ટીમ ઈન્ડિયા રોમાંચક મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે 1 વિકેટે હાર્યું, વૈભવ સૂર્યવંશીએ રમી તોફાની ઈનિંગ - ENG UNDER 19 VS IND UNDER 19

ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન થોમસ રેવ ( Cricket World X handle )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 1, 2025 at 9:52 AM IST 2 Min Read