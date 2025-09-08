ઈંગ્લેન્ડે રચ્યો ઇતિહાસ! દક્ષિણ આફ્રિકાની સૌથી મોટી હાર, ઘણા રેકોર્ડ તૂટ્યા
ઇંગ્લેન્ડે ODI શ્રેણીની ત્રીજી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 342 રનથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. આ મેચમાં ઘણા રેકોર્ડ પણ બન્યા હતા.
Published : September 8, 2025 at 2:08 PM IST
નવી દિલ્હી: ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની અંતિમ મેચ ખૂબ જ યાદગાર રહી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પહેલા બે મેચ જીતીને શ્રેણી જીતી લીધી હતી. બ્રિટિશ ધરતી પર 27 વર્ષ પછી આ તેમનો પ્રથમ ODI શ્રેણી વિજય હતો. રવિવારે સાઉથમ્પ્ટનમાં ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીની ત્રીજી અને છેલ્લી મેચમાં ઇતિહાસ રચાયો. ત્રીજી મેચમાં, ઘરઆંગણે ઇંગ્લેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 342 રનથી જીત મેળવી. ODI ક્રિકેટમાં અન્ય કોઈ ટીમ આટલા મોટા માર્જિનથી (રનની દ્રષ્ટિએ) જીતી શકી નથી.
ઇંગ્લેન્ડે ભારતનો રેકોર્ડ તોડ્યો
રવિવાર પહેલા, ODI ક્રિકેટમાં સૌથી મોટા માર્જિનથી જીતનો રેકોર્ડ ટીમ ઇન્ડિયાના નામે હતો. બે વર્ષ પહેલા, ભારતીય ટીમે તિરુવનંતપુરમમાં શ્રીલંકા સામે 317 રનથી જીત મેળવી હતી. હવે હેરી બ્રુકની ઇંગ્લેન્ડે ભારતીય ટીમનો રેકોર્ડ તોડીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. પહેલા બેટિંગ કરતા, ઇંગ્લેન્ડે સ્કોરબોર્ડ પર 5 વિકેટ ગુમાવીને 414 રન બનાવ્યા હતા. જેકબ બેથેલ (82 બોલમાં 110) અને જો રૂટ (96 બોલમાં 100) એ સદી ફટકારી.
Our 5th-highest men's ODI total 💥— England Cricket (@englandcricket) September 7, 2025
Serious hitting 💪
A big target on the board 🎯
Catch up highlights: https://t.co/hhtDy1oiHi pic.twitter.com/TRbKdMnRcA
જવાબમાં, લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે દક્ષિણ આફ્રિકાને ઘણા દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો. વિરોધી ટીમનો બેટિંગ ઓર્ડર જોફ્રા આર્ચર (4) અને આદિલ રશીદ (3) દ્વારા સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો. દક્ષિણ આફ્રિકા 20.5 ઓવરમાં ફક્ત 72 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. જે તેમનો ODI ઇતિહાસમાં બીજો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. દક્ષિણ આફ્રિકા 1993 માં સિડનીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 69 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. જે સૌથી ઓછો સ્કોર છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઇંગ્લેન્ડનો સૌથી મોટો ઇનિંગ
રવિવારે સાઉથમ્પ્ટનમાં શ્રેણીની ત્રીજી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઇંગ્લેન્ડનો 414 રનનો ઇનિંગ ODI ઇતિહાસનો સૌથી મોટો ઇનિંગ હતો. 2006 માં બ્લૂમફોન્ટેનમાં રમાયેલી 399 રનની ઇનિંગ અત્યાર સુધી નંબર વન હતી.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 7, 2025
A thrilling ODI series comes to an end with the Proteas sealing a 2-1 series victory over England! 🔥🇿🇦#WozaNawe pic.twitter.com/aali9bRUyD
સૌથી નાની ઉંમરમાં સદી ફટકારનાર અંગ્રેજી બેટ્સમેન બન્યો
ટીમ રેકોર્ડની સાથે, સાઉથમ્પ્ટનમાં એક વ્યક્તિગત રેકોર્ડ પણ બન્યો. જેકબ બેથેલે ODI ક્રિકેટમાં પોતાની પહેલી સદી ફટકારીને રેકોર્ડ બનાવ્યો. બેથેલ ડેવિડ ગોવર પછી ODI સદી ફટકારનાર બીજો સૌથી નાની ઉંમરનો અંગ્રેજી બેટ્સમેન બન્યો. આ ઇંગ્લિશ ઓલરાઉન્ડરે આજે 21 વર્ષ અને 319 દિવસની ઉંમરે સદી ફટકારી. બંને કિસ્સાઓમાં, ડેવિડ ગોવરે બેથેલ કરતાં નાની ઉંમરે ઇંગ્લેન્ડ માટે સદી ફટકારી.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ચોથી વખત 400 રન
આ ચોથી વખત છે જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વનડે ક્રિકેટમાં 400 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા છે. આ તેમની સામે બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો સ્કોર છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટોચ પર છે (5). બીજી તરફ, ઇંગ્લેન્ડે વનડે ક્રિકેટમાં સાત વખત 400 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા છે. આ બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો સ્કોર પણ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા આઠ વખત 400 કે તેથી વધુ રન સાથે ચોક્કસપણે ટોચ પર છે.
આ પણ વાંચો: