RCB ખેલાડીઓની આંધીથી દક્ષિણ આફ્રિકા ઉડ્યું, ઈંગ્લેન્ડે નોંધાવી સૌથી મોટી જીત, ઘણા વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યા

બીજી T20I મેચમાં ઇંગ્લેન્ડના 304 રનના જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકા 158 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

ફિલ સાલ્ટ
ફિલ સાલ્ટ (IANS)
Published : September 13, 2025 at 12:07 PM IST

હૈદરાબાદ: ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ રહી છે. પહેલી મેચમાં યજમાન ઇંગ્લેન્ડને ડકવર્થ લુઇસ નિયમને કારણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરંતુ બીજી મેચમાં તેમણે રેકોર્ડ જીત નોંધાવીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. 13 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના રોજ માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ખાતે રમાયેલી બીજી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે 20 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 304 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 16.1 ઓવરમાં 158 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

રેકોર્ડ જીત અને હાર

ઇંગ્લેન્ડે 146 રનથી રેકોર્ડ જીત નોંધાવી. ટી20 માં રનની દ્રષ્ટિએ આ તેમની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જીત છે. તેમની અગાઉની સૌથી મોટી જીત 2019માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 137 રનની જીત હતી. આ ઉપરાંત, આ દક્ષિણ આફ્રિકાનો રનની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો પરાજય પણ છે, જે 2024માં જોહનિસબર્ગમાં ભારત સામે 135 રનની હારને વટાવી જશે.

વિશ્વની ત્રીજી ટીમ

હેરી બ્રુકની આગેવાની હેઠળની ઇંગ્લેન્ડની ટીમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 300 રનનો આંકડો પાર કરનારી વિશ્વની ત્રીજી ટીમ બની અને પૂર્ણ સભ્ય દેશ સામે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનારી પ્રથમ ટીમ બની.

પૂર્ણ સભ્ય ટીમ સામે T20Iમાં સૌથી વધુ સ્કોર

  • 304/2 ઇંગ્લેન્ડ Vs દક્ષિણ આફ્રિકા માન્ચેસ્ટર 2025
  • 297/6 ભારત Vs બાંગ્લાદેશ હૈદરાબાદ 2024
  • 283/1 ભારત Vs દક્ષિણ આફ્રિકા જોહાનિસબર્ગ 2024
  • 278/3 અફઘાનિસ્તાન Vs આયર્લેન્ડ દેહરાદૂન 2019
  • 267/3 ઇંગ્લેન્ડ Vs વેસ્ટ ઇન્ડીઝ તારૂબા 2023

T20I માં સૌથી વધુ સ્કોર

  • 344/4 ઝિમ્બાબ્વે Vs ગામ્બિયા, નૈરોબી 2024
  • 314/3 નેપાળ Vs મંગોલિયા, હાંગઝોઉ 2023
  • 304/2 ઇંગ્લેન્ડ Vs દક્ષિણ આફ્રિકા, માન્ચેસ્ટર 2025
  • 297/6 ભારત Vs બાંગ્લાદેશ, હૈદરાબાદ 2024
  • 286/5 ઝિમ્બાબ્વે Vs સેશેલ્સ, નૈરોબી 2024

ફિલ સાલ્ટની રેકોર્ડ ઇનિંગ

  1. IPL 2025માં RCB વતી રમનાર ફિલ સાલ્ટે 60 બોલમાં 15 ચોગ્ગા અને આઠ છગ્ગાની મદદથી 141 રનની રેકોર્ડબ્રેક ઇનિંગ રમી હતી. આ સાથે, તે ઇંગ્લેન્ડ માટે સૌથી વધુ વ્યક્તિગત રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. તેણે 2023માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે બનાવેલા 119 રનનો પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડ્યો છે.

ઈંગ્લેન્ડ માટે સૌથી ઝડપી સદી

ઉપરાંત, ફિલ સોલ્ટે 39 બોલમાં પોતાની સદી પૂર્ણ કરી, જે ઈંગ્લેન્ડના બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી સૌથી ઝડપી સદી છે. આ સાથે, તેણે 2021 માં નોટિંગહામમાં પાકિસ્તાન સામે લિયામ લિવિંગસ્ટોનનો 42 બોલમાં ફટકારવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો.

બટલરે પણ કમાલ કરી

જોસ બટલરે પણ તેમને સારો સાથ આપ્યો, જેમણે ૩૦ બોલમાં ૮૩ રનની આક્રમક ઇનિંગ રમી, જેમાં આઠ ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. બટલરે ૧૮ બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, જે લિયામ લિવિંગસ્ટોન (૧૭ બોલ) અને મોઈન અલી (૧૬ બોલ) પછી ઈંગ્લેન્ડના કોઈ બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી ત્રીજી સૌથી ઝડપી અડધી સદી છે.

ત્રીજી મેચ

ત્રણ મેચની શ્રેણી હવે નિર્ણાયક મેચમાં પહોંચી ગઈ છે. જેની છેલ્લી મેચ આવતીકાલે રવિવાર 14 સપ્ટેમ્બરે નોટિંગહામમાં સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 2:30 વાગ્યે અને ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે.

