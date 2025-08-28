ETV Bharat / sports

હારનારને પણ લાખો રૂપિયા મળશે, ભારતમાં યોજાનાર ચેસ વર્લ્ડ કપ માટે ઈનામી રકમ જાહેર કરવામાં આવી છે, ઈનામી રકમની સંપૂર્ણ યાદી અહીં જુઓ - CHESS WORLD CUP 2025

ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025 ગોવામાં 30 ઓક્ટોબરથી 27 નવેમ્બર દરમિયાન રમાશે.

ભારતમાં યોજાનાર ચેસ વર્લ્ડ કપ માટે ઈનામી રકમ જાહેર કરવામાં આવી
ભારતમાં યોજાનાર ચેસ વર્લ્ડ કપ માટે ઈનામી રકમ જાહેર કરવામાં આવી (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ: ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025 ભારતમાં રમાશે. જે 30 ઓક્ટોબરથી 27 નવેમ્બર સુધી ગોવામાં યોજાશે. 2002 પછી પહેલી વાર ભારત આ પ્રતિષ્ઠિત ઇવેન્ટનું આયોજન કરશે. છેલ્લી વખત ભારતે આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું, ત્યારે વિશ્વનાથન આનંદે ટાઇટલ જીત્યું હતું, જ્યારે ઉઝબેકિસ્તાનના રૂસ્તમ કાસિમદઝાનોવ રનર-અપ હતા. તે સમયે આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન હૈદરાબાદ દ્વારા 9 ઓક્ટોબરથી 22 ઓક્ટોબર સુધી કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટૂર્નામેન્ટ રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાઈ હતી.

ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025 ઇનામી રકમ

આ વર્લ્ડ કપમાં US $ 2,000,000 (રૂ. 17.5 કરોડ) ની ઇનામી રકમ હશે. આ ઉપરાંત, ત્રણ ખેલાડીઓ 2026 કેન્ડિડેટ ટુર્નામેન્ટ માટે સીધા ક્વોલિફાય થશે.

હારનારાઓને પણ લાખો રૂપિયા મળશે

ટુર્નામેન્ટના ચેમ્પિયનને US $ 1,20,000 (રૂ. 10.5 કરોડ) મળશે, જ્યારે રનર-અપને US $ 85,000 (રૂ. 74.5 લાખ) મળશે. ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને રહેનારા ખેલાડીઓને અનુક્રમે US $ 60,000 (લગભગ રૂ. 52 લાખ) અને US $ 50,000 (લગભગ રૂ. 43 લાખ) નું ઇનામ મળશે. છઠ્ઠા રાઉન્ડમાં બહાર થનારા ખેલાડીઓને US $ 35,000 (રૂ. 30 લાખ) મળશે, જ્યારે પાંચમા રાઉન્ડમાં બહાર થનારા ખેલાડીઓને US $ 25,000 (રૂ. 21 લાખ) મળશે.

ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025 નું ફોર્મેટ

ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 206 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. કુલ આઠ રાઉન્ડ રમાશે, દરેક રાઉન્ડ નોકઆઉટ હશે, જે આ ટુર્નામેન્ટને અનોખો બનાવે છે અને દર્શકોને કેટલીક રોમાંચક મેચ જોવા મળશે. ટોચના 50 ખેલાડીઓ બીજા રાઉન્ડથી સીધા રમવાનું શરૂ કરશે. આ મેચોમાં બે ક્લાસિકલ રમતો અને જો ક્લાસિકલ ફોર્મેટ ટાઇમાં સમાપ્ત થાય તો રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ પ્લેઓફનો સમાવેશ થશે.

ભારતમાં ચેસનો ક્રેઝ વધતો જતો રહેશે

ગયા વર્ષે ડી ગુકેશ ચેસ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યા બાદ, ભારત તાજેતરના સમયમાં ચેસમાં ઉભરતો રાષ્ટ્ર રહ્યો છે. ભારતીય ટીમ ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં ઓપન અને મહિલા બંને કેટેગરીમાં વિજયી બની છે. ઉપરાંત, દિવ્યા દેશમુખે આ વર્ષે મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો.

FIDE પ્રમુખ આર્કાડી ડ્વોરકોવિચે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારત ઉત્તમ ખેલાડીઓ અને ઉત્સાહી ચાહકો સાથે સૌથી મજબૂત ચેસ રાષ્ટ્રોમાંનું એક બની ગયું છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં જ્યોર્જિયામાં આયોજિત FIDE મહિલા વર્લ્ડ કપની સફળતા પછી, અમને ગોવામાં FIDE વર્લ્ડ કપ લાવવાનો ગર્વ છે."

ઓલ ઈન્ડિયા ચેસ ફેડરેશન (AICF) ના પ્રમુખ નીતિન નારંગે જણાવ્યું હતું કે આટલી મોટી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ભારતીય ચેસ માટે ગર્વની ક્ષણ છે. તેમણે કહ્યું, 'આ ભારતીય ચેસ માટે ગર્વની ક્ષણ છે અને અમે એક એવી ઇવેન્ટ પહોંચાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ જે અમારા ચાહકોના જુસ્સા અને અમારા ફેડરેશનની વ્યાવસાયિકતા બંનેને પ્રતિબિંબિત કરે છે.'

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, 'આ વર્લ્ડ કપ દેશભરના લાખો લોકોને પ્રેરણા આપશે એટલું જ નહીં પરંતુ ચેસ માટે વૈશ્વિક હબ તરીકે ભારતનું વધતું કદ પણ દર્શાવશે. ગોવામાં 2025 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવાનું સન્માન ભારતને આપવા બદલ અમે FIDEના ખૂબ આભારી છીએ.'

આ પણ વાંચો:

  1. શમીએ નિવૃત્તિના પ્રશ્નને લઈને આપ્યો જવાબ, જાણો પસંદગી ન થવા બદલ કોને દોષિત ઠેરવ્યા?
  2. 29 થી 31 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન ઉજવાશે 'રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ' ઉજવશે, ત્રણ દિવસ રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે

હૈદરાબાદ: ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025 ભારતમાં રમાશે. જે 30 ઓક્ટોબરથી 27 નવેમ્બર સુધી ગોવામાં યોજાશે. 2002 પછી પહેલી વાર ભારત આ પ્રતિષ્ઠિત ઇવેન્ટનું આયોજન કરશે. છેલ્લી વખત ભારતે આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું, ત્યારે વિશ્વનાથન આનંદે ટાઇટલ જીત્યું હતું, જ્યારે ઉઝબેકિસ્તાનના રૂસ્તમ કાસિમદઝાનોવ રનર-અપ હતા. તે સમયે આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન હૈદરાબાદ દ્વારા 9 ઓક્ટોબરથી 22 ઓક્ટોબર સુધી કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટૂર્નામેન્ટ રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાઈ હતી.

ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025 ઇનામી રકમ

આ વર્લ્ડ કપમાં US $ 2,000,000 (રૂ. 17.5 કરોડ) ની ઇનામી રકમ હશે. આ ઉપરાંત, ત્રણ ખેલાડીઓ 2026 કેન્ડિડેટ ટુર્નામેન્ટ માટે સીધા ક્વોલિફાય થશે.

હારનારાઓને પણ લાખો રૂપિયા મળશે

ટુર્નામેન્ટના ચેમ્પિયનને US $ 1,20,000 (રૂ. 10.5 કરોડ) મળશે, જ્યારે રનર-અપને US $ 85,000 (રૂ. 74.5 લાખ) મળશે. ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને રહેનારા ખેલાડીઓને અનુક્રમે US $ 60,000 (લગભગ રૂ. 52 લાખ) અને US $ 50,000 (લગભગ રૂ. 43 લાખ) નું ઇનામ મળશે. છઠ્ઠા રાઉન્ડમાં બહાર થનારા ખેલાડીઓને US $ 35,000 (રૂ. 30 લાખ) મળશે, જ્યારે પાંચમા રાઉન્ડમાં બહાર થનારા ખેલાડીઓને US $ 25,000 (રૂ. 21 લાખ) મળશે.

ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025 નું ફોર્મેટ

ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 206 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. કુલ આઠ રાઉન્ડ રમાશે, દરેક રાઉન્ડ નોકઆઉટ હશે, જે આ ટુર્નામેન્ટને અનોખો બનાવે છે અને દર્શકોને કેટલીક રોમાંચક મેચ જોવા મળશે. ટોચના 50 ખેલાડીઓ બીજા રાઉન્ડથી સીધા રમવાનું શરૂ કરશે. આ મેચોમાં બે ક્લાસિકલ રમતો અને જો ક્લાસિકલ ફોર્મેટ ટાઇમાં સમાપ્ત થાય તો રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ પ્લેઓફનો સમાવેશ થશે.

ભારતમાં ચેસનો ક્રેઝ વધતો જતો રહેશે

ગયા વર્ષે ડી ગુકેશ ચેસ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યા બાદ, ભારત તાજેતરના સમયમાં ચેસમાં ઉભરતો રાષ્ટ્ર રહ્યો છે. ભારતીય ટીમ ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં ઓપન અને મહિલા બંને કેટેગરીમાં વિજયી બની છે. ઉપરાંત, દિવ્યા દેશમુખે આ વર્ષે મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો.

FIDE પ્રમુખ આર્કાડી ડ્વોરકોવિચે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારત ઉત્તમ ખેલાડીઓ અને ઉત્સાહી ચાહકો સાથે સૌથી મજબૂત ચેસ રાષ્ટ્રોમાંનું એક બની ગયું છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં જ્યોર્જિયામાં આયોજિત FIDE મહિલા વર્લ્ડ કપની સફળતા પછી, અમને ગોવામાં FIDE વર્લ્ડ કપ લાવવાનો ગર્વ છે."

ઓલ ઈન્ડિયા ચેસ ફેડરેશન (AICF) ના પ્રમુખ નીતિન નારંગે જણાવ્યું હતું કે આટલી મોટી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ભારતીય ચેસ માટે ગર્વની ક્ષણ છે. તેમણે કહ્યું, 'આ ભારતીય ચેસ માટે ગર્વની ક્ષણ છે અને અમે એક એવી ઇવેન્ટ પહોંચાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ જે અમારા ચાહકોના જુસ્સા અને અમારા ફેડરેશનની વ્યાવસાયિકતા બંનેને પ્રતિબિંબિત કરે છે.'

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, 'આ વર્લ્ડ કપ દેશભરના લાખો લોકોને પ્રેરણા આપશે એટલું જ નહીં પરંતુ ચેસ માટે વૈશ્વિક હબ તરીકે ભારતનું વધતું કદ પણ દર્શાવશે. ગોવામાં 2025 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવાનું સન્માન ભારતને આપવા બદલ અમે FIDEના ખૂબ આભારી છીએ.'

આ પણ વાંચો:

  1. શમીએ નિવૃત્તિના પ્રશ્નને લઈને આપ્યો જવાબ, જાણો પસંદગી ન થવા બદલ કોને દોષિત ઠેરવ્યા?
  2. 29 થી 31 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન ઉજવાશે 'રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ' ઉજવશે, ત્રણ દિવસ રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે

For All Latest Updates

TAGGED:

CHESS WORLD CUP 2025CHESS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.