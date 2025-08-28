હૈદરાબાદ: ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025 ભારતમાં રમાશે. જે 30 ઓક્ટોબરથી 27 નવેમ્બર સુધી ગોવામાં યોજાશે. 2002 પછી પહેલી વાર ભારત આ પ્રતિષ્ઠિત ઇવેન્ટનું આયોજન કરશે. છેલ્લી વખત ભારતે આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું, ત્યારે વિશ્વનાથન આનંદે ટાઇટલ જીત્યું હતું, જ્યારે ઉઝબેકિસ્તાનના રૂસ્તમ કાસિમદઝાનોવ રનર-અપ હતા. તે સમયે આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન હૈદરાબાદ દ્વારા 9 ઓક્ટોબરથી 22 ઓક્ટોબર સુધી કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટૂર્નામેન્ટ રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાઈ હતી.
ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025 ઇનામી રકમ
આ વર્લ્ડ કપમાં US $ 2,000,000 (રૂ. 17.5 કરોડ) ની ઇનામી રકમ હશે. આ ઉપરાંત, ત્રણ ખેલાડીઓ 2026 કેન્ડિડેટ ટુર્નામેન્ટ માટે સીધા ક્વોલિફાય થશે.
♟ FIDE World Cup 2025 to be hosted in 🇮🇳 India!— International Chess Federation (@FIDE_chess) July 21, 2025
The prestigious FIDE World Cup is coming to India this year! Scheduled for October 30 to November 27, 2025, the tournament will feature the world’s best players battling for the coveted title and qualification spots in the 2026… pic.twitter.com/BWnpPGdfZX
હારનારાઓને પણ લાખો રૂપિયા મળશે
ટુર્નામેન્ટના ચેમ્પિયનને US $ 1,20,000 (રૂ. 10.5 કરોડ) મળશે, જ્યારે રનર-અપને US $ 85,000 (રૂ. 74.5 લાખ) મળશે. ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને રહેનારા ખેલાડીઓને અનુક્રમે US $ 60,000 (લગભગ રૂ. 52 લાખ) અને US $ 50,000 (લગભગ રૂ. 43 લાખ) નું ઇનામ મળશે. છઠ્ઠા રાઉન્ડમાં બહાર થનારા ખેલાડીઓને US $ 35,000 (રૂ. 30 લાખ) મળશે, જ્યારે પાંચમા રાઉન્ડમાં બહાર થનારા ખેલાડીઓને US $ 25,000 (રૂ. 21 લાખ) મળશે.
ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025 નું ફોર્મેટ
ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 206 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. કુલ આઠ રાઉન્ડ રમાશે, દરેક રાઉન્ડ નોકઆઉટ હશે, જે આ ટુર્નામેન્ટને અનોખો બનાવે છે અને દર્શકોને કેટલીક રોમાંચક મેચ જોવા મળશે. ટોચના 50 ખેલાડીઓ બીજા રાઉન્ડથી સીધા રમવાનું શરૂ કરશે. આ મેચોમાં બે ક્લાસિકલ રમતો અને જો ક્લાસિકલ ફોર્મેટ ટાઇમાં સમાપ્ત થાય તો રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ પ્લેઓફનો સમાવેશ થશે.
ભારતમાં ચેસનો ક્રેઝ વધતો જતો રહેશે
ગયા વર્ષે ડી ગુકેશ ચેસ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યા બાદ, ભારત તાજેતરના સમયમાં ચેસમાં ઉભરતો રાષ્ટ્ર રહ્યો છે. ભારતીય ટીમ ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં ઓપન અને મહિલા બંને કેટેગરીમાં વિજયી બની છે. ઉપરાંત, દિવ્યા દેશમુખે આ વર્ષે મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો.
FIDE પ્રમુખ આર્કાડી ડ્વોરકોવિચે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારત ઉત્તમ ખેલાડીઓ અને ઉત્સાહી ચાહકો સાથે સૌથી મજબૂત ચેસ રાષ્ટ્રોમાંનું એક બની ગયું છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં જ્યોર્જિયામાં આયોજિત FIDE મહિલા વર્લ્ડ કપની સફળતા પછી, અમને ગોવામાં FIDE વર્લ્ડ કપ લાવવાનો ગર્વ છે."
ઓલ ઈન્ડિયા ચેસ ફેડરેશન (AICF) ના પ્રમુખ નીતિન નારંગે જણાવ્યું હતું કે આટલી મોટી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ભારતીય ચેસ માટે ગર્વની ક્ષણ છે. તેમણે કહ્યું, 'આ ભારતીય ચેસ માટે ગર્વની ક્ષણ છે અને અમે એક એવી ઇવેન્ટ પહોંચાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ જે અમારા ચાહકોના જુસ્સા અને અમારા ફેડરેશનની વ્યાવસાયિકતા બંનેને પ્રતિબિંબિત કરે છે.'
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, 'આ વર્લ્ડ કપ દેશભરના લાખો લોકોને પ્રેરણા આપશે એટલું જ નહીં પરંતુ ચેસ માટે વૈશ્વિક હબ તરીકે ભારતનું વધતું કદ પણ દર્શાવશે. ગોવામાં 2025 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવાનું સન્માન ભારતને આપવા બદલ અમે FIDEના ખૂબ આભારી છીએ.'
