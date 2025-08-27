નવી દિલ્હી: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ દિગ્ગજ માઈકલ ક્લાર્ક ફરી એકવાર ત્વચાના કેન્સરથી પીડાઈ રહ્યા છે અને તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ચાહકો સાથે એક અપડેટ શેર કરી છે કે તેમના નાક પર બીજું કેન્સરનું ઓપરેશન થયું છે. 44 વર્ષીય ભૂતપૂર્વ ટેસ્ટ કેપ્ટનને 2006 માં આ રોગનું નિદાન થયું હતું અને ત્યારથી તેમણે અનેક કેન્સર દૂર કર્યા છે.
તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક તસવીર પોસ્ટ કરી જેમાં તેઓ નાક પર પ્લાસ્ટર લગાવીને બેઠા જોવા મળ્યા હતા, જેમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, 'ત્વચાનું કેન્સર એક વાસ્તવિક રોગ છે. ખાસ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયામાં. તમારી ત્વચાની તપાસ કરાવવા માટે એક મૈત્રીપૂર્ણ રીમાઇન્ડર. નિવારણ ઉપચાર કરતાં વધુ સારું છે પરંતુ મારા કિસ્સામાં નિયમિત તપાસ અને વહેલું નિદાન એ ચાવી છે. હું ખૂબ આભારી છું કે (તેમના ડૉક્ટરને) તે વહેલા મળી ગયું'.
વર્ષ 2023 માં, ક્લાર્કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક તસવીર પોસ્ટ કરી જેમાં તેઓ હોસ્પિટલના પલંગ પર ટોપી અને ગાઉન પહેરેલા જોવા મળ્યા હતા. તેમણે કેપ્શનમાં લખ્યું હતું કે, 'સ્કિન કેન્સર ફ્રાઈડે, અને આગળ લખ્યું હતું કે, 'કૃપા કરીને તપાસ કરાવો'.
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 115 ટેસ્ટ અને 245 વનડે રમી ચૂકેલા ક્લાર્કે માર્ચ 2022માં કપાળ પરથી ત્વચા કેન્સર દૂર કરવા માટે સર્જરી પણ કરાવી હતી. ગયા વર્ષે, તેમને છાતીમાંથી ખતરનાક બેઝલ સેલ કાર્સિનોમા દૂર કરવા માટે પણ સર્જરી કરાવવી પડી હતી.
2023માં ધ ટેલિગ્રાફ સાથે વાત કરતા, ક્લાર્કે એક ક્રિકેટર તરીકે ત્વચા કેન્સર સામેની લડાઈ માટે સૂર્યપ્રકાશમાં લાંબા સમય સુધી વિતાવવાનું કારણ ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું, 'કલ્પના કરો કે ભારતમાં આઠ કલાક તડકામાં ફિલ્ડિંગ કરો, ઘણા ખેલાડીઓ બેગી ગ્રીન કેપ્સ પહેરે છે, તેથી તમે તમારા કાન કે ચહેરાનું રક્ષણ કરી રહ્યા નથી. તમે ટૂંકા બાંયના શર્ટ પહેરો છો, તેથી તમારા હાથ અને ઉપલા હાથ ખુલ્લા રહે છે'.
ક્લાર્કે 74 ટેસ્ટ અને 139 વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનું નેતૃત્વ કર્યું અને 2013-14 માં એશિઝમાં 5-0થી ક્લીન સ્વીપ અને 2015માં વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યું. બેટથી તેમના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને પગલે, તેમને આઈસીસી ક્રિકેટર ઓફ ધ યર અને આઈસીસી ટેસ્ટ ક્રિકેટર ઓફ ધ યર બંને જાહેર કરવામાં આવ્યા.
