મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર નિકોલસ સલદાન્હાનું ગુરુવાર, 14 ઓગસ્ટના રોજ 83 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનથી રમતગમત જગતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. સલદાન્હાને ભારતીય ટીમ માટે એક પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની તક મળી ન હતી, પરંતુ તેમણે મહારાષ્ટ્ર માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું.
ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 2066 રન: નિકોલસ સલદાન્હા તેમની આક્રમક બેટિંગ અને ઉત્તમ બોલિંગ માટે જાણીતા હતા. તેમણે મહારાષ્ટ્ર માટે 57 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં એક સદી સહિત કુલ 2066 રન બનાવ્યા. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 142 રન હતો. તેમણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 30.83 ની સરેરાશથી સ્કોર કર્યો અને 9 વખત અણનમ રહ્યા. આ ઉપરાંત, તેમણે શાનદાર ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે 42 કેચ પણ લીધા.
બોલિંગમાં પણ 138 વિકેટ: બેટિંગ ઉપરાંત, નિકોલસ સલદાન્હાએ 57 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં કુલ 138 વિકેટ લીધી. એક ઇનિંગમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 41 રનમાં 6 વિકેટ હતું. તેણે 6 વખત 5 વિકેટ પણ લીધી.
નાસિકમાં જન્મ: નિકોલસ સલદાન્હાનો જન્મ 23 જૂન 1942 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં થયો હતો. તેમણે પોતાની સમગ્ર કારકિર્દીમાં મહારાષ્ટ્ર સિવાય અન્ય કોઈ રાજ્ય માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ રમ્યું નથી. તેમણે એકલા હાથે મહારાષ્ટ્ર ટીમને ઘણી વખત વિજય અપાવ્યો હતો અને તેમના લેગ-બ્રેક ગુગલી માટે પ્રખ્યાત હતા.
પ્રતિભાશાળી ખેલાડી: મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશને નિકોલસ સલદાન્હાને તેના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે વર્ણવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશને એક નિવેદનમાં કહ્યું, 'નિકોલસ એક સમર્પિત અને પ્રતિભાશાળી ક્રિકેટર હતા જેમણે મહારાષ્ટ્રમાં રમતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. તેઓ તેમના પ્રભાવશાળી ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન અને રમતગમત માટે જાણીતા હતા.' સલદાન્હા તેમના સમયના શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક હતા. તેઓ બોલિંગ અને બેટિંગ બંનેમાં ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ હતા.
