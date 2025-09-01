ETV Bharat / sports

રોહિત શર્મા, જસપ્રીત બુમરાહ અને શુભમન ગિલનો ફિટનેસ આવ્યો સામે, જાણો કોણ કોણ પાસ થયું - FITNESS TEST OF INDIAN PLAYERS

31 ઓગસ્ટના રોજ ફિટનેસ ટેસ્ટનો બીજો દિવસ હતો અને તમામ ખેલાડીઓએ યો-યો ટેસ્ટ કરાવ્યા હતા.

રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ
રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ (ANI)
Fitness Test For Indian Cricket Team: ભારતીય ODI ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્મા બેંગલુરુ પહોંચ્યા, જ્યાં તેમને ફિટનેસ ટેસ્ટમાંથી પસાર થવું પડ્યું. અહેવાલો અનુસાર, આ પરીક્ષણોનું પરિણામ પણ બહાર આવ્યું છે અને રોહિતે કોઈપણ સમસ્યા વિના આ પરીક્ષણો પાસ કર્યા છે. ફક્ત રોહિત જ નહીં, પરંતુ ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણા અને ભારતીય ટેસ્ટ ટીમના કેપ્ટન અને T20 ઉપ-કેપ્ટન શુભમન ગિલે પણ ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી લીધો છે.

મોટાભાગની નજર રોહિત શર્મા પર હતી: રેવસ્પોર્ટ્સના અહેવાલ મુજબ, રવિવાર, 31 ઓગસ્ટના રોજ ફિટનેસ ટેસ્ટનો બીજો દિવસ હતો અને તમામ ખેલાડીઓએ યો-યો ટેસ્ટ કરાવ્યા હતા, જેમાં ODI કેપ્ટન રોહિત શર્માનો પણ સમાવેશ થાય છે. મોટાભાગની નજર રોહિત પર હતી કારણ કે તે 3 મહિના સુધી કોઈપણ પ્રકારની ક્રિકેટ દૂર હતો. પરંતુ અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, સ્ટાર ખેલાડીએ કોઈપણ મુશ્કેલી વિના ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી દિધો છે. એટલું જ નહીં, ટેસ્ટ પૂર્ણ થયા પછી, રોહિત શર્મા મુંબઈ પાછો ફર્યો અને જે વીડિયો સામે આવ્યા તેમાં 'રોહિત' એકદમ ફિટ દેખાતો હતો.

રોહિત શર્મા
રોહિત શર્મા (ANI)
જસપ્રીત બુમરાહ
જસપ્રીત બુમરાહ (AFP Photo)

ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિના સમાચાર વહેતા થયા: આ વર્ષે IPL દરમિયાન રોહિતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. આ જાહેરાત ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ટીમ પસંદગી બેઠકના બે અઠવાડિયા પહેલા કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી તેમના નિવૃત્તિના સમાચાર વહેતા થવા લાગ્યા હતા. રોહિતના ટેસ્ટ નિવૃત્તિ સમયે, BCCI એ તેની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં પુષ્ટિ આપી હતી કે તે ODI કેપ્ટન તરીકે ચાલુ રહેશે ત્યાંથી અટકળોનો અંત આવ્યો હતો.

BCCIનો ફિટનેસ ટેસ્ટ શું છે?

પહેલા ખેલાડીઓની ફિટનેસ ચકાસવા માટે યો યો ટેસ્ટ લેવામાં આવતો હતો, પરંતુ હવે BCCIએ બ્રોન્કો ફિટનેસ ટેસ્ટ શરૂ કર્યો છે. આમાં ખેલાડીઓએ 20, 40 અને 60 મીટરના શટલ રન કરવાના હોય છે. ત્રણેય મળીને એક સેટ બનાવે છે. ખેલાડીઓએ આના 5 સેટ કરવાના હોય છે. આ માટે 6 મિનિટનો સમય આપવામાં આવે છે, કોઈપણ ખેલાડી જે 6 મિનિટમાં ટેસ્ટ પૂર્ણ કરે છે તે ફિટની શ્રેણીમાં આવે છે. આ પ્રકારનો ટેસ્ટ રગ્બીમાં લેવામાં આવે છે. આની મદદથી ખેલાડીઓની તાકાત અને સ્નાયુ શક્તિનું પરીક્ષણ કરી શકાય છે.

