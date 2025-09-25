આ 5 બેટ્સમેનોએ એશિયા કપ T20 માં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારી, જેમાં 2 ભારતીય બેટ્સમેનનો પણ સમાવેશ થાય છે
આજે અમે તમને એશિયા કપ T20 ના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનારા ખેલાડીઓ વિશે જણાવીશું.
Published : September 25, 2025 at 7:01 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ટુર્નામેન્ટ હાલમાં ક્રિકેટ ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે. આ વખતે, એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં રમાઈ રહ્યો છે. બેટ્સમેન રનનો ઢગલો કરી રહ્યા છે અને મેદાન પર છગ્ગા અને ચોગ્ગાનો વરસાદ કરી રહ્યા છે. ટુર્નામેન્ટમાં બધા બેટ્સમેન તેમની જ્વલંત બેટિંગથી ઉત્સાહિત થઈને લાંબી ઇનિંગ્સ રમી રહ્યા છે. તો આજે, અમે તમને એશિયા કપ T20 ના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનારા બેટ્સમેન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી રહ્યા છીએ.
એશિયા કપ T20 માં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન
1 - અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ: એશિયા કપ T20 માં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન અફઘાનિસ્તાનના ઓલરાઉન્ડર અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ છે. 9 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, તેણે હોંગકોંગ સામે 20 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકારીને 50 રન બનાવ્યા, જેનાથી તે એશિયા કપ T20 ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો.
2 - મોહમ્મદ નબી: એશિયા કપ T20 માં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો સંયુક્ત રેકોર્ડ અફઘાનિસ્તાનના અનુભવી ખેલાડી મોહમ્મદ નબીના નામે છે. તેમણે 18 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ શ્રીલંકા સામે 20 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા સાથે 50 રનનો આંકડો પૂરો કર્યો હતો.
3 - સૂર્યકુમાર યાદવ: ભારતના સૂર્યકુમાર યાદવ એશિયા કપ T20 માં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે. સૂર્યાએ 31 ઓગસ્ટ, 2022 ના રોજ હોંગકોંગ સામે 22 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા સાથે પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી.
4 - રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ: અફઘાનિસ્તાનના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ પણ એશિયા કપ T20 માં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનારાઓમાં સામેલ છે. ગુરબાઝે 3 સપ્ટેમ્બર, 2022 ના રોજ શ્રીલંકા સામે 22 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી.
5 - અભિષેક શર્મા: એશિયા કપ ટી-20 માં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં આગળનું નામ અભિષેક શર્માનું છે, જે યાદીમાં પાંચમા સ્થાને છે. અભિષેકે 21 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ પાકિસ્તાન સામે 24 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાની મદદથી 50 રન બનાવીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી હતી.
આ પણ વાંચો: