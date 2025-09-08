ETV Bharat / sports

માત્ર 5 વર્ષની ઉંમરે નંબર વનનો ખિતાબ, આરિની એ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, તે કેવી રીતે ચેસની લિટલ ચેમ્પિયન બની

આરિની લાહોટી ચેસની રમતમાં નિષ્ણાત છે. તેણીએ નાની ઉંમરે FIDE રેટિંગ મેળવીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. આ ખાસ ઇન્ટરવ્યુ વાંચો

દિલ્હીની અરિણી લાહોટી ચેસની દુનિયામાં પોતાનું નામ બનાવી રહી છે.
દિલ્હીની અરિણી લાહોટી ચેસની દુનિયામાં પોતાનું નામ બનાવી રહી છે.
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2025

નવી દિલ્હી: પ્રતિભા ઉંમર પર આધાર રાખતી નથી. જો તમે પૂરા દિલથી મહેનત કરો છો, તો તમે સૌથી મોટો સીમાચિહ્ન પણ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આરિની ચેસની લિટલ ચેમ્પ છે. તેણે જે રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો છે તેનાથી તે ચેસની ત્રણેય શ્રેણીઓમાં વિશ્વની સૌથી નાની વયની મહિલા ચેસ ખેલાડી બની છે.

માત્ર 5 વર્ષ અને 10 મહિનામાં, આરિની લાહોટીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ચેસ ફેડરેશન દ્વારા આપવામાં આવેલ FIDE રેટિંગ પ્રાપ્ત કર્યું છે. ETV ભારતના સંવાદદાતા રાહુલ ચૌહાણે આરિની સાથે ખાસ વાતચીત કરી...

આરિનીએ જણાવ્યું કેસ તે દરરોજ 3 થી 5 કલાક ચેસ રમે છે. આસામ યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલી ચેસ ચેમ્પિયનશિપમાં તેણે ત્રણેય શ્રેણીઓમાં FIDE રેટિંગ પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ ત્રણ શ્રેણીઓ ક્લાસિકલ, રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ છે. આરિનીનું ક્લાસિકલમાં રેટિંગ 1553, રેપિડ 1550 અને બ્લિટ્ઝ 1498 છે.

તેણીએ પશ્ચિમ બંગાળની ચેસ ખેલાડી ઉદિતિ ભટ્ટાચાર્ય અને બાંગ્લાદેશની અલીશા હૈદરને પાછળ છોડી દીધા. 2020 માં જન્મેલી અલીશાનું રેટિંગ 1552 છે, જ્યારે આરીનીનું રેટિંગ 1553 છે.

આરિનીએ ઈન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે.
આરિનીએ ઈન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે.

આરિની પહેલા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે

આરીનીએ કહ્યું, "હું પહેલા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું અને મારા પિતા મારા કોચ છે. હવે મારું આગામી લક્ષ્ય નવેમ્બરમાં યોજાનારી એશિયન ચેસ ચેમ્પિયનશિપ છે. તેના માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ચેસ સંપૂર્ણપણે મનની રમત છે. આમાં, તમારે તમારા વિરોધીની ચાલ પર ધ્યાન આપીને ચાલ કરવી પડશે. આ માટે ઘણું ધ્યાન આપવું પડશે."

દિવ્યા દેશમુખ આરીનીનું રોલ મોડેલ છે

આરીનીએ કહ્યું, "હું ભારતીય મહિલા ચેસ વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન દિવ્યા દેશમુખને મારો રોલ મોડેલ માનું છું. હું તેના રેકોર્ડ પણ તોડવા માંગુ છું." દિવ્યા દેશમુખે મહિલા ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં બે ગોલ્ડ મેડલ અને એક બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે. તેણે 2025 મહિલા ચેસ વર્લ્ડ કપ જીતીને ૨૦૨૬ મહિલા ઉમેદવારો ટુર્નામેન્ટ માટે પણ ક્વોલિફાય કર્યું છે.

આરિનીએ વિવિધ સ્પર્ધાઓ જીતીને ખ્યાતિ મેળવી છે
આરિનીએ વિવિધ સ્પર્ધાઓ જીતીને ખ્યાતિ મેળવી છે

આરિનીના પિતા તેના કોચ છે

આરિનીના પિતા અને કોચ સુરેન્દ્ર લાહોટીએ કહ્યું, "અમે તેને ઘરે તૈયાર કરી. અમે તેને બધા ફોર્મેટની ટુર્નામેન્ટ રમવાનું કહ્યું. અમે તેને સમયપત્રક મુજબ રમવાની આદત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ પછી, અમે તેને ઘણી સત્તાવાર ટુર્નામેન્ટમાં મોકલી. હવે જ્યારે તેનું રેટિંગ પ્રકાશિત થયું છે, ત્યારે અમે બધા ખૂબ ખુશ છીએ. ઘરે, અમે તેને ટુર્નામેન્ટ માટે તૈયાર કરવા માટે સમાન સમય નિયંત્રણ સાથે પ્રેક્ટિસ કરાવતા રહ્યા. આવી પ્રેક્ટિસ હાલમાં પણ ચાલી રહી છે. અરિણીએ તાજેતરમાં એક સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટ રમી હતી જ્યાં તેણીએ અંડર-7 કેટેગરીમાં જીત મેળવી હતી અને અંડર-16 કેટેગરીમાં બીજા સ્થાને રહી હતી."

તેમણે એમ પણ કહ્યું, "19 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ જન્મેલી, અરિની આ વર્ષે ઓગસ્ટ સુધીમાં ભારતમાં તેના વય જૂથમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ હતી અને ૨૦૧૯ પછી જન્મેલા અન્ય કોઈપણ છોકરા કે છોકરી કરતાં તેને વધુ સારા રેટિંગ મળ્યા હતા. જ્યારે હું લોકડાઉન દરમિયાન અન્ય બાળકોને પ્રેક્ટિસ કરાવતો હતો, ત્યારે તે એક વર્ષની હતી અને અન્ય બાળકોને જોઈને જાતે ટુકડાઓ ગોઠવવાનું શરૂ કરતી હતી. લોકડાઉન દરમિયાન, તેણે મને ઓનલાઈન શીખવતા જોયો અને પોતે ટુકડાઓ યોગ્ય રીતે ખસેડવાનું શરૂ કર્યું. હવે અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તે ભારતની સૌથી નાની ગ્રાન્ડ માસ્ટર બને અને બધાને ગર્વ કરાવે."

FIDE રેટિંગ શું છે

ચેસમાં FIDE રેટિંગ એ ખેલાડીના કૌશલ્યનું આંતરરાષ્ટ્રીય આંકડાકીય માપ છે, જે સત્તાવાર, FIDE-મંજૂર ટુર્નામેન્ટમાં તેના પ્રદર્શનના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. ઇન્ટરનેશનલ ચેસ ફેડરેશન (FIDE) દ્વારા સંચાલિત આ સિસ્ટમ, ખેલાડીઓની ક્ષમતાઓની તુલના કરવા, પ્રગતિને ટ્રેક કરવા અને ગ્રાન્ડમાસ્ટર (GM) અને ઇન્ટરનેશનલ માસ્ટર (IM) જેવા પ્રતિષ્ઠિત ટાઇટલ માટે પાત્રતા નક્કી કરવા માટે વિશ્વવ્યાપી ધોરણ પૂરું પાડે છે. FIDE રેટિંગ મેળવવા માટે, ખેલાડીએ તેના રાષ્ટ્રીય ચેસ ફેડરેશનમાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. ઉપરાંત, FIDE ID મેળવો અને સત્તાવાર FIDE-રેટેડ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લો.

