સત્તાવાર મેચ બોલમાં વપરાતા ત્રણ રંગો પણ ત્રણ અલગ અલગ દેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
Published : October 3, 2025 at 8:49 PM IST
હૈદરાબાદ: ફક્ત સાત મહિના બાકી છે. ત્યારબાદ, 48 દેશો ફૂટબોલમાં નવા વિશ્વ ચેમ્પિયનનો તાજ પહેરાવવા માટે ટકરાશે. વર્લ્ડ કપનો ઉદ્ઘાટન મેચ આવતા વર્ષે 11 જૂને યોજાશે. તે પહેલા, વર્લ્ડ કપ 2026 માટેનો સત્તાવાર મેચ બોલ ગુરુવારે રજૂ કરવામાં આવ્યો. ફૂટબોલ સાધનો ઉત્પાદક એડિડાસે આ વર્લ્ડ કપ મેચ બોલ બનાવ્યો છે, જેનું નામ "ટ્રિઓન્ડા" છે. આનો અર્થ એ છે કે લિયોનેલ મેસ્સી અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો આવતા વર્ષે "ધ ગ્રેટેસ્ટ શો ઓન અર્થ" ના મેદાન પર રમશે.
વર્લ્ડ કપ બોલનું અનાવરણ ક્યાં કરવામાં આવ્યું હતું?
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આવતા વર્ષના વર્લ્ડ કપના યજમાનોમાંનું એક છે. ફિફાએ ગુરુવારે ન્યૂયોર્કમાં "ટ્રિઓન્ડા" ઓફિશિયલ મેચ બોલનું અનાવરણ કર્યું. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સાથે, અન્ય બે વર્લ્ડ કપ યજમાન કેનેડા અને મેક્સિકો છે.
ઓફિશિયલ મેચ બોલની વિશેષતાઓ:
"ટ્રિઓન્ડા", આવતા વર્ષના વર્લ્ડ કપ મેચ બોલનું નામ, એટલે ત્રણ તરંગો. "ટ્રાઇ" એટલે ત્રણ, અને "ઓન્ડા" એટલે તરંગ. આ નામ ત્રણ યજમાન દેશોને જોડવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. સત્તાવાર મેચ બોલમાં વપરાતા ત્રણ રંગો પણ ત્રણ અલગ અલગ દેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, બોલના વાદળી રંગમાં સ્ટાર ગ્રાફિક છે, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું પ્રતીક છે. લાલ રંગમાં મેપલ લીફ ગ્રાફિક છે, જે કેનેડાનું પ્રતીક છે. અને લીલા રંગમાં ગરુડની છબી છે, જે મેક્સિકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમાં FIFA વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીનો લોગો પણ છે. ઉત્પાદકનો દાવો છે કે 'ટ્રાયોન્ડા' વર્લ્ડ કપમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કોઈપણ મેચ બોલ કરતાં સૌથી વિશિષ્ટ અને અનોખી ડિઝાઇન ધરાવે છે.
નવીન ટેકનોલોજીથી ભરપૂર ટ્રિઓન્ડા:
આગામી વર્લ્ડ કપ માટેનો સત્તાવાર મેચ બોલ કનેક્ટેડ બોલ ટેકનોલોજીથી બનાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં 500 Hz IMU (ઇનર્શિયલ મેઝરમેન્ટ યુનિટ) છે, જે વિડીયો આસિસ્ટન્ટ રેફરી (VAR) ને રીઅલ-ટાઇમ માહિતી પૂરી પાડશે. પરિણામે, ઓફસાઇડ અને હેન્ડબોલ સંબંધિત નિર્ણયો ખૂબ સરળ અને વધુ સચોટ બનશે.
ત્રણ વર્ષથી ટ્રાયલ ચાલી રહ્યા છે:
આ બોલનો ઉપયોગ 104 વર્લ્ડ કપ મેચોમાં કરવામાં આવશે. તેના અનાવરણ પહેલા, 'ટ્રાયોન્ડા' છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ટ્રાયલમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. ટ્રાયલ દરમિયાન હજારો ફૂટબોલ ખેલાડીઓ તેના પર ચાલ્યા છે. વિવિધ સ્ટેડિયમમાં અને વિવિધ હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં પરીક્ષણો પસાર કર્યા પછી જ તેને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
