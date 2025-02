ETV Bharat / sports

અમદાવાદમાં ટૂંક જ સમયમાં શરૂ થશે IND VS ENG ત્રીજી વનડે મેચ, ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીત્યો - IND VS ENG 3RD ODI IN AHMEDABAD

IND VS ENG ત્રીજી વનડે મેચ ( ANI )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 12, 2025, 1:27 PM IST

અમદાવાદ: ભારત - ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે સીરિઝ ચાલી રહી છે, જેની અંતિમ મેચ આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. જેમાં ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને ભારતને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. આ મેચમાં જાડેજાને પ્લેઈંગ 11માં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પહેલા ભારતમાં છેલ્લી મેચ: 19 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પહેલા ભારતની આ છેલ્લી મેચ છે. આ પછી, ભારતીય ટીમ 20 ફેબ્રુઆરીએ બાંગ્લાદેશ સામે આ ICC ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પહેલા ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડેમાં કોહલી પાસે ફોર્મમાં પાછા ફરવાની તક હશે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીની પહેલી મેચમાં સદી ફટકાર્યા બાદ કોહલી કોઈ મોટી ઇનિંગ રમી શક્યો નથી. ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ કટકમાં રમાયેલી બીજી વનડેમાં સદી ફટકારી હતી અને ફોર્મ પાછું મેળવવામાં સફળ રહ્યો હતો. ટોસ દરમિયાન રોહિતે ફિલ્ડિંગ વિશે મોટી વાત કહી: આ સાથે, રોહિત શર્માએ ટોસ પર કહ્યું, 'હું પહેલા બેટિંગ કરવા માંગતો હતો અને બોર્ડ પર રન મૂકવા માંગતો હતો કારણ કે અમે છેલ્લી બે મેચમાં પહેલા બોલિંગ કરી હતી.' અમારા માટે છેલ્લી મેચ જીતવી મહત્વપૂર્ણ હતી. છેલ્લી બે મેચમાં ફિલ્ડરોએ સારું પ્રદર્શન કર્યું, ઘણા બધા યુવા ખેલાડીઓ હતા. અમે અમારા સારા ફિલ્ડિંગ પ્રદર્શનને ચાલુ રાખવા માંગીએ છીએ. તે તેની કારકિર્દીમાં ખૂબ જ નવો છે તેથી અમે તેના પર કોઈ દબાણ લાવવા માંગતા નથી. તેમને તેમનું કામ કરવા દો અને તેમની પાસે ઘણી ક્ષમતા છે. અમે કેટલાક ફેરફારો કર્યા છે, જાડેજા અને શમીને આરામ આપવામાં આવ્યો છે, કમનસીબે વરુણને પગની પિંડીનો દુખાવો છે. તો, સુંદર, કુલદીપ અને અર્શદીપ ટીમમાં આવ્યા છે.

ભારતીય ટીમ (ETV Bharat Gujarat) બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11 ભારત: રોહિત શર્મા (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ, શ્રેયસ ઐયર, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ, અક્ષર પટેલ, હાર્દિક પંડ્યા, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ. ઈંગ્લેન્ડ: ફિલિપ સોલ્ટ (વિકેટકીપર), બેન ડકેટ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક, જોસ બટલર (કેપ્ટન), ટોમ બેન્ટન, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, ગુસ એટકિન્સન, આદિલ રશીદ, માર્ક વુડ, સાકિબ મહમૂદ. ઈંગ્લેન્ડ ટીમ (ETV Bharat Gujarat) પિચ રિપોર્ટ: નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પિચ ખાસ કરીને સ્પિન બોલરોનું પ્રભુત્વ ધરાવતી રહી છે. જોકે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અહીં પિચમાં થયેલા ફેરફારને કારણે બેટ્સમેનોને પણ ઘણી મદદ મળે છે. આ જ કારણ છે કે આ મેદાન પર ઘણી હાઇ સ્કોરિંગ મેચ જોવા મળી છે. પિચ પરથી સારા ઉછાળાને કારણે, બેટ્સમેનોને શોટ રમવાનું સરળ બને છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચ હાઇ સ્કોરિંગ બની શકે છે. ભારતે આ મેદાન પર અત્યાર સુધીમાં કુલ 20 ODI મેચ રમી છે, જેમાંથી તેણે 11 મેચ જીતી છે. ભારતને અહીં 9 વનડેમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જ્યારે ઈંગ્લેન્ડે આ મેદાન પર કુલ 4 ODI મેચ રમી છે. આમાંથી તેણે માત્ર 1 મેચ જીતી જ્યારે 3 મેચમાં તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો.