ રમ્યું નથી. તેમણે એકલા હાથે મહારાષ્ટ્ર ટીમને ઘણી વખત વિજય અપાવ્યો હતો અને તેમના લેગ-બ્રેક ગુગલી માટે પ્રખ્યાત હતા.

પ્રતિભાશાળી ખેલાડી: મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશને નિકોલસ સલદાન્હાને તેના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે વર્ણવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશને એક નિવેદનમાં કહ્યું, 'નિકોલસ એક સમર્પિત અને પ્રતિભાશાળી ક્રિકેટર હતા જેમણે મહારાષ્ટ્રમાં રમતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. તેઓ તેમના પ્રભાવશાળી ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન અને રમતગમત માટે જાણીતા હતા.' સલદાન્હા તેમના સમયના શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક હતા. તેઓ બોલિંગ અને બેટિંગ બંનેમાં ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની માટે ભારતની બિડને મંજૂરી…! મુખ્ય શહેર તરીકે અમદાવાદનો પ્રસ્તાવ મૂકાયો
  2. સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકરે પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિની દીકરી સાથે કરી સગાઈ

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર નિકોલસ સલદાન્હાનું ગુરુવાર, 14 ઓગસ્ટના રોજ 83 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનથી રમતગમત જગતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. સલદાન્હાને ભારતીય ટીમ માટે એક પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની તક મળી ન હતી, પરંતુ તેમણે મહારાષ્ટ્ર માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું.

ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 2066 રન: નિકોલસ સલદાન્હા તેમની આક્રમક બેટિંગ અને ઉત્તમ બોલિંગ માટે જાણીતા હતા. તેમણે મહારાષ્ટ્ર માટે 57 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં એક સદી સહિત કુલ 2066 રન બનાવ્યા. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 142 રન હતો. તેમણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 30.83 ની સરેરાશથી સ્કોર કર્યો અને 9 વખત અણનમ રહ્યા. આ ઉપરાંત, તેમણે શાનદાર ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે 42 કેચ પણ લીધા.

બોલિંગમાં પણ 138 વિકેટ: બેટિંગ ઉપરાંત, નિકોલસ સલદાન્હાએ 57 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં કુલ 138 વિકેટ લીધી. એક ઇનિંગમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 41 રનમાં 6 વિકેટ હતું. તેણે 6 વખત 5 વિકેટ પણ લીધી.

નાસિકમાં જન્મ: નિકોલસ સલદાન્હાનો જન્મ 23 જૂન 1942 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં થયો હતો. તેમણે પોતાની સમગ્ર કારકિર્દીમાં મહારાષ્ટ્ર સિવાય અન્ય કોઈ રાજ્ય માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ રમ્યું નથી. તેમણે એકલા હાથે મહારાષ્ટ્ર ટીમને ઘણી વખત વિજય અપાવ્યો હતો અને તેમના લેગ-બ્રેક ગુગલી માટે પ્રખ્યાત હતા.

પ્રતિભાશાળી ખેલાડી: મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશને નિકોલસ સલદાન્હાને તેના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે વર્ણવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશને એક નિવેદનમાં કહ્યું, 'નિકોલસ એક સમર્પિત અને પ્રતિભાશાળી ક્રિકેટર હતા જેમણે મહારાષ્ટ્રમાં રમતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. તેઓ તેમના પ્રભાવશાળી ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન અને રમતગમત માટે જાણીતા હતા.' સલદાન્હા તેમના સમયના શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક હતા. તેઓ બોલિંગ અને બેટિંગ બંનેમાં ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની માટે ભારતની બિડને મંજૂરી…! મુખ્ય શહેર તરીકે અમદાવાદનો પ્રસ્તાવ મૂકાયો
  2. સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકરે પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિની દીકરી સાથે કરી સગાઈ

For All Latest Updates

TAGGED:

NICHOLAS SALDANHA PASSES AWAYNICHOLAS SALDANHA PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.