FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ: 16 વર્ષીય અભિમન્યુ મિશ્રાએ વિશ્વ ચેમ્પિયન ગુકેશને હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો
અમેરિકાના અભિમન્યુ મિશ્રાએ FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ ટુર્નામેન્ટમાં ડી ગુકેશને હરાવીને એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
હૈદરાબાદ: સોમવારે (9 ઓગસ્ટ) FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસના પાંચમા રાઉન્ડમાં ભારતને બેવડો ફટકો પડ્યો જ્યારે 2 ભારતીય ખેલાડીઓનો કારમો પરાજય થયો. વિશ્વ ચેમ્પિયન ડી ગુકેશ ભારતીય મૂળના અમેરિકન ગ્રાન્ડમાસ્ટર અભિમન્યુ મિશ્રા સામે હારી ગયો, જ્યારે ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર આર પ્રજ્ઞાનંધાને જર્મનીના મેથિયાસ બ્લુબૌમથી આઘાત લાગ્યો. આ ઉપરાંત, ભારતીય ખેલાડી અર્જુન એરિગૈસીએ સ્વિસ ખેલાડી નિકિતા વિટિયુગોવને હરાવીને શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો.
16 વર્ષીય મિશ્રાએ ગુકેશને હરાવ્યો
16 વર્ષીય અમેરિકન ગ્રાન્ડમાસ્ટર અભિમન્યુ મિશ્રાએ સૌથી નાની ઉંમરના વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયન ડી ગુકેશને 61 ચાલમાં હરાવ્યો. આ સાથે, મિશ્રા 16 વર્ષની ઉંમરે ક્લાસિકલ ચેસની રમતમાં વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયનને હરાવનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો. આ સાથે, તેણે અમેરિકન ગ્રાન્ડમાસ્ટર ગાટા કામ્સકી દ્વારા સ્થાપિત 33 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જ્યારે તેણે 17 વર્ષની ઉંમરે ડોર્ટમંડમાં તત્કાલીન વિશ્વ ચેમ્પિયન ગેરી કાસ્પારોવને હરાવ્યો હતો.
મઘસુદલૂ ટેબલમાં ટોચ પર છે
ઈરાની ખેલાડી મઘસુદલૂ સંભવિત 5 માંથી 4.5 પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં ટોચ પર છે. જ્યારે અર્જુન, બ્લુબૌમ અને મિશ્રા ચાર-ચાર પોઈન્ટ સાથે તેની પાછળ છે. નોદિરબેક અબ્દુસત્તોરોવ પણ આ રેસમાં જોડાવાની રેસમાં છે અને તેમની પાસે હજુ પણ ટાઇટલ જીતવાની તક છે.
મહિલા વર્ગમાં આર વૈશાલી ટોચ પર
ભારતની આર વૈશાલીએ રશિયાની કટેરીના લાગનો સામે ડ્રો કર્યા પછી સંયુક્ત લીડ જાળવી રાખી છે. જર્મનીની દિનારા વેગનર અને અઝરબૈજાનની ઉલ્વીયા ફતાલીયેવા ચાર-ચાર પોઈન્ટ સાથે સંયુક્ત રીતે પ્રથમ સ્થાને છે.
FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ પ્રાઇઝ મની
આ ટુર્નામેન્ટની કુલ ઇનામી રકમ US $ 625,000 છે. જે આશરે 5 કરોડ રૂપિયા છે. જ્યારે મહિલા શ્રેણીમાં તે US $ 230,000 છે જે આશરે 2 કરોડ રૂપિયા છે. આ ઉપરાંત, દરેક શ્રેણીમાં ટોચના બે ખેલાડીઓને આગામી કેન્ડીડેટ્સ ટુર્નામેન્ટમાં સ્થાન મળશે.
