આજે ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ વન-ડે, જાણો મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે - ENG VS SA

ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી આજથી શરૂ થવા જઈ રહી છે.

હેરી બ્રુક અને ટેમ્બા બાવુમા
હેરી બ્રુક અને ટેમ્બા બાવુમા (IANS PHOTO)
Published : September 2, 2025 at 11:45 AM IST

હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે સફેદ બોલની શ્રેણી રમ્યા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકા હવે સફેદ બોલમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરવા જઈ રહ્યું છે. જે 2 થી 14 સપ્ટેમ્બર સુધી ત્રણ ODI અને એટલી જ T20 મેચ રમશે. બંને ટીમો વચ્ચે પહેલી ODI મેચ આજે લીડ્સના હેડિંગ્લી ખાતે, ત્યારબાદ બીજી ODI 4 સપ્ટેમ્બરે લંડનના લોર્ડ્સ ખાતે અને છેલ્લી ODI 7 સપ્ટેમ્બરે સાઉથમ્પ્ટનના ધ રોઝ બાઉલમાં રમાશે.

તમને જણાવી દઈએ કે દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાયેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 2-1થી જીતી હતી. પરંતુ T20 શ્રેણીમાં તેને 2-1થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ શ્રેણીમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમનું નેતૃત્વ ટેમ્બા બાવુમા કરી રહ્યા છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડની ટીમનું નેતૃત્વ હેરી બ્રુક કરશે.

હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

બંને ટીમો વચ્ચે હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, અત્યાર સુધી ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા 71 ODI મેચોમાં આમને-સામને આવી ચૂક્યા છે. જેમાં ઇંગ્લેન્ડે 30 મેચ જીતી છે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 35 મેચ જીતી છે. એક મેચ ટાઇ રહી હતી અને 5 મેચ અનિર્ણિત રહી હતી.

બીજી તરફ, આ બંને ટીમો ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર 29 વખત એકબીજા સામે ટકરાઈ છે, જેમાં ઇંગ્લેન્ડ 17 વખત અને દક્ષિણ આફ્રિકા 9 વખત વિજયી રહ્યું છે, જ્યારે 3 મેચમાં કોઈ પરિણામ આવી શક્યું નથી.

ભારતમાં END vs SA ODI મેચ ક્યાં જોઈ શકાય છે

ભારતમાં, ઇંગ્લેન્ડ vs દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ODI મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ ટેન 1 અને સોની સ્પોર્ટ્સ ટેન 1 HD ટીવી ચેનલો પર જોઈ શકાય છે. જ્યારે મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ અને ફેનકોડ એપ પર ઉપલબ્ધ થશે.

ભારતમાં END vs SA ODI મેચ ક્યારે શરૂ થશે?

ભારતમાં ઇંગ્લેન્ડ vs દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ બે ODI મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે. જ્યારે ત્રીજી મેચ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે.

ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકાની વનડે ટીમ

ઇંગ્લેન્ડ

હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, સની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), બ્રાયડન કાર્સ, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, સાકિબ મહમૂદ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, જો રૂટ, જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર)

દક્ષિણ આફ્રિકા

ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), કોર્બિન બોશ, મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, નાન્દ્રે બર્ગર, ટોની ડી જોર્ઝી, કેશવ મહારાજ, ક્વેના મ્ફાકા, એડન માર્કરામ, વિઆન મુલ્ડર, સેનુરન મુથુસામી, લુંગી ન્ગીડી, લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, કાગીસો રબાડા, રાયન રિકેલ્ટન, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ

