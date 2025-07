ETV Bharat / sports

પ્રતિષ્ઠિત લોર્ડ્સ ગ્રાઉન્ડ પર ભારત આજે વનડે સિરીઝ જીતશે? અહીં જુઓ નિર્ણાયક મેચ લાઈવ - ENGW VS INDW 2ND ODI LIVE STREAMING

પ્રતિષ્ઠિત લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ આજે ભારત વનડે સિરીઝ જીતશે? ( BCCI X Handle )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 19, 2025 at 9:38 AM IST | Updated : July 19, 2025 at 9:58 AM IST 2 Min Read

ENGW vs INDW 2nd ODI : ઇંગ્લેન્ડની મહિલા રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ અને ભારતીય મહિલા રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝ શરુ ચાલી રહેલ છે. જેની બીજી મેચ આજે 19 જુલાઈના રોજ, લંડનના પ્રતિષ્ઠિત લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. ભારતે પહેલી વનડે મેચ 4 વિકેટથી જીતી સિરીઝમાં 1-0 ની લીડ મેળવી લીધી છે. ભારતીય મહિલા ટીમ (BCCI X Handle) સાઉથમ્પ્ટનના રોઝ બાઉલ ખાતે રમાયેલી પ્રથમ વનડેમાં, ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેનાર ઈંગ્લેન્ડની ટીમ 6/258 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ક્રાંતિ ગૌડે નવા બોલ સાથે બે વિકેટ લીધી અને સ્નેહ રાણાએ વચ્ચેની ઓવરોમાં બે વિકેટ લઈને ઈંગ્લેન્ડનો મનોબળ ઘટાડ્યું. સોફિયા ડંકલી અને ડેવિડસન રિચાર્ડ્સની અડધી સદીએ યજમાન ટીમને 250 રનનો આંકડો પાર કરવામાં મદદ કરી. પ્રતિકા રાવલ (BCCI X Handle) જવાબમાં, ભારતના ટોચના ક્રમના બેટ્સમેનોએ સારી શરૂઆત કરી હતી પરંતુ તેનો લાભ ઉઠાવી શક્યા ન હતા. અંતે, દીપ્તિ શર્મા અને જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ વચ્ચે 86 બોલમાં 90 રનની ભાગીદારી બંને ટીમો વચ્ચે નિર્ણાયક પરિબળ સાબિત થઈ. દીપ્તિ શર્મા 62 રન બનાવી અણનમ રહી અને ભારતીય મહિલા ટીમ માટે સૌથી વધુ સ્કોરર રહી. ટીમે 10 બોલ બાકી રહેતા ચાર વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું.

