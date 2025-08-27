નવી દિલ્હી: ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ઘણા રેકોર્ડ બને છે અને તૂટે છે. પરંતુ ઘણા એવા રેકોર્ડ છે જે આજે પણ તોડી શકાતા નથી. તાજેતરના સમયમાં ક્રિકેટનું ફોર્મેટ બદલાયું હોવા છતાં, કેટલાક જૂના રેકોર્ડ હજુ પણ જેમના તેમ છે તેમ છે. આમાંનો એક રેકોર્ડ ફક્ત 16 મેચમાં 100 વિકેટ લેવાનો છે. 19મી સદીમાં બનેલો આ રેકોર્ડ 129 વર્ષ પછી પણ તૂટ્યો નથી.
ક્રિકેટની શરૂઆતમાં, પિચો કઠિન રહેતી હતી. આવી પિચો પર, બોલર વિરોધી ટીમોને ડરાવતો હતો. બેટ્સમેન પણ તેની બોલિંગ સામે રમવાથી ડરતા હતા. તેની સ્વિંગ અને ઝડપી બોલિંગ વિરોધી ટીમોને ધૂળમાં છોડી દેતી હતી. પિચ ગમે તે હોય, આ બોલરનું એકમાત્ર લક્ષ્ય વિકેટ લેવાનું હતું. તેની એટલી પ્રતિષ્ઠા હતી કે એકવાર બોલ તેના હાથમાં આવી જાય, તો વિકેટ પડી જતી. ખાસ કરીને, તે સમયમાં, ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવી મજબૂત ટીમોના ખેલાડીઓ પણ તેને જોઈને ધ્રૂજતા હતા. તો, તે ખતરનાક બોલર કોણ છે? ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
ઈંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ જ્યોર્જ લોહમેન 19મી સદીના સૌથી ખતરનાક બોલરોમાંના એક હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ મેચ રમનાર લોહમેન પોતાની સ્વિંગ અને ઘાતક બોલિંગથી વિરોધી બેટ્સમેનોને પરેશાન કરતા હતા. ક્રિકેટ કારકિર્દીની શરૂઆતથી લઈને 1896માં લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પરની તેમની છેલ્લી મેચ સુધી, તેમની બોલિંગ શૈલીમાં કોઈ ફેરફાર થયો ન હતો. તેઓ ખૂબ જ નિયંત્રિત હતા. ઘણી વાર, જ્યારે ટીમ હારની અણી પર હતી, ત્યારે પણ તેમણે પોતાની સચોટ બોલિંગથી મેચનો રસ્તો બદલી નાખ્યો.
માત્ર 16 મેચમાં 100 વિકેટ
જ્યોર્જ લોહમેન પોતાની ટેસ્ટ કારકિર્દીમાં ફક્ત 18 મેચ રમ્યા હતા પરંતુ આ ટૂંકા ગાળામાં તેમણે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેમણે માત્ર 16 મેચમાં 100 વિકેટ લીધી. તેમણે 18 ટેસ્ટ મેચમાં કુલ 112 વિકેટ લીધી. તેમનો ઇકોનોમી રેટ ફક્ત 1.88 છે. એટલે કે, તેમણે દરેક ઓવરમાં બે કે તેથી ઓછા રન આપ્યા. આ ઉપરાંત, તેમણે 9 વખત પાંચ વિકેટ અને 5 વખત 10 વિકેટ લીધી છે.
તેમના કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ બોલિંગ આંકડાઓમાં 28 રનમાં 9 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. ટેસ્ટ મેચમાં તેમના શ્રેષ્ઠ આંકડાઓમાં 45 રનમાં 15 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. જો તમે આ આંકડાઓ જુઓ, તો તમને ખબર પડશે કે જ્યોર્જ લોહમેન એક ઉત્તમ બોલર છે.
129 વર્ષથી અતૂટ રેકોર્ડ
આ રેકોર્ડ 1896 માં લોહમેનના નામે નોંધાયેલો હતો અને આજ સુધી કોઈ બોલર તેને તોડી શક્યો નથી. જોકે આજના બોલરો વધુ ફિટ અને ટેકનિકલી તાલીમ પામેલા છે, પરંતુ ફ્લેટ પિચ અને બેટ્સમેનોના વર્ચસ્વને કારણે આવો રેકોર્ડ શક્ય નથી. અત્યાર સુધી કોઈ પણ 16 મેચમાં 100 વિકેટનો રેકોર્ડ હાંસલ કરી શક્યું નથી. આ જ કારણ છે કે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ એક અતૂટ રેકોર્ડ છે.
